DHA İSTANBUL- (HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE) YÜK GEMİSİ KARADENİZ'DE İKİYE BÖLÜNDÜ 

Ali AKSOYER, İstanbul DHA

Moğolistan bayraklı \'Leonardo\' isimli kargo gemisi Kilyos açıklarında ortadan ikiye bölündü. 114m × 13m boyutundaki geminin 11 kişilik mürettabatı Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler tarafından kurtarıldı. Dün gece Rumeli Feneri\'nden karaya çıkartılan mürettebat kontrol amaçlı çevredeki hastanelere kaldırıldı. Geminin iki parçasından biri halatla bağlanarak Türkeli demirleme sahasında kıyıya kadar çekilip demir atıldı..

Görüntü Dökümü

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geminini kıyıya oturtulan bölümünün görüntüsü

