DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

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DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

(Geniş haber)

1- ARACIYLA KAÇAN ŞÜPHELİLERE POLİS ATEŞ AÇTI: 1 ÖLÜ

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İstanbul DHA

Ataşehir\'de, \'dur\' ihtarına uymayarak kaçan araca polis ateş açtı. Açılan ateş sonucu 17 yaşındaki Cihan Seyhan hayatını kaybederken, aynı araçta bulunan Seyhan\'ın akrabası A.S gözaltına alındı. Polis aracı kullanan G.S.\'yi yakalamak için çalışma başlattı.



Olay Mustafa Kemal Mahallesi 3007 cadde üzerinde saat 16:00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Cadde üzerinde devriye görevi yapan polis ekipleri 34 BAF 278 plakalı otomobilden şüphelenerek, durdurmak istedi. Polisin dur ihtarına uymayan otomobil olay yerinden kaçtı. Park halindeki otomobillere de çarpan otomobile ekipler ateş açtı.



ARAÇTA BULUNAN BİR KİŞİ YARALANDI

Otomobil kısa sürede durdurulurken, araçta bulunan 17 yaşındaki Cihan Seyhan açılan ateş sonucu yaralandı. Ümraniye\'de bulunan özel bir hastaneye kaldırılan Seyhan yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan Cihan Seyhan\'ın akrabası A.S gözaltına alındı. A.S.\'nin 8 ayrı hırsızlık suçundan sabıkasının bulunduğu öğrenilirken, otomobili kullanan G.S. yaya olarak olay yerinden kaçtı. Polis G.S\'nin de yakalanması için çalışma başlattı. Araçta yapılan aramalarda 2 adet tabanca bulundu. Tabancalara incelenmek üzere el konuldu.



AKRABALAR İLE POLİSLER ARASINDA ARBEDE ÇIKTI

Olayın ardından Cihan Seyhan\'ın hayatını kaybettiği Ümraniye\'deki özel hastaneye akın eden akrabaları ile polis arasında arbede çıktı. Çok sayıda çevik kuvvet polisinin sevk edildiği hastanedeki olaylar büyümeden engellendi. Cihan Seyhan\'ın cesedi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Hastaneden görüntü

-Yakınlarından görüntü

-Çevik Kuvvet Polislerinden görüntü

-Yakınları ile röportaj

-Polisler ile yakınları arasındaki arbededen görüntü(amatör kamera)

-Genel ve detay görüntüler

12.12.2018 -00.01- Haber Kodu : 181212001

12.12.2018 -00.11-Haber Kodu : 181212002

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2- MARMARAY SEFERLERİ 2 SAAT YAPILAMADI

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Murat KORKMAZ / İstanbul DHA

Sinyalizasyon arızası nedeniyle yapılamayan Marmaray seferleri 15 dakika arayla yapılmaya başladı.

Marmaray saat 18.00 sıralarında çift yönlü durdu. Seferlerin sinyalizasyon arızası nedeniyle yapılamadığı öğrenildi.

İstasyonlarda, yaşanan arızaya dair anonslar yapıldı. Arıza nedeniyle istasyonlarda yoğunluk oluştu. Yaklaşık 2 saat yapılamayan Marmaray seferleri, arızanın giderilmesinin ardından 15 dakika arayla yapılamaya başladı.

İBB\'DEN MARMARAY AÇIKLAMASI

İstanbul büyükşehir Belediyesi(İBB)\'den yapılan açıklamada, \"Devlet Demiryollarının işletmesinde olan Marmaray\'da meydana gelen teknik arızadan dolayı yapılamayan seferler için, İETT tarafından Üsküdar Ayrılık Çeşme\'sine 10, Yenikapı\'ya 10, Kazlıçeşme\'ye 10 adet araç gönderilmektedir.\" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, İBB\'den yapılan yeni açıkalmada, Marmaray\'da saat 20.00 itibariyle yolcu alımına başlanmış olup, 15 dakika aralıklarla seferler yapılacaktır.\" bilgisi verildi.

Görüntü Dökümü:

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-Yenikapı istasyonundan görüntüler

-Bekleyen yolcular

-Oluşan kalabalık

-Ayrılık Çeşme\'den görüntüler

-Marmaray istasyonu

-Biriken yolcular

-Yolcularla röp.

-Detaylar

11.12.2018 -18.42- Haber Kodu : 181211217

11.12.2018 -19.06-Haber Kodu : 181211220

11.12.2018 -19.35-Haber Kodu : 181211225

11.12.2018 -20.30-Haber Kodu : 181211235

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3 - FATİH\'TE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KİŞİ YARALANDI

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL (DHA)

Fatih\'te yolun karşısına geçmeye çalışan 70 yaşındaki Yusuf Kayapınar\'a otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere yığılan Kayapınar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

Kaza, Fatih Topkapı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Adnan Menderes Bulvarı üzerinde seyir halinde ilerleyen 34 UD 9822 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Yusuf Kayapınar\'a (70) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere yığılan Kayapınar, yaralandı. Yaralıya ilk müdahaleyi o sırada yoldan geçen tıp öğrencisi Furkan Tereci yaptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Yusuf Kayapırnar Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Yaralıya ilk müdahaleyi yapan tıp öğrencisi Furkan Tereci, \"İlk müdahaleyi ben yaptım. Ben otobüs beklerken, yan tarafta alt geçit varken amca buradan geçmeye çalıştı. Ses duydum, geri döndüm, geldim. İlk müdahalesini yaptım bir sıkıntısı yoktu. Durumu iyiydi, bir ağrısı yoktu, bilinci açıktı\" dedi.



Görüntü Dökümü:

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-Yaralıdan görüntü

-Sağlık ekiplerinin müdahalesinden görüntü

-Yaralının Ambulansa götürülüşü

-Kazaya karışan araç

-Röp.

-Genel ve detaylar