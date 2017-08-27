T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA İSTANBUL- HEDİYELİK EŞYA DEPOSUNDA YANGIN

  Haber:İbrahim AKTÜRK İstanbul DHA Başakşehir'de, hediyelik eşya deposunda çıkan yangın paniğe yol açtı

27 Ağustos 2017 22:02

 

Haber:İbrahim AKTÜRK İstanbul DHA
Başakşehir\'de, hediyelik eşya deposunda çıkan yangın paniğe yol açtı. İtfaiye ekipleri yangını yaklaşık bir saatte kontrol altına alabildi. Edinilen bilgiye göre, saat 17.30 sıralarında, Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan 108 No\'lu binanın alt katında hediyelik eşya deposu olarak kullanılan işyerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Şişli, Başakşehir, İkitelli, Bağcılar ve Kocasinan itfaiye grubuna bağlı ekipler geldi. Ekipler yaklaşık bir saat sonra yangını kontrol altına alabildi. Görgü tanıkları, deponun baca kısmının yandığını ve yangın tüpüyle müdahale ettiklerini, daha sonra ise itfaiye ekiplerine durumu bildirdiklerini anlattı. Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.
 
Görüntü dökümü:
-------------------
-Yükselen yoğun dumanlar
-İtfaiye ekiplerinden görüntü
-Yanan işyerinden detaylar
-Polis ekiplerinden detaylar
-İtfaiye araçlarından görüntüler
-Görgü tanıkları ile röportajlar
-Çevredeki kalabalıktan detaylar
-Genel görüntüler
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

AKTÜRKDHA BaşakşehirEdinilenAtatürk BulvarıNoBaşakşehirBağcılarKocasinanEkiplerGörgüPolis

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24