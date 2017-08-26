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DHA İSTANBUL- İŞÇİLERİN ÜZERİNE KALAS DÜŞTÜ: 1 ÖLÜ, 3 YARALI

Haber-Kamera:İbrahim AKTÜRK / İstanbul DHA Eyüp'te, yapımı devam eden sitenin inşaat alanında işçilerin üzerine kalas düşmesi sonucu 1 işçi öldü, 3 işçi yaralandı

26 Ağustos 2017 19:03

Haber-Kamera:İbrahim AKTÜRK / İstanbul DHA
Eyüp\'te, yapımı devam eden sitenin inşaat alanında işçilerin üzerine kalas düşmesi sonucu 1 işçi öldü, 3 işçi yaralandı.
Olay, saat 10.30 sıralarında, Alibeyköy\'de bulunan Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde yapımı devam eden bir sitenin inşaat alanında meydana geldi. Şantiye alanında henüz bilinmeyen nedenle 4 işçinin üzerine yüksekten kalas düştü. Yaralanan işçilere ilk müdahaleyi mesai arkadaşları yaptı. İşçiler, daha sonra olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olayda ağır yaralanan 43 yaşındaki Mahmut Göl, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralanan diğer işçilerin ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı, hastanede tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
 
Görüntü dökümü:
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-Şantiye girişinden detay görüntüler
-Şantiye içinde çalışan işçilerden görüntüler
-İnşaat alanından çıkan polis araçları
-Detaylar
 
 

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