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DHA İSTANBUL- İSTANBUL'DA KAÇAK KESİMLER (1)

* Tüm uyarılara rağmen bazı kişiler kurbanlıkları bahçelerde, yeşillik alanlarda, oto yıkama dükkanlarında ve parklarda kesti

01 Eylül 2017 13:47

* Tüm uyarılara rağmen bazı kişiler kurbanlıkları bahçelerde, yeşillik alanlarda, oto yıkama dükkanlarında ve parklarda kesti. 

Haber-Kamera: Özgür EREN - Sinan BİLGİLİ - Hakan KAYA - İSTANBUL DHA
İstanbul\'da yine bazı yerlerde kaçak kesimler vardı. Tüm uyarılara rağmen bazı vatandaşlar kurbanlıklarını evin bahçelerinde , yeşillik alanlarda,  oto yıkama dükkanlarında ve parklarda kesti. İstanbul\'un bazı semtlerinde yeşillik alanlarda kesilen kurbanlıklar aynı alanda etler parçalara ayrıldı.  Sultangazi\'de bazı kişiler  boş arazide kurbanlarını sabah erken saatlerinde kesmeye başladı. Başakşehir Şahintepesi\'nde de aynı manzara vardı. Kimi vatandaşlar boş arazide kurban keserken kimisi de kurbanlarını kesmeye hazırlanıyordu. Esenyurt\'ta da benzer görüntüler kameraya yansıdı.
Şişli\'de de bayram namazı sonrası bazı vatandaşlar kurbanlık hayvanlarını kesmek için belediyelerin belirlediği kesimhaneler yerine bazı bölgelerdeki oto yıkamacılar ve açık alanları  tercih etti. Sabah saatlerinde kurbanlıkları  oto yıkama dükkanlarına  getirenler ı kesimi buralarda yaptı.

ÇOCUKLARIN GÖZLERİ ÖNÜNDE KESİM
Çocukların da bulunduğu alanda kurbanlıkları güçlükle yere yatıranlar çocukların gözleri önünde kesim kaptı. 

PARK KASABA DÖNDÜ
Kağıthane\'de de bazı vatandaşlar kestikleri kurbanlıkların  etlerini parçalamak için parkları tercih etti.  Bir kişi de eti parkta bulunan spor aletine asarak temizlediği görüldü. Yine Kağıthane\'de bir kişinin evinin bahçesinde kestiği kurbanı  iş  makinesine bağlayarak temizlemesi dikkat çekti.

Görüntü Dökümü:
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-Sultangazi\'de kurban kesenler
-Başakşehir\'de kurban kesenler
-Esenyurt\'ta kurban kesenler
//ŞİŞLİ
-Oto yıkamacılarda hayvan kesim alanına çevrilmesi
-Oto yıkamacılarda hayvanların kesilmesi
-Oto yıkamacılardan genel ve yakın detaylar 
-Evinin bahçesinde kesilen kesilen hayvanı iş makinesine asmasından genel ve yakın detaylar
//KAĞITHANE
-Yeşillik alandan  kesim yapılması
-Çocuk parkında kurban etlerinin parçalamaya çalışan kişilerden detay görüntü
-Spor aletlerinde et parçalamaya çalışanlardan detay görüntü


 

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