DHA İSTANBUL- İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE OPERASYON: 13 GÖZALTI

Haber: Çağatay KENARLI / İstanbul DHA

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Anadolu 13. İcra Müdürlüğü\'nde 2014-2015 yıllarında yapılan araç satış ihaleleriyle ilgili operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan 18 şüpheliyi yakalamaya yönelik yapılan operasyonda, 13 kişi gözaltına alındı. Şüpheli 13 kişi, Vatan Caddesi\'nde bulunan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi. Polisin, 5 kişinin yakalanması için çalışmaları sürüyor. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında, \'İhaleye fesat karıştırma\', \'Rüşvet\', \'Görevi kötüye kullanma\' suçlarından işlem yapılacağı öğrenildi.