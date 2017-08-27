T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA İSTANBUL- (HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE) YÜK GEMİSİ KARADENİZ'DE İKİYE BÖLÜNDÜ 

  Ali AKSOYER, İstanbul DHA Moğolistan bayraklı 'Leonardo' isimli kargo gemisi Kilyos açıklarında ortadan ikiye bölündü

27 Ağustos 2017 18:07

 

Ali AKSOYER, İstanbul DHA
Moğolistan bayraklı \'Leonardo\' isimli kargo gemisi Kilyos açıklarında ortadan ikiye bölündü. 114m × 13m boyutundaki geminin 11 kişilik mürettabatı Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler tarafından kurtarıldı. Dün gece  Rumeli Feneri\'nden karaya çıkartılan mürettebat kontrol amaçlı çevredeki hastanelere kaldırıldı. Geminin iki parçasından biri halatla bağlanarak Türkeli demirleme sahasında kıyıya kadar çekilip demir atıldı..  

Görüntü Dökümü
------------------------
geminini kıyıya oturtulan bölümünün görüntüsü 
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

AKSOYERDHA MoğolistanKilyosKıyı Emniyet Genel MüdürlüğüDünFeneriGemininTürkeliDökümü geminini

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24