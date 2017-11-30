DHA İSTANBUL- İSTANBUL MERKEZLİ 49 İLDE YAPILAN FETÖ OPERASYONUNDA GÖZALTI SAYISI 240'A YÜKSELDİ 

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından dün FETÖ\'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 333\'ü asker toplam 360 kişi yakalamaya yönelik İstanbul merkezli 49 ilde yaptığı operasyonda bu saate kadar toplam 240 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 7 Albay, 2 Yarbay, 22 Binbaşı, 25 Yüzbaşı, 27 Üsteğmen, 16 Teğmen, 2 Asteğmen, 77 Astsubay, 22 Uzman personel, 1 sivil memur, 30 askeri öğrenici ve 9 mahrem imamın olduğu öğrenildi.

