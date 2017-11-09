T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA İSTANBUL- İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE OPERASYON: 13 GÖZALTI

Haber: Çağatay KENARLI / İstanbul DHA  İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Anadolu 13

09 Kasım 2017 19:27

Haber: Çağatay KENARLI / İstanbul DHA 
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Anadolu 13. İcra Müdürlüğü\'nde 2014-2015 yıllarında yapılan araç satış ihaleleriyle ilgili operasyon düzenledi.
Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan 18 şüpheliyi yakalamaya yönelik yapılan operasyonda, 13 kişi gözaltına alındı. Şüpheli 13 kişi, Vatan Caddesi\'nde bulunan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi. Polisin, 5 kişinin yakalanması için çalışmaları sürüyor. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında, \'İhaleye fesat karıştırma\', \'Rüşvet\', \'Görevi kötüye kullanma\' suçlarından işlem yapılacağı öğrenildi. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HaberKENARLIDHA  İstanbul Mali Suçlarla MücadeleMüdürlüğüAnadoluOperasyonVatan CaddesiMali Suçlarla MücadeleMüdürlüğünePolisinGözaltına

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24