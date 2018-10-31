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DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

09

31 Ekim 2018 13:17

09.30
-Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, İstanbul Havalimanı\'ndan kalkacak ilk uçak için düzenlenecek uğurlama törenine katılacak. 

10.00
-FETÖ\'nün 17-25 Aralık darbe girişiminde yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği iddiasıyla, dönemin Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve eski CHP Milletvekili Eren Erdem dahil 12 sanığın yargılanmasına, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri\'de başlanacak.

11.00  
-İBB Başkanı Mevlüt Uysal, İBB İstanbulkart mobil uygulamasının tanıtımını  gerçekleştirecek.
 

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