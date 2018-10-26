DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

10.30

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Üsküdar Üniversitesi 2018-2019 Akademik Yılı Açılış Töreni\'ne katılacak, Yıldırım\'a törende fahri doktora unvanı verilecek.

14.30/19.00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vefat eden foto muhabiri Ara Güler\'in ailesine taziye ziyaretinde bulunacak, \"Türkiye\'de Gençlik ve Siyaset\" konulu konferansa katılacak. İstanbul Bilgi Üniversitesi Santral Kampüsü

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DHA İSTANBUL BÜLTEN - 1

1 - BAŞKONSOLOSLUK ÖNÜNDE CEMAL KAŞIKÇI AÇIKLAMASI



Mehmet İlkay ÖZER-İlkay DİKİCİ-Cemil ÖZDEMİR / İstanbul DHA

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu\'na girişinin ardından kaybolan ve öldürüldüğü açıklanan Cemal Kaşıkçı için \"Dünya Çapında Cemal Kaşıkçı\'nın Dostları Derneği\" kuruldu. Derneğin kuruluşu, Başkonsolosluk önünde düzenlenen basın açıklamasıyla duyuruldu. Arap gazeteci ve siyasetçilerin katıldığı basın açıklaması Washington, Londra, Paris ve Tunus\'taki Suudi Arabistan Elçilikleri önünde de eş zamanlı olarak düzenlendi. Başkonsolosluk önünde düzenlenen açıklamaya Ak Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay da katıldı.

\"KATİLLER KONUMLARI NE OLURSA OLSUN TAKİP EDİLECEK, HİÇBİRİNİN CEZASIZ KALMASINA ASLA İZİN VERİLMEYECEK\"

Ortak basın metninin Arapçasını Mısırlı muhalif lider Eymen Nur okurken, metnin İngilizcesini Arap gazeteci Ahmet Kamil, Türkçesini ise gazeteci Metin Turan okudu. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Katiller konumları ne olursa olsun takip edilecek, hiçbirinin cezasız kalmasına asla izin verilmeyecek ve bölgede basın ve ifade özgürlüğünü savunarak herhangi bir görüş sahibine karşı benzer bir suç işlenmemek için karşı duruş sergilenecek. Bizler bu vesileyle, bu pak ruhun öldürüldüğü, edildiği yerden, Cemal Kaşıkçı davasının asla ve asla pazarlık konusu olmayacağı ve bu konuda taviz vermeyeceğimizi açıkça belirtmek isteriz. Suçlulardan hesap sormamak ve onların aklanması girişimlerine karşı asla sessiz kalmayacağız. Yeni Cemal Kaşıkçı vakaları yaşanmaması adına bütün meşru yolları deneyerek ve bu konuyla alakalı tam bir adalet sağlamak için yasal, medya ve siyasi tüm araçları kullanacağız. Bununla birlikte düşünce ve ifade özgürlüğüne tam taraf olduğumuzu da ifade ederiz. Genel olarak bölgedeki yönetimlere, anayasalarında ve kanunlarında yer alan bu özgürlükleri korumak için çağrıda bulunuyoruz. Basın özgürlüğü ve çalışanlarının güvenliğinin sağlanması, saygı duyulması ve böylelikle görevlerini korku ve sindirme olmaksızın gerçekleştirebilmelerini istiyoruz. Cemal Kaşıkçı, Suudi yetkililer tarafından ülkesinde düşünce ve görüşlerinden dolayı tutuklu bulunanları savunmaya kendini adamış bir şahsiyettir. Bizler onun yolunu takip ederek, yetkili makamların siyasi tutukluları hızla serbest bırakmalarını talep ediyoruz. Suudi vatandaşlarına, kendilerini ilgilendiren meselelerde ve kendi ana vatanlarıyla alakalı konularda görüşlerini özgürce ifade etmeleri için imkan tanınmasını istiyoruz. Ayrıca bölgedeki bütün düşünce tutuklularının serbest bırakılmalarını özgürlüklere ve insan haklarına saygı gösterilmesini talep ediyoruz.

\"UCU NEREYE KADAR DAYANIYORSA DAYANSIN ADALET İSTİYORUZ\"

Basın açıklamasına katılan Yasin Aktay da, \"Cemal Kaşıkçı 21\'inci yüzyılda zalimler tarafından insanlık tarihinin kaydedebileceği en vahşi bir cinayete kurban gitti. O uğruna mücadele verdiği, hayatı boyunca uğruna mücadele verdiği değerlerin, insan hakları, onuru, özgürlüğü ve kendi halklarının bağımsızlığı, özgürlüğü, onuru için verdiği mücadeleyi en nihayetinde şehadetiyle taçlandırdı.

Cemal Kaşıkçı davası üstü asla örtülemeyecek bir davadır. Uluslararası basının başta olmak üzere Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan\'ın bu davaya olan samimi yaklaşımı bu davanın üstünün hiç bir şekilde örtülmeyeceğinin en büyük garantisidir. Adalet istiyoruz. Ucu nereye kadar dayanıyorsa dayansın adalet istiyoruz. Adalet bizim aleyhimize bile olsa onu ikame etmek, gerçekleştirmek bizim boynumuzun borcudur.\" dedi.

KONSOLOSLUK ÖNÜNDE MUM YAKTILAR

Aktay\'ın açıklamalarının ardından grupta yer alan diğer kişiler sırayla söz aldı. Tunus eski Başbakanı Mansuf Marzuki de buradaki toplantıya telefonla bağlanarak, Kaşıkçı\'nın öldürülmesini protesto etti. Yapılan açıklamaların ardından Kaşıkçı için konsolosluk girişinde mumlar yakıldı. Öte yandan, Suudi veliaht prensi Muhammed Bin Selman\'ın maskesini takan bir kişi basın mensuplarına poz verdi. Gruptakiler daha sonra buradan ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Toplanan grup

-İngilizce ve Arapça basın açıklaması

-Türkçe basın açıklaması

-Yasin Aktay\'ın konuşması

-Gruptan detay

-Mum yakanlar

-Suudi veliaht prensin maskesini takan kişi

-Genel ve detaylar

25.10.2018 - 20.54 Haber Kodu : 181025260

25.10.2018 - 19.10 Haber Kodu : 181025254

25.10.2018 - 19.04 Haber Kodu : 181025253

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2- BEDELLİ KUYRUĞU GECE DE DEVAM ETTİ

Haber Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK / İstanbul DHA

Üsküdar Askerlik Şubesi önünde bedelli askerlik imkânından faydalanmak isteyen adaylar uzun kuyruklar oluşturdu.

Bedelli askerlik başvuru süresinin bitmesine 8 gün kala, adaylar askerlik şubesi önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Üsküdar Askerlik Şubesi önünde bedelli adaylarının bekleyişi gece de devam etti. Şube önünde sırada bekleyen asker adayları, gerekli olan parayı yeni denkleştirdiklerini belirtti. Bedelli askerlik müracaatları sebebiyle askerlik şubelerinin 24 saat açık olacağı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Bedelli askerlik sırası bekleyenler

-Adaylarla röp

-Genel ve detay

25.10.2018 - 22.22 Haber Kodu : 181025265

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3- CİNAYETTEN GÖZALTINA ALINAN SİNEMA OYUNCUSU SERBEST BIRAKILDI

Haber: Özden ATİK/İSTANBUL, (DHA)

BEYOĞLU\'nda ikinci kattaki evinin penceresinden aşağıdaki kavgaya bakarken başından vurulan 59 yaşındaki Necla Ceylan\'ın öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan şüphelilerden sinema oyuncusu Volkan Başaran ve Tolga Yandık çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Necla Ceylan cinayetiyle ilgili gözaltına alınan sinema oyuncusu Volkan Başaran\'in da aralarında bulunduğu 4 şüpheli, bugün Çağlayan\'daki İstanbul Adalet Sarayı\'na getirildi. Savcılıkça ifadeleri alınan şüphelilerden Volkan Başaran ve Tolga Yandık\'in adli kontrol şartıyla serbest bırakılması istenirken, diğer şüpheliler Murat Ö. ve Zekeriya T\'nin tutuklanması talep edildi.

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüphelilerden Volkan Başaran ve Tolga Yandık, yurtdışına çıkış yasağı ve en yakın karakola imza vermek şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanmaları istenen diğer şüphelilerin sorgusu ise sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin adliyeye sevki

25.10.2018 - 15.51 Haber Kodu : 181025177

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4- KADIKÖY\'DE 11 KİŞİYİ BIÇAKLAYAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yüksel KOÇ/İstanbul DHA

Kadıköy\'de üç gün önce önüne geleni rast gele bıçaklayarak 4\'ü ağır 11 kişiyi yaralayan cezaevi firarisi Ali Kardaş, \"Kasten öldürmeye teşebbüs\" suçundan tutuklandı.

Savcılık sorgusunda olayı hatırlamadığını söyleyen Ali Kardaş, mahkemede bir lokantadan aldığı bıçakla olayı gerçekleştirdiğini belirterek pişman olduğunu söyledi.

Kadıköy 19 Mayıs Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde üç gün önce önüne geleni rast gele bıçaklayarak 4\'ü ağır 11 kişiyi yaralayan cezaevi firarisi Ali Kardaş, olayın ardından D-100 Karayolu üzerinde bacağı yaralı olarak yakalandı.

Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde ameliyata alınan Ali Kardaş, bugün soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Adalet Sarayı\'na sevk edildi.

OLAYI HATIRLAMADI

Savcılık sorgusunda olayı hatırlamadığını söyleyen Ali Kardaş, \"Bana isnat edilen eylem nedeniyle pişmanım\" dedi.

Savcı Ali Kardaş\'ı, \"Kasten öldürmeye teşebbüs\" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği\'ne sevk edildi.

Mahkemedeki sorgusunda tantuni yediği yerden aldığı bıçakla eylemi gerçekleştirdiğini belirten Ali Kardaş, \"Bu olay esnasında sarhoştum, olayı tam olarak hatırlamıyorum\" dedi.

TUTUKLANDI

Mahkeme Ali Kardaş\'ı, \"Kasten öldürmeye teşebbüs\" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Ali Kardaş\'ın aynı gün Bolvadın Açık Ceza infaz Kurumu\'ndan firar ettiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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Olaya ilişkin arşiv görüntüler

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5 - PİLOT ÇİFTTEN NİKAHLARINI TAÇLANDIRAN DAVRANIŞ

Haber-Kamera: Enver ALAS -/ İSTANBUL,DHA

Bir havayolu şirketinde pilot olarak görev yapan Mert ve Sinegül Başar çifti, nikahlarını ilginç bir sosyal sorumluluk projesiyle taçlandırdı. Nikaha katılamayacak akraba ve dostlarından düğün hediyesi yerine Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği(TOFD)\'ne bağış yapmasını isteyen Başar çifti, bu sayede toplanan parayla ihtiyaç sahibi engellilerin yüzünü güldürdü. Bağışlarla alınan 3 akülü sandalye ile bir adet manuel sandalyeyi sahiplerine teslim eden çift, nikahlarının ardından bir kez daha büyük mutluluk yaşadı.

Pilotaj eğitimi sırasında tanışan ve 29 Temmuz\'da evlenen Mert ve Sinegül Başar çifti, nikaha gelemeyecekler için \'nikahim.com\' sitesini kurdu. Başar çifti, bu siteden yayınladıkları mesajla dünyanın dört bir yanındaki akraba ve dostlarından düğün hediyesi yerine Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği\'ne bağış yapmalarını istedi. Bu sayede bağışlarla 13 bin lira toplandı; 3 adet akülü ve 1 adet manuel sandalye alındı. Sosyal sorumluluk bilinciyle davranan Mert ve Sinegül Başar çifti bugün, TOFD\'un Ataköy\'deki merkezinde düzenlenen törenle ihtiyaç sahibi engellilere sandalyeleri teslim ederek, onların sevinçlerine ortak oldu. Engelliler Pınar Muslu, Yunus Emre Kiraz ve Gül Şaşmaz\'a akülü sandalyeleri teslim edildi.

BAŞAR ÇİFTİNİN MUTLULUĞU

Törende konuşan çiçeği burnunda gelin ve damat, nikahlarıyla ihtiyaç sahiplerine akülü sandalye ulaştırılmasına yardımcı olmanın

mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Hedeflerinin 8 akülü sandalye almak olduğunu ancak gelen bağışlarla 3\'te kaldıklarını belirten Sinegül Başar, \"Küçük, büyük yardım demeden herkes elinden geleni yapmalı. Hedefimizi yapamadık ancak 3 kişinin de sevincine ortak olmanın mutluluğuna ortak olduk\" diye konuştu.

\"İNSANLARIN EVLİLİĞE BAKIŞ AÇISINI DEĞİŞTİRMEK İÇİN ADIM ATTIK\"

Başar, \"İnsanların evliliğe bakış açısını değiştirmek için bir adım attık. Evlenenlerin, eğer eşyalarını almak için, evlerini ayarlamak için ekstra desteğe ihtiyaçları yoksa mutluluklarının payını vermeleri gerekir diye düşünüyoruz. Bizim bakış açımız bu şekildeydi. \'Biz mutluyuz, başka insanları da mutlu edelim\' dedik. Bu bakımdan bu projeyi ortaya koyduk. Engelli arkadaşlarımızı akülü sandalyeleriyle görmek bizi çok duygulandırdı. Bu projemizle çevremizdekilerden olumlu tepkiler aldık. Evlenecek bazı arkadaşlarımız da bu proje hakkında bizden bilgi istediler. Bu bile bizim için büyük bir adım. Bizden sonra başkalarının da bunu yapabilecekleri bizi ayrıca mutlu ediyor\" dedi.

Mert Başar ise evlenmeye karar verdiklerinde eşiyle birlikte böyle bir projeyi hayata geçirmek istediklerin dile getirerek şunları söyledi: Tanımadığımız insanların yaşamına dokunmak istedik. TOFD\'a başvurduk. Burada engelli arkadaşlarımızın bir şeyler yapmaya gayret ettiklerine şahit olduk. Bu yardımı yapmamız işimizi daha da kolaylaştı. Çok mutluyuz. Keşke daha çok yardım yapabilseydik. Ancak az bile olsa onlar için büyük katkısı olabiliyor bu yardımların.

TOFD GENEL BAŞKANI BAŞ\'TAN PİLOT ÇİFTE TEŞEKKÜR

TOFD Genel Başkanı Mustafa Baş, duyarlı pilot çifte yarattıkları farkındalık ve engellilerin yaşam kalitesini artırmasına yönelik çabaları için teşekkür sertifikası takdim etti. Sıra dışı bir bağış kampanyasına şahit olduklarını aktaran Baş, \"Pilot çiftimiz nikah günü tüm tanıdıklarına engelliler için akülü sandalye alınması için bağış çağrısı yaptılar. Onların çağrısına karşılık veren duyarlı insanlar sayesinde 3 adet akülü sandalye alındı. Bu sayede ihtiyacı olan kişiler özgürce sosyal yaşama katılacaklar. Bu çok farklı ve anlamlı davranış için onlara teşekkür eder ömür boyu mutluluklar dilerim\" ifadelerini kullandı. On binlerce engellinin akülü sandalyeye ihtiyacı olduğunun da altını çizen Genel Başkan Baş, bu tür projelerle daha fazla bağış yapılması çağrısında bulundu.

Yeni akülü sandalyelerine kavuşan engelliler ise genç çifte anlamlı davranışları için teşekkür etti.

Görüntü Dökümü

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-Pilot çift ve engelliler bir arada

-Engellilerin yeni akülü sandalyelerine kavuşması

-Akülü sandalyelerine oturmaları

-Genç çiftin engellilerle sohbeti

-Mert ve Sinegül Başar çifti ile röp

-Çiftin açıklamaları

-TOFD Başkanı Mustafa Baş\'ın açıklamaları

-Engellilerin duygularını açıklaması

-Genç çiftin nikah günü çekilen görüntüleri

-Gelin ve damadın fotoğrafları

-Genel ve detaylar

25.10.2018 - 18.11 Haber Kodu : 181025233

25.10.2018 - 18.13 Haber Kodu : 181025234

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6 - ÜMRANİYE\'DE 2 KATLI METRUK BİNADA YANGIN

Haber Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK - Çağrı ÇALIŞKAN / İstanbul DHA

Ümraniye\'de kentsel dönüşüm nedeniyle terk edilen 2 katlı binada yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın, saat 18.30 sıralarında Ümraniye Elmalıkent Mahallesi Meyvelibahçe Sokak üzerinde bulunan 2 katlı metruk binada çıktı. Binadan çıkan alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine Ümraniye, Çavuşbaşı ve Çengelköy itfaiye merkezlerinden ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Yangında yaralı ve can kaybı yaşanmazken bir mahalle sakini yangını tinerci çocukların çıkarttığını iddia etti. İtfaiye ve polis çıkan yangınla ilgili inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü

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-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Mahalle sakiniyle röp

-Yangının cep telefonu görüntüsü

-İtfaiye ekiplerinin çalışması havadan görüntüler

-Genel ve detay

25.10.2018 - 21.17 Haber Kodu : 181025261

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