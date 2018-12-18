DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

10.00

-FETÖ\'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik örgüt elebaşı Fetullah Gülen, kapatılan TUSKON\'un başkanı Rızanur Meral ve genel sekreteri Mustafa Muhammet Günay ile Ömer Faruk Kavurmacı ve Faruk Güllü\'nün de aralarındabulunduğu 86 sanığın yargılanmasına, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri\'de devam edilecek.

10.00

-Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink\'in öldürülmesineilişkin 6\'sı tutuklu 14\'ü firari 85 sanığın yargılandığı dava, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.



///////////////////

DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

1- YARIŞMACI MURAT ÖZDEMİR TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜLER ÜZERİNE GÖZALTINDA

*Papağana yaptığı işkence videosunu sosyal medya hesabından paylaşarak tüm Türkiye\'nin tepkini çeken Murat Özdemir, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

*Sağlık kontrolünden getirildiği sırada ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı\'ya seslenen Özdemir hakkında Tarım ve Orman Bakanlığı da şikayetçi oldu.



Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul DHA

Televizyonda yayınlanan bir yarışma programından diskalifiye olan Murat Özdemir\'in, sosyal medya hesabından paylaştığı bir papağana işkence görüntüleri büyük tepki çekti. Sosyal medyada infial yaratan görüntüler üzerine çok sayıda kullanıcı Emniyet Genel Müdürlüğü\'nün hesabını etiketleyerek şikayette bulundu. Hayvan severler Murat Özdemir\'e tepki için Beşiktaş\'taki evine gitti. Bu sırada harekete geçen polis, Murat Özdemir\'i evinde gözaltına alındı. Papağana da el konularak muhafaza altına alındı. Özdemir\'in Beşiktaş asayiş Büro Amirliği\'ndeki işlemleri sürerken sağlık kontrolü için Kağıthane Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Murat Özdemir, eline aldığı bir papağana işkence yaparken görülüyor. Özdemir, eline aldığı papağanın boğazını sıkıyor.



POLİS MERKEZİ\'NE GİRERKEN \'ACUN\' DİYE BAĞIRDI

Sağlık kontrolünün ardından tekrar Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği\'ne getirilen Özdemir, polis aracından indirildiği sırada \'Acun\' diye bağırdı.



TARIM VE ORMAN BAKANI TWİTTER\'DAN DUYURDU

Konu ile ilgili bir açıklama da Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli\'den geldi. Resmi Twitter hesabından bir açıklama yapan Pakdemirli, bakanlık olarak suç duyurusunda bulunacaklarını söyleyerek, \"Toplumda infial uyandıran ve vicdanlarımızı derinden sarsan videoyu üzüntüyle izledim. İlgili şahıs hakkında Bakanlık olarak suç duyurusunda bulunulması için talimat verdim. Ayrıca şiddet gören papağanın güvenli bir ortama alınması için de Bakanlık olarak girişimlere başladık\" dedi.



ÖMÜR GEDİK VE HAYVANSEVERLER KARAKOLUN ÖNÜNE GELDİ

Murat Özdemir\'in gözaltına alındığı Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği önüne hayvan severlerle birlikte sanatçı Ömür Gedik de geldi. Gedik, Özdemir için \"Böyle bir insanın sokakta dolaşmaması geriyor\" dedi. Gedik yaptığı açıklamada, \"Böyle bir insanın sokakta dolaşması, çoluğunun çocuğunun kızının, eşinin yanına gitmesi de tehlikeli. İnsanla insanlar diyorlar ya hani, benim için şu anda şurada bulunan papağan çok değerli. Bunun gerçekten sokakta dolaşmaması lazım. Ayrıca işkence ettiği papağanın bacağı kırık, Papağan zaten birini gördüğü zaman bağırıyor. Artık nasıl bir işkence gördüyse? Yasaklı bir ırk zaten, evinde bile bulundurmaması lazım. Bir tane de kedisi olduğunu öğrendik. Kedisi de zaten sürekli kaçıyormuş. televizyon programında ünlü olması bile çok acı. Keşke bu insanlar televizyona çıkarılırken inceleme yapılsa. Kimleri ünlü yaptığımız ,kimlerin daha da ünlü olmak için hayvanlara veya insanlara eziyetler ettiğini düşünerek insanları televizyona çıkarsak. Umarım savcılık doğru karar verir ve dışarı çıkmaz. Yarın tekrar evine, kedisine, kızının yada eşinin yanına dönmez. Papağana büyük ihtimalle el konulacak. Bu olay bu raddeye getirilmemeliydi. Adamın akıl sağlığının yerinde olmadığı açıkça ortada. Ya bir hayvana yapacaktı. Ya bir çocuğa yapacaktı. Ya da bir kadına yapacaktı. Maalesef zaten hep hayvanlarla başlıyorlar. İnşallah adalet yerini bulur bu adam içeride cezasını çeker. İçeride verdiği ifadede, benim proteine ihtiyacım var. Getirin o kuşu kızartıp yiyeceğim diyormuş. Hala saçmalıyor\" dedi.



Görüntü dökümü:

---------------

-Özdemir\'in karakoldan çıkarılışı

-Araca bindirilişi

-Araçların karakolun önünden ayrılması

-Ömür Gedik\'in açıklamaları

-Özdemir\'in tekrar karakola getirilmesi

-Özdemir\'in \'Acun\' diye bağırması

-Genel ve detay görüntüler

-Sosyal medyada paylaşılan görüntüler

-Cep telefonuyla çekilen gözaltı görüntüleri

-Genel ve detaylar

17.12.2018 - 23.00 Haber Kodu : 181217229

17.12.2018 - 23.28 Haber Kodu : 181217233

17.12.2018 - 23.40 Haber Kodu : 181217234

17.12.2018 - 23.46 Haber Kodu : 181217235

18.12.2018 - 00.13 Haber Kodu : 181218001

18.12.2018 - 00.35 Haber Kodu : 181218003

18.12.2018 - 02.01 Haber Kodu : 181218007

=====================================

2- BAYRAMPAŞA TAKSİCİ CİNAYETİ ŞÜPHELİSİ GÖZALTINA ALINDI

Ali AKSOYER / İSTANBUL DHA

Bayrampaşa\'da bindiği taksinin şoförünü tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla Mehmet A., gözaltına alındı. Ailesinin, cinayet anını televizyondan izleyerek şüpheliyi tanıyıp polise haber verdikleri öğrenildi.

Bayrampaşa\'da 27 Kasım\'da taksi şoförü Nihat Elçi, aracına aldığı müşteri tarafından başından silahla vurularak öldürüldü. Polis olayla ilgili çalışma sürdürürken Ankara Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne başvuran bir aile cinayet olayının görüntülerini televizyondan izlediklerini ve şüphelinin çocukları Mehmet A. olduğunu bildirdiler. Bunun üzerine Mehmet A. gözaltına alındı. Şüphelinin işlemleri sürerken İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü\'nden bir ekip, şüpheliyi İstanbul\'a getirmek için yola çıktı.

Görüntü Dökümü:

---------------------

Saldırı anına ilişkin arşiv görüntüler

17.12.2018 - 19.19 Haber Kodu : 181217203

============================

3- TEM\'DE ARAÇ ALEV ALEV YANDI

Ersan SAN / İSTANBUL DHA

TEM Otoyolu Mahmutbey Gişeleri yakınlarında bir araç, alev alev yandı. Yangın, yoldan geçen bir kişi tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

TEM Otoyolu Edirne istikametinde seyir halinde olan bir araç saat 20.30 sıralarında bir anda alev aldı. Yangını fark eden sürücü aracını yolda durdurarak kendini dışarı attı. Yükselen alevler aracı sardı. Yangın sonucu araç küle döndü. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

Öte yandan, o sırada yoldan aracıyla geçen bir kişi yangın anının cep telefonu kamerasına kaydederek görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Görüntü Dökümü:

-------------

-Cep telefonu kamerasından

-Araçtan yükselen alevler

17.12.2018 - 21.56 Haber Kodu : 181217220

=============================

4- KADIKÖY\'DE AVANAK AVNİ HEYKELİ ÇALINDI



Haber-Kamera:Ali Kerem BENGİ - Melih OKUMUŞ / İSTANBUL DHA

Ünlü karikatürist Oğuz Aral\'ın yarattığı karakterlerden biri olan Avanak Avni\'nin Kadıköy\'de bulunan heykeli, çalındı.

Olay, Hasanpaşa Mahallesi, Kurbağalıdere Caddesi\'nde geçtiğimiz Perşembe günü gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, ünlü Karikatürist Oğuz Aral\'ın yarattığı karakterlerden biri olan Avanak Avni\'nin heykeli, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce balyozla kırılarak çalındı. Heykelin çalındığını fark eden belediye görevlileri, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, heykelin bulunduğu yerde incelemelerde bulundu. Polis ekipleri, çevrede bulunan güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alırken olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Çalınan heykelin yakınında bulunun esnaf Yavuz Demir, \"Geçtiğimiz Perşembe günü olmuş bu olay, biz de burada esnafız zaten. Bunu yapan büyük ihtimalle geri dönüşümcüler değerli bir maden olduğunu veya demir yığını olduğunu düşünüp, satmak için çaldılar. Diğer heykeli de götürürlerdi biraz hafif olsaydı. Çok ağırdı ki, götüremediler. Küçükten yana şanslarını denediler. Geçtiğimiz günlerde arka sokakta gözlerimle şahit oldum. Paket servisine giderken, mazgalları söküp arabalarına yükleyip götürdüklerini gördüm. Benim engellememle beraber toplayıp geri getirdiler, yerine bile takmadılar. Belediye ekiplerine haber verdim. Gece 05.00 gibi belediye ekipleri geldi. Aldıkları şeyleri geri taktılar. Bütün sokakları kontrol ettiler. Mazgal kapakları birçok yerde eksikti. Bu meydana güvercinlerle beraber güzel bir hava veriyordu. En azından belediye ekipleri çalınan heykelin yenisini getirsinler ya da yenisini yapsınlar.\" diye konuştu.



Görüntü Dökümü

------------------------------------

-Avanak Avni önceden çekilen görüntüleri

-Olay yerinden detaylar

-Heykelinin çalındığı yer

-Vatandaşla röp.

-Genel ve detaylar

17.12.2018 - 22.59 Haber Kodu : 181217230

===============================

5- HOLDİNG BİNASINA BOMBA KOYAN ŞÜPHELİLERİN YAKALANMA ANLARI KAMERADA

Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA

Üsküdar, Kısıklı\'da bulunan bir holding binasının duvarına zaman ayarlı bombayı koyduğu tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, yakalanma anları güvenlik kamera ve cep telefonu kameralarına yansıdı.

TEM Özel Tim ekiplerinin desteğiyle dün Ataşehir\'de yapılan operasyonda Birgül M. ve bir kişi daha gözaltına alındı. Şüphelilerin yakalanma anları güvenlik kamera ve cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin sokakta yürüdükleri, bir binaya girişleri ve polis tarafından yakalanma anları görülüyor.

Görüntü Dökümü:

-------------------

-Güvenlik kamera ve cep telefonu kamera görüntüleri,

-Şüphelilerin sokakta yürümeleri

-Polis tarafından yakalanma anları

17.12.2018 - 18.01 Haber Kodu : 181217184

17.12.2018 - 18.34 Haber Kodu : 181217193

============================

6- FENERBAHÇE BAŞKANI KOÇ\'TAN YARALI TARAFTARA ZİYARET

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

Spor Toto Süper Lig\'in 16\'ncı haftasında oynanan Fenerbahçe - Büyükşehir Belediye Erzurumspor mücadelesinde tribünden merdiven boşluğuna düşen sarı lacivertli taraftar Emre Soner Ergen\'i, Kulüp Başkanı Koç ile yönetim kurulu üyeleri ziyaret etti.

Özel bir hastanede tedavi altına alınan Ergen\'i maç sonrası önce taraftarlar ziyaret etti. Fenerbahçe Kulübü, resmi sosyal medya hesabı üzerinden Ergen için kan ihtiyacı bulunduğunu açıkladı ve taraftarları kan vermek için hastaneye davet etti.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Yönetim Kurulu Üyeleri de Ergen\'i hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Yönetim, Ergen\'in doktorundan bilgi aldıktan sonra hastaneden ayrıldı.

Görüntü Dökümü

--------------------------------------

-Hastanede önünde bekleyen taraftarlar

-Semih Özsoy ve Ali Koç\'tan detaylar

-Ali Koç doktordan bilgi alması

-Semih Özsoy ve Ali Koç hastaneden ayrılması

-Hastane önünde geniş güvenlik önlemi

-Genel ve detaylar

18.12.2018 - 02.10 Haber Kodu : 181218008

============================

7- TÜRKİYE ALTIN MARKA ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

* Yılın Büyükşehir Belediye Başkanı ödülünü Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, \"Türk markalarını yüceltmeye çalışmak önemli bir girişimdir\" dedi.

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ / İSTANBUL,(DHA)

İstanbul Marka ve Kariyer Zirvesi kapsamında düzenlenen \'Türkiye Altın Marka\' ödüllerinin ikincisi sahiplerini buldu. Yılın Büyükşehir Belediye Başkanı ödülünü Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü aldı. Sözlü ödül töreninde yaptığı konuşmasında, \"1999 yılından beri üç dönem Ceyhan ilçesinde dördüncü dönem de Adana da Belediye başkanlığı yapıyorum. Görevde geçirdiğimin 20 yılı tamamlamak için 3,5 aylık sürem kaldı .Bu 20 yıl süre içerisinde bir zorlu koşturmaca\'nın içerisinde arkanızda size destek olan bir eş babayı,ara sıra görerek büyüyen çocuklar ve bizi büyüttüğü halde ara ara görüşen anne baba var.Türk siyaseti zor ve bu zor dönemde 4 dönem belediye başkanlığı yaptım. Halkın içerisinde olmak halktan yana bir siyasetçi olmak ve ülkenize olan inancınızla çalıştığınızda ve şehri de bu ülke insanının uygarlık seviyesinin en büyük göstergesi olarak düşündüğünüzde yaptığınız iş çok önemli ve sorumluluk gerektiriyor. Altın marka ödüllerinde Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilmiş olmak bizim için büyük bir kıvanç kaynağıdır. Ödülü eşime ve çocuklarıma armağan ediyorum\" dedi.

\"TÜRK MARKALARINI YÜCELTMEYE ÇALIŞMAK ÖNEMLİ BİR GİRİŞİMDİR\"

Ödül töreninin ardından DHA mikrofonuna konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, \"Altın marka kariyer ödülleri Türkiye de markayı öne çıkarmak açısından önemli bir ölçüde. Ben Adanalıyım. Örnek vereyim pamuk üretirsiniz 1 lira onu iplik yaparsanız 5 lira olur, kumaşa çevirirsiniz 10 lira olur onu konfenksiyona çevirirsiniz 30 lira olur ama ona birde takacak markanız varsa daha fazlası olur. Türk markalarını yüceltmeye çalışmak önemli bir girişimdir. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Altın Marka Ödülüne layık görülen büyükşehir belediye başkanı olmak hoş birşey\"\" ifadelerini kullandı.



Gecede ödül alan bir diğer isimler de şöyle:

Yılın En İyi Televizyoncusu Nazlı Çelik

Yılın Türk Müziği sanatçısı Yılmaz Morgül

Yılın Televizyon markası TV 8

Yılın Ekonomi yazarı Nedim Türkmen



Görüntü Dökümü:

---------------------

-Kokteylden görüntüler

-Açılış filmi

-Hüseyin Sözlü\'nün konuşması

-Ödül alanlar

-Hüseyin Sözlü röp.

18.12.2018 - 00.55 Haber Kodu : 181218005