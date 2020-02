DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

- 12.00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı\'ndan Soçi\'ye gidecek.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Çekmeköy\'deki Öğretmen Semiha Yıldırım İlkokulunda 2018-2019 eğitim öğretim yılı açılışına katılacak. Tören İstanbul Valisi Vasip Şahin\'de katılacak.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Fatih\'teki Recep Tayyip Erdoğan İmam Hatip Lisesinde 2018-2019 eğitim öğretim yılı açılış törenine katılacak.

2018-2019 eğitim ve öğretim dönemi bugün başlıyor.

İstanbul\'da sabah erken saatlerinde yola çıkan okul taşıtlarıyla birlikte trafik yoğunluğu arttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB)\'nin trafik yoğunluk haritasına göre, sabah 07.30 sıralarında kentte yoğunluk yüzde 44 olarak kaydedildi.

2018-2019 eğitim ve öğretim dönemi bugün başlıyor.

İstanbul\'da sabah erken saatlerinde yola çıkan okul taşıtlarıyla birlikte trafik yoğunluğu arttı. Kavacık\'ta oluşan yoğunluk havadan görüntülendi.

3 - BAYRAMPAŞA\'DA TRAFİK KAZASI: 2\'Sİ AĞIR, 3 YARALI



- İKİYE BÖLÜNEN OTOMOBİLİ GÖRÜNTÜLEME YARIŞINA GİRDİLER

Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL DHA - BAYRAMPAŞA\'da 0-3 Karayolu\'nda bariyerlere çarpan otomobil ikiye bölündü. Kazada 2\'si ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Kaza, Bayrampaşa\'da 0-3 Karayolu Bakırköy-Atatürk Havalimanı yol ayrımında saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray istikametinde seyir halinde olan 34 UP 7897 plakalı otomobilin sürücüsü henüz bilinmeyen bir neden aracın kontrolünü kaybetti. Otomobil bunun üzerine yolu ayıran bariyerlere hızlı bir şekilde çarptı. Şiddetli çarpmanın etkisiyle otomobil ikiye bölünürken araçtan kopan parçalar metrelerce uzağa savruldu. Kazada 2\'si ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralıları çevredeki hastanelere götürdü. Yaralılardan ikisinin Hatice Rabia Elmas (24) ve Aydın Demirtaş isimli kişiler olduğu öğrenilirken, Elmas\'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Hayati tehlikesi bulunan Elmas\'a ait olduğu öğrenilen ayakkabı ise ikiye bölünen otomobilin bir parçasının yanında görüldü.

GÖRÜNTÜLEME YARIŞINA GİRDİLER

Kaza nedeniyle O-3 Karayolu\'nun Aksaray istikametinde trafik yoğunluğu oluşurken, trafik akışı polis ekiplerince tek şeritten sağlandı. Bu sırada seyir halinde olan araçlardan ve kaza yerinde bulunan vatandaşlar da ikiye bölünen otomobili cep telefonları ile görüntüleme yarışına girdi. Kazayı kaydetmek isteyen vatandaşlar trafik akışının daha da aksamasına neden oldu. Otomobilden sızan yağ ve kopan parçalar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'ne bağlı ekipler tarafından vinç yardımı ile kaldırılarak, yol temizlendi. Hurdaya dönen aracın yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normal seyrine döndü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



4- MOTORCULARDAN 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ\'NDE EYLEM

- KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Hasan YILDIRIM / İstanbul DHA

15 Temmuz Şehitler Köprüsü yolunda hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü için yüzlerce motosiklet sürücüsü köprüye akın etti. Grup yapılan basın açıklamasının ardından kazanın olduğu yere karanfil bıraktı.

1 Ağustos günü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Beylerbeyi sapağında geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Yusuf Durup için yüzlerce motosiklet sürücüsü akşam saatlerinde Beşiktaş Maçka Küçükçiftlik Park\'ta toplandı. Kortej halinde 15 Temmuz Şehitler Anıtı\'na gelen yaklaşık 800 motosikletli burada basın açıklaması yaptı. Açıklamayı grup adına Türkiye Motorsiklet Platformu genel sekreteri Hakan Şener yaptı. Şener açıklamada, \"Konuşmak hatta haykırmak istiyoruz. Yollarda ölmek istemiyoruz. Araçlar artık celladımız olsun istemiyoruz. Biz motorsiklet sevdalıları şu 3 kuruşluk dünyadan biraz daha zevk almak istiyoruz. Hayatı hızla yaşamak değil, hayatın tadını çıkarmak istiyoruz. Diğer sürücülerden sadece biraz dikkat ve özen bekliyoruz. Araç sürücülerinin cep telefonları yerine yola, yan aynalara, çevrelerine dikkat etmelerini istiyoruz. Niye mi? 1 Ağustos 2018 günü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu Yakası çıkışındaki Beylerbeyi yol ayrımında Yusuf Durup kardeşimiz işte böyle dikkatsiz bir sürücünün kurbanı olmuştur\" dedi. Grup üyeleri yapılan basın açıklamasının ardından kazada ölen motorsiklet sürücüsü ve şehitler için dua edildi. Grup kazanın olduğu yere karanfil bırakarak dua ettikten sonra dağıldı.

KAZA ANI KAMERADA

1 Ağustos\'ta yaşanan kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansımıştı. Görüntülerde, trafik normal seyrinde devam ederken bir otomobil sapağa girmek istiyor. O esnada motosiklet sürücü de şeridinde yoluna devam ediyor. Otomobil sapağı kaçırınca bir anda sola dönmeye çalışınca motosiklete çarpıyor. Çarpma sonucu genç motosikletten fırlayarak bariyerlere çarpıyor. Motosiklet ise metrelerce sürükleniyor. Kazayı gören sürücüler olay yerinde duruyor. Polis ekipleri ve sağlık ekipleri de olay yerine geliyor. Gencin cansız bedeni sedyeye konularak ambulansa götürülüyor.

5- BÜYÜKADA\'DA FAYTON PROTESTOSU

Haber-Kamera: Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL, (DHA)

Hayvan hakları savunucuları, Büyükada\'da eylem yaparak, atların çektiği fayton yerine elektronik faytonların kullanılmasını istedi.

Büyükada İskele Meydanı\'nda buluşan grup \"Susma haykır, yaşamak haktır\", \"Faytondan in, bisiklete bin\" sloganları atan bazı göstericiler, at maskeleri taktı.

Daha sonra grup adına Esra Yıldırım, amaçlarının Büyükada\'da atların yaşadıkları sıkıntılara dikkat çekmek olduğunu söyleyerek basın açıklaması yaptı. Yıldırım, \"Deniz atların cansız bedenleriyle dolu. Bugün buna dur demek için buradayız. At kullanmadan ulaşımı sağlamak mümkündür. Elektrikli faytondan, raylı sisteme ve bisiklete kadar birden fazla çözüm adalet duygusuna sahip kişilerin gündeminde yer almaktadır. Bizler faytonlara değil, faytonlarda atların kullanılmasına karşıyız\" diye konuştu.

Eylem sırasında bazı göstericilerle faytoncular arasında kısa süreli tartışma da yaşandı. Grup, açıklamanın ardından olaysız şekilde dağıldı.

6- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NİKAH ŞAHİDİ OLDU

Haber: Ozan URAL / İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İBB Başkan Birinci Başkan Vekili Ahmet Selamet\'in oğlu Furkan ile Fatma Okutan\'ın düğününe katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi Birinci Başkanvekili Ahmet Selamet\'in oğlu Furkan ile Fatma Okutan\'ın düğününe katıldı. Haliç Kongre Merkezi\'nde gerçekleştirilen törende çiftin nikah şahitliğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TBMM Başkanı Binali Yıldırım yaptı. Nikahı İBB Başkanı Mevlüt Uysal kıydı.



7 - YUNAN ŞARKICI DESPİNA VANDİ İSTANBUL\'DA

İbrahim YILDIZ / İstanbul, DHA

Dünyaca ünlü Yunan şarkıcı Despina Vandi, 7\'inci Uluslararası Klarnet Festivali kapsamında konser vermek üzere İstanbul\'a geldi.

Türk Hava Yolları\'na ait uçakla saat 17.00\'da Yunanistan\'ın başkenti Atina\'dan İstanbul\'a gelen Yunan şarkıcı Vandi burada gazetecilerin sorularını yanıtladı. İstanbul\'da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Yunan şarkıcı, \"Yarın ki konser için çok heyecanlıyım ve yarını iple çekiyorum. Herkesi konsere bekliyorum\" dedi. Vandi en son iki ay önce İstanbul\'a geldiğini de sözlerine ekledi. Vandi, yarın Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi\'nde konser verecek.



