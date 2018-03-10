Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ-Soner HASIRCIOĞLU-Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL DHA

İstanbul\'da gece yarısından sonra başlayan sis sabah saatlerinde de etkili olmaya başladı.

Sis, yüksek kesimlerde ve Boğaziçi\'nde etkisini gösterirken TEM otoyolu ve D-100 karayolunda da etkili oldu. D-100 Karayolu ve TEM otoyolunda yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi kısaldı, bu nedenle sürücüler zor anlar yaşadı.

Öte yandan sabah saatlerinde Eminönü\'ne ve Galata Köprüsü\'ne balık tutmaya gelen vatandaşlar ise sisin keyfini çıkardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Rumeli Hisarında etkili olan sis

-Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

-Cadde ve Sokaklarda etkili olan sis

-Genel ve detaylar

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-Galata Köprüsü\'nden görüntü

-Balık tutan vatandaşlardan görüntü

-15 Temmuz köprüsünden görüntü

-Sarayburnu sahilden görüntü

-Tem otoyolundan görüntü

-Genel ve detaylar