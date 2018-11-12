DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ 

- Hakkari\'nin Şemdinli ilçesi Süngü Tepe üs bölgesinde meydana gelen patlamada şehit düşen Er Melih Sancar\'ın cenazesi Ataköy 5. Kısım Camiinde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazını müteakip Edirnekapı Şehitliğine defnedilecek.

11.30

-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Enerji Verimliliği Derneği 5. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı\'na katılacak.



DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

1- DOSTLARI CEMAL KAŞIKÇI\'YI İSTANBUL\'DA ANDI

- HATİCE CENGİZ DE ANMA ETKİNLİĞİNE KATILDI.

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL DHA

Cemal Kaşıkçı Dostları Derneği ve Türk Arap Medya Derneği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi\'nde Kaşıkçı\'yı anma etkinliği düzenledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi\'nde Türk Arap Medya Derneği ve Cemal Kaşıkçı Dostları Derneği\'nce düzenlenen anma etkinliğinde AK Parti Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay konuştu.

Kaşıkçı\'nın ölümünün üzerinden 40 gün geçtiğini hatırlatan Aktay, \"Cemal Kaşıkçı\'nın şehadetinin nasıl bir dönüşüme neden olduğunu hep birlikte gördük. Tam da şehitliğin en güçlü anlamını bulduğu şahitlik boyutu onun bu şehadetiyle bütün dünyanın şahit olduğu bir hadise haline geldi. Gerçekten şehitle birlikte gelen bir mucizeyle karşı karşıyayız. Ne yapmak istediler ama neden oldu? Ne yapmak istediler ama neyle karşı karşıya geldiler\" dedi. Yasin Aktay, Kaşıkçı\'nın cesedini eritseler de kalemini eritemediklerini aktararak, şöyle devam etti:

\"Yok edemediler. Bilakis o, şehadetiyle bütün cahilliklerini, zalimliklerini, gaddarlıklarını, çirkinliklerini ve komplolarını gözler önüne serdi. O bütün kötülükleri hepimizin gözünün önüne serdi. Kötülüklerine, komplolarına ve cahiliyelerine şahit kıldı. Yok edeceklerini ve onun fikirlerini bastırabileceklerini zannettiler. Onun kalemini kırabileceklerini zannettiler. Kendi cahilliklerinin kurbanı haline geldiler. 40 günün sonunda hala onun cesedine ulaşamadık. Bütün detaylarıyla ona ne yaptıklarını itiraf etmiş değiller. Her şey ortaya döküldü. Hiç kimsenin görmezden gelemeyeceği bir hadise haline geldi Cemal Kaşıkçı. Korktular. Onun fikirlerinden korktular\"

Kaşıkçı\'nın nişanlısı Hatice Cengiz de anma etkinliğine katıldı.



Görüntü dökümü:

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-Hatice Çengiz\'den detay

-Salondan detay

-Yasin Atay konuşması

-Genel ve Detaylar

12.11.2018 - 00.53 Haber Kodu : 181112003

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2- KİTAPSEVERLERE METROBÜSLER YETMEDİ

İhsan DÖRTKARDEŞ-İSTANBUL (DHA)

İstanbul Beylikdüzü\'nde bu yıl 37\'ncisi düzenlenen Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı ikinci günü de kalabalıktı. Kitapseverlerin akın ettiği TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi\'nin hemen yanındaki Metrobüs istasyonunda akşam saatlerinde izdiham oluştu.

TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi\'nde 37\'nci Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı ve 28\'inci İstanbul Sanat Fuarı dün kapılarını açtı. Fuar ilk gün olduğu gibi bugün de büyük ilgi gördü. Yurt içi ve yurt dışından 800 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katıldığı, ana temanın \'Hayatı Edebiyatla Kuşatmak\' olduğu fuarda, panel, söyleşi, şiir dinletisi ve çocuk atölyelerinden oluşan 300 kültür etkinlikleri sürdürüldü.

Fuara gelmek için Metrobüsü tercih eden binlerce kişi Beylikdüzü TÜYAP Fuar Merkezi\'ndeki stantları gezdikten sonra yoğunluk akşam saatlerinde tersine döndü. Fuardaki stantları gezen ziyaretçiler, Metrobüse giderken istasyona girenler, araçlara binmek için uzun süre beklemek zorunda kaldı.

Görüntü Dökümü:

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Fuar alanının içinden görüntüler

Metrobüse giden yoldaki kalabalık

Metrobüs istasyonundaki sıra ve kalabalıktan görüntüler

11.11.2018 - 20.06 Haber Kodu : 181111142

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3- TÜYAP KİTAP FUARINDA HAFTASONU YOĞUNLUĞU

Haber- Kamera: Gökhan ÇELİK - Ersan SAN - İlkay DİKİCİ / İSTANBUL(DHA)

BU yıl 37\'incisi yapılan Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı nedeniyle, İstanbullular Beylikdüzü\'ne akın etti.

Haftasonu havanın da güzel olmasını fırsat bilen çok sayıda kişi öğle saatlerinden itibaren Büyükçekmece\'de bulunan TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi\'ne geldi. İçeride kitap stantlarını gezen vatandaşlar, güçlükle ilerleyebildi. Fuar alanına çıkan yollarda araç yoğunluğu yaşandı. Bu sırada fuarın çevresinde bulunan otoparklar dolma noktasına geldi.

Görüntü dökümü

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-Havadan otoparktaki yoğunluk

-Havadan insanların yürümeleri

-Havadan metrobüs durağındaki yoğunluk

-Havadan D100\'den görüntü

-Fuar içindeki yoğunluk

-Fuar kapısındaki yoğunluk

-Metrobüs durağındaki yoğunluk

11.11.2018 - 17.23 Haber Kodu : 181111120

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4- TURİSTİ DOLANDIRIP TACİZ ETTİĞİ İDDİA EDİLEN TAKSİCİ GÖZALTINDA

Ersan SAN / İSTANBUL DHA

Şişli\'de önceden bindiği takside kendisinden fazla para aldığı iddiasıyla bir sonraki yolculuğunda cep telefonuyla kayıt alan Tayland uyruklu turist kadını taciz ettiği ve dolandırmaya çalıştığı ileri sürülen taksici gözaltına alındı.

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından harekete geçen Sivil trafik ekipleri, taksinin plakasından şüphelinin kimliğine ulaştı. Ardında taksici Birol T. (32)\'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Polisteki işlemleri süren Birol T.\'nin ehliyetine 100 ceza puanını doldurduğu için daha önceden el konulmuş olduğu belirlendi. Olay nedeniyle çalışma belgesi iptal edilen taksi, belediyeden belge alınıncaya kadar süresiz olarak trafikten men edildi. Ayrıca sürücüye \"Çalışma ruhsatının bulunmaması\"ndan bin 2 lira, \"sürücü belgesi alınmışken araç kullanmak\"tan 2 bin 18 lira ve \"taksimetre kullanmamak\" suçundan 3 bin 508 lira idari para cezası verildi.

OLAY

İddiaya göre, İstanbul Şişli\'de Tayland uyruklu kadın turist Niorn S., bir süre önce bindiği 34 TEH 13 plakalı takside fazla ücret ödedi. Olayın ardından geçtiğimiz Çarşamba günü turist kadın, aynı taksiye denk geldi. Kadın bu kez olanı biteni cep telefonuyla kayda aldı. Yolculuk süresi boyunca kadınla sohbet eden taksici, kadının 2 kez elini tutarak taciz etti. Turist daha sonra araçtan ineceği esnada ise taksici hem fazla para istedi hem de kadının uzattığı 100 lirayı sol cebe koyarak 20 lira uzatıp 20 lira daha istedi. Kadının taksicinin kendisini dolandırmaya çalıştığını anlaması üzerine 100 lirayı geri alıp 30 lira vererek ayrıldı.



Görüntü Dökümü:

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Sosyal medyada paylaşılan görüntüler

11.11.2018 - 20.09 Haber Kodu : 181111143

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5- TBMM BAŞKANI YILDIRIM ÜSKÜDAR\'DA

İSTANBUL DHA

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Millet Kıraathanelerinin örneklerinden biri olarak kabul edilen Üsküdar\'daki \"Nevmekan Sahil\"e ziyarette bulundu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı(TBMM) Binali Yıldırım, Üsküdar Şemsipaşa\'daki Nevmekan Sahil\'e ziyarette bulundu.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek tarafından karşılanan Binali Yıldırım, yeni yaptırılan ve millet kıraathanelerinin örneklerinden biri olarak kabul edilen Nevmekan Sahil\'i gezerek bina ve içindekilere ilişkin bilgi aldı.

TBMM Başkanı Yıldırım, Nevmekan Sahil\'de yer alan kitaplara baktı ve vatandaşlarla sohbet etti.

Görüntü Dökümü:

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-Yıldırım\'ın ziyaretinden görüntüler

-Vatandaşlarla sohbet etmesi

-Kendisine kitap hediye edilmesi

-Bir bebeği sevmesi

-Detaylar

11.11.2018 - 21.58 Haber Kodu : 181111158



