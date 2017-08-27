DHA İSTANBUL- HEDİYELİK EŞYA DEPOSUNDA YANGIN

Haber:İbrahim AKTÜRK İstanbul DHA

Başakşehir\'de, hediyelik eşya deposunda çıkan yangın paniğe yol açtı. İtfaiye ekipleri yangını yaklaşık bir saatte kontrol altına alabildi. Edinilen bilgiye göre, saat 17.30 sıralarında, Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan 108 No\'lu binanın alt katında hediyelik eşya deposu olarak kullanılan işyerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Şişli, Başakşehir, İkitelli, Bağcılar ve Kocasinan itfaiye grubuna bağlı ekipler geldi. Ekipler yaklaşık bir saat sonra yangını kontrol altına alabildi. Görgü tanıkları, deponun baca kısmının yandığını ve yangın tüpüyle müdahale ettiklerini, daha sonra ise itfaiye ekiplerine durumu bildirdiklerini anlattı. Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.



Görüntü dökümü:

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-Yükselen yoğun dumanlar

-İtfaiye ekiplerinden görüntü

-Yanan işyerinden detaylar

-Polis ekiplerinden detaylar

-İtfaiye araçlarından görüntüler

-Görgü tanıkları ile röportajlar

-Çevredeki kalabalıktan detaylar

-Genel görüntüler

