DHA İSTANBUL- HADIMKÖY'DE LOJİSTİK DEPOSUNDA YANGIN (Geniş Haber)

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ - İdris TİFTİKÇİ / İstanbul DHA

Hadımköy\'de 2 bin metrekare alana kurulu lojistik deposunda yangın çıktı. Çok sayıda itfaiyenin müdahale ettiği yangın 1,5 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangın saat 11.00 sıralarında Hadımköy Yeşilbayır Mahallesi\'nde bulunan bir lojistik deposunda çıktı. Deponun plastik hammadelerinin saklandığı bölümde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın ihbarı üzerine olay yerine Hadımköy, Arnavutköy, Çatalca, Beylikdüzü, Kıraç, Avcılar, Esenyurt\'tan çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler deponun dört bir yanından yangına müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri

-Depodan görüntü

-İtfaiyenin müdahalesi

-Çalışmalardan görüntü

-Dumanların çıkması

-İtfaiyenini içeri girmesi

-Genel ve detaylar

08.10.2017 - 12.36 Haber Kodu : 171008046

08.10.2017 - 12.38 Haber Kodu : 171008047

