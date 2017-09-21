DHA İSTANBUL- İSTANBUL'DA YAĞMUR BAŞLADI  (2)

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ- Gülseli KENARLI - Güven USTA - İhsan YALÇIN - İbrahim AKTÜRK -Zeki GÜNAL - Hasan YILDIRIM - Özgür EREN - İSTANBUL DHA

İstanbul\'da beklenen yağmur öğle saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar duraklara sığındı. Yağmura Çağlayan\'daki İstanbul Aadalet Sarayı önünde yakalanan bir kadın avukat eteklerinden tuttuğu cübbesini başına siper yaparak korunmaya çalıştı. Taksim\'de de yağmura hazırlıksız yakalananlar ıslanmaktan kurtulamadı.

AKOM\'DAN UYARI

Öte yandan Meteoroloji\'nin uyarısının ardından AKOM da uyarıda bulundu.

AKOM\'dan yapılan açıklamada şöyle denildi: \"Meteoroloji Genel Müdürlüğü\'nden alınan hava tahmin raporuna göre; İstanbul başta olmak üzere, yurdumuzun kuzey ve batı kesimleri akşam saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelen yağışlı havanın etkisi altına girecek.

Öğleden sonra İstanbul Avrupa yakası ile boğaz çevresinde, akşam saatlerinde sonra il genelinde yerel olarak gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışın Cuma sabah saatlerinde Anadolu Yakası başta olmak üzere etkisini arttırması bekleniyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması ve metrekareye 10 ile 40 kg arası yağış düşeceği tahmin ediliyor. Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı, İtfaiye, İSKİ ve diğer birimler alarma geçti. İlçe Belediye Başkanlıkları hava tahmin raporları doğrultusunda AKOM tarafından bilgilendirildi ve uyarıldı\"

Görüntü DÖkümü:

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-YENİBOSNA

-Yağmurdan görüntü

-Duraklara sığınanlar

-Detaylar

TAKSİM GALATASARAY MEYDANI

- Yağmurda koşanların görüntüsü

- Saçak altına saklananların görüntüsü

- Şemsiye satısısının görüntüsü

TAKSİM MEYDANI

-Taksim\'de yağan yağmur

-Taksim\'de yağmurdan kaçanlar

-Gümüşsuyu\'nda yolda su birikintileri

-Genel ve detaylar

ADLİYE SARAYI ÖNÜ

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-Yağıştan detaylar

-Cübbesiyle korunan avukat

-Şemsiyeler altındaki vatandaşlar

-Adliyenin görüntüsü

-Genel ve detaylar



FATİH

-Fatih, Millet Caddesi\'nden yağmur görüntüsü

-Duraklara sığınan vatandaşlar

-E-5\'ten yağmur görüntüsü

-Cevizlibağ\'da üstgeçitten görüntü

-Trafikten detay görüntüler

-Üstgeçitteki yayalardan detaylar

-Zeytinburnu Yılanlı Ayazma Sokak\'taki su birikintisi

-Sokak üzerindeki park halindeki arabalar

-Park halindeki araç sürücüsüyle röportaj

-Su birikintisinden geçen araçlar