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DHA İSTANBUL- İSTANBUL'DA DHKP-C OPERASYONU: 1 TUTUKLU

Çağatay KENARLI / İstanbul DHA  İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DHKP-C içerisinde, örgütün talimatları doğrultusunda silahlı kanadında faaliyetler gösterdiği tespit edilen G

27 Kasım 2017 19:37

Çağatay KENARLI / İstanbul DHA 
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DHKP-C içerisinde, örgütün talimatları doğrultusunda silahlı kanadında faaliyetler gösterdiği tespit edilen G.S. düzenlenen operasyonla yakalandı. Yapılan üst aramasında 2 tabanca ve bir bilgisayar bulundu. Ele geçirilen bilgisayar incelenmek üzere Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne gönderildi. TEM ekipleri bilgisayarda yapılan ilk incelemeye göre örgütle ilgili önemli yazışmaların yapıldığını ileri sürdü. Emniyetteki işlemleri bugün tamamlanan G.S. adliyeye sevk edildi. G.S. çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. 
 

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