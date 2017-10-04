DHA İSTANBUL- İSTANBUL'DA GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU : 29 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Haber / Kamera: Sinan BİLGİLİ, İstanbulDHA

İstanbul\'da göçmen kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda 29 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih\'te 2 Ekim\'de önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, 5\'i Suriye, 1\'i Irak uyruklu 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, yurtdışına kaçırmak için anlaştığı her kişiden 2 bin Euro aldığı belirmeroib. Şebekenin yurt dışına göndermeye hazırlandığı 2\'si çocuk 18 kişi de operasyon düzenlenen adreslerde gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada, 1 deniz botu ve 2 kürek ele geçirildi. Operasyon polis kamerasına yansıdı. Gözaltındaki 11 şüphelinin işlemleri devam ediyor. Yurtdışına çıkma hazırlığı yaparken gözaltına alınan 18 kişi sınır dışı edilecek.



Görüntü Dökümü: (POLİS KAMERASI)

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-Göçmenlerin araç içindeki görüntüsü

-Lastik bottan görüntü

-Detaylar

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