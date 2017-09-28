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DHA İSTANBUL -İBB'DE İKİNCİ TUR OY VERME İŞLEMİ SONA ERDİ 

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA  İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) başkanlık seçiminde ikinci tur oylama tamamlandı

28 Eylül 2017 21:17

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nde (İBB) başkanlık seçiminde ikinci tur oylama tamamlandı. İkinci turda açılan zarf sayısı 308 oldu. Geçersiz oy sayısı 1 olurken, AK Parti\'nin adayı Mevlüt Uysal 179, CHP\'nin adayı Ekrem İmamoğlu 128 oy aldı. 

BİRİNCİ TUR OYLARI
Birinci turda açılan zarf sayısı 307 oldu. İki oy geçersiz sayılırken AK Parti\'nin adayı Mevlüt Uysal 179, CHP\'nin adayı Ekrem İmamoğlu 126 oy aldı. 

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- Oy sayımından görüntüler 
 

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