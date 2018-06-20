DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

10.30

-CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, ulusal gazete vetelevizyonların genel yayın yönetmenleri ile kahvaltıda bir araya gelecek.

11.00

-Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, \"Üsküdar Yapı Kayıt Toplantısı\"na katılacak.

15.00

-MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan basın açıklaması yapacak.

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DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

1- CADDEBOSTAN\'DA OTOMOBİL TAKLALAR ATTI: 1 AĞIR YARALI

\"Süratlıydı, nerdeyse uçuyordu\"

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

Kadıköy Caddebostan\'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil önce kaldırıma çarpıp ardından taklalar atarak durabildi. Araç sürücüsü ağır yaralandı. Kaza, Caddebostan Mahallesi Çetin Emeç Bulvarı\'nda saat 03.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Bostancı istikametinde ilerleyen Necati Aydın yönetimindeki 34 PU 6382 plakalı otomobil, sürücüsünün hakimiyeti kaybetmesi sonucu önce kaldırıma çarptı ardından da takla attı.

SÜRÜCÜNÜN DURUMU AĞIR

İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen İtfaiye ekipleri otomobil içerisinde sıkışan Necati Aydın\'ı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ağır yaralı olan Aydın olay yerinde ilk müdahalesi yapılarak ambulansla İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kaza yerinde çalışma sırasında Bostancı istikametine yoğun trafik oluştu.Ters dönen otomobil çekici yardımıyla düzeltilerek olay yerinden kaldırılırken trafik normal döndü. Polis ekipleri kaza ile soruşturma başlattı.



\"SÜRATLIYDI, NEREDEYSE UÇUYORDU\"

Olay yerine yakın bir yerdeki sitede bekçilik yapan İsmail Eyüp, \"Otomobil aşırı hızlı şekilde ilerliyordu. Karşıdaki kaldırıma çaparak daha sonra diğer kaldırıma geçerek takla ata ata gelerek buraya çarptı. Otomobil sürücüsü içkiliydi. Otomobil içerisinde alkol ve bira şiseleri çoktu. Yaralı bir kişiydi, o da ambulansla hastaneye götürüldü. Sürücünün durumu ağırdı. Önce kaldırıma çarptı daha sonra takla ata ata buraya geldi. Süratlıydı, nerdeyse uçuyordu\" diye konuştu

Görüntü Dökümü:

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(CEP TELEFON KAMERASI)

-İtfaiye ekiplerin çalışması

-Sağlık ekipleri

-Polis ekipleri kaza yerinde önlem alması

(AKTÜEL GÖRÜNTÜ)

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-Kaza yeri

-Otomobilden detay

-Çekici yardımıyla otomobilin kaldırılması

-Polis ekiplerin çalışması

-Oluşan trafik detay

-Vatandaşla ile röp

-Alkol şişelerden detay

-Genel ve detaylar

20.06.2018 - 05.00 Haber Kodu : 180620007

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2- ÜMRANİYE\'DE MOTOSİKLETTEN DÜŞEN KİŞİNİN ÜZERİNDEN OTOMOBİL GEÇTİ

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

Motosikletiyle kaza yapıp yere düşen sürücü, üstünden bir otomobilin geçmesi sonucu hayatını kaybetti.

Kaza TEM Otoyolu Ümraniye istikameti Hacegan Hatıra Ormanı mevkiinde saat 01.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Kadir Kurt(37), 34 SV 0662 plakalı motosikletiyle seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolü kaybederek motosikletin üzerinden düştü. Olayı gören sürücüler Kurt\'un yardımına koştu. Yardım eden sürücülerin yolun ortasında yatan Kurt\'u yol kenarına çekmek istedikleri sırada hızla gelen ve plakası tespit edilemeyen bir otomobil Kurt\'un üzerinden geçerek hızla olay yerinden uzaklaştı.

ÜZERİNDEN OTOMOBİL GEÇTİ

İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri TEM Otoyolu Ümraniye istikametini iki şeride kapatarak trafiğin akışını sağlarken sağlık ekipleri yerde yatan Kadir Kurt\'un hayatını kaybetiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri kaza yerinde yaklaşık bir saat delil araştırması yaparken Kurt\'un cenazesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait araçla Yenibosna\'daki Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Görgü tanığı Murat Topkara, \"Motosiklet sürücü yere düşmüş herhalde, Biz de TIR şoförüyle beraber yerde yatan kişiye müdahale etmeye çalıştık. Adamı yerden çekerken bir otomobil adamın üzerinden geçti. Biz geldiğimiz de motosiklet sürücüsü yaşıyordu. Yerde yatmış baygın haldeydi ayaklarından tutup çekmeye çalıştık. O sırada Ümraniye istikametine hızlı otomobil gelince üzerinden geçti\" şeklinde olayı anlattı.

Görüntü dökümü:

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-Kaza yeri

-Polis ekiplerin çalışması

-Yerde yatan ceset

-Motosikletten detaylar

-Cenaze aracı

-Olay yeri inceleme ekipleri

-Vatandaşla röp.

-Genel ve detaylar

20.06.2018 - 04.09 Haber Kodu : 180620006

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3- ATAŞEHİR\'DE BROŞÜR KAVGASI: 2 YARALI

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ -İSTANBUL-DHA

Ataşehir\'de broşür dağıtımı nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İçerenköy Necmettin Erbakan Caddesi\'nde broşür dağıtan HDP\'li grup ile AK Partili bir grup arasında tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada AK Partili gruptaki iki kişi aldığı darbeler ile yaralanırken HDP\'liler ise cadde üzerindeki kültür merkezine kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kültür merkezine giren grubu arka kapıdan çıkardı. Gözaltına alınan 8 kişi polis merkezine götürüldü. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Olayla ilgili röp

-Çevik kuvvetin gelmesi

-Partililerin toplanması

-Zırhlı aracın gelmesi

-Megafonla yapılan uyarılar

-Genel ve detay

19.06.2018 - 19.19 Haber Kodu : 180619235

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4- İBB BAŞKANI UYSAL\'DAN \'FAYTON\' AÇIKLAMASI

*İBB Başkanı Uysal,

\"Adalar halkı şu konuda rahat olsun; ulaşımı çözeceğiz\"

\"Faytoncu esnafımız rahat olsun kesinlikle kendileri mağdur olmayacak\"

Haber- Kamera: Cansel KİRAZ- İdris TİFTİKCİ, İSTANBUL (DHA)

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, Arnavutköy AK Parti İlçe Seçim Kurulu\'nu ziyaret etti. Uysal burada, Adalar\'daki fayton uygulamasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

\"ULAŞIM PROBLEMİNİN ÇÖZÜLMESİ GEREKİYOR\"

İBB Başkanı Uysal, \" Özellikle son günlerde Sapanca\'da o yavru köpeğin başına gelenler bütün insanlık adına hepimizi rahatsız eden bir görüntü. Daha öncesinden de Adalar\'da faytonlarda kullanılan atların başına gelenler, yolda giderken düşüp ölen atların durumu, dışarıdan bakıldığı zaman bile atların ne kadar kötü şartlarda çalıştırıldığının ortada olması bunlar her zaman gündem oldu. Cumhurbaşkanımızın tabii İstanbul mitinginde özellikle Adalar\'daki atlara yapılan muamelenin tamamen ortadan kaldırılmasıyla ilgili söyledikleri bizim için bir talimattır ancak orada da bir ulaşım probleminin çözülmesi gerekiyor\" dedi.

\" FAYTONCU ESNAFIMIZ KESİNLİKLE MAĞDUR OLMAYACAK\"

\"Daha öncesinde zaten büyükşehir belediyemiz o konuda ciddi çalışmalar yapmış\" diyen Uysal, \"Elektrikli araçlar, elektrik araç modelleri onlar üzerinde çalışılmış. Hatta Kınalıada\'da böyle bir deneme seferlerine başlama aşamasına gelmiş. Şimdiden sonra artık cumhurbaşkanımızın o söyledikleri eğer bizim için bir talimat ise İstanbul\'un o sorununu çözme adına ada halkıyla, adadaki ulaşım problemlerini masaya yatırarak, hepsini beraber değerlendireceğiz. Ve tabii bir tarafta da bu işi yapan faytoncu esnafı var. Onlarla da oturup konuşup, onlar da mağdur olmadan atların da o görüntülerin tamamen artık bir daha olmayacak şekilde çözülmesi gerekiyor. Elektrikli araçlarla mı çözülecek, faytonlarda düzenleme mi yapılacak belki onun üzerine birtakım faytoncu esnafımızla, hem oradaki yetkililerle görüşüp inşallah bir daha Adalar\'da o görüntüler yaşanmadan işi çözmüş olacağız. Ama Adalar halkı şu konuda rahat olsun; ulaşımı çözeceğiz. Faytoncu esnafımız rahat olsun kesinlikle kendileri mağdur olmayacak\" şeklinde konuştu.

İBB Başkanı Uysal, \"İnternete elektrikli araçlarla ilgili bazı resimler düşüyor. Beğenen oldu, beğenmeyen oldu. Eğer Adalar İstanbul\'un vitrini ise gerçekten ona yakışır güzel bir modelle inşallah o çalışmaları hep beraber kısa bir zamanda yapacağız. Mağduriyet ile ilgili kendileriyle görüşeceğiz. Biz Büyükşehir olarak bunları yaparken iki usul olabilir. Bir, onların ekonomik hakları bir şekilde karşılanarak çözülebilir. İkincisi, eğer büyükşehir olarak biz orada ulaşım sağlayacaksak yine onlarla beraber ortak bir çözüm üzerine yapabiliriz\" şeklinde konuştu.

\"ORADA DA YERLİ ARAÇ ÇALIŞTIRMAMIZ DAHA DOĞRU\"

Bir gazetecinin elektrikli araçlar için \'Yerli üretim mi olacak?\' sorusu üzerine, \"Neticede İBB\'nin araç fabrikası yok ama nasıl dünyada bu tür özel yerler için dizayn yaptırılıyor, özel çalışma yaptırılıyor. Biz de adalarımızla ilgili gerekirse özel elektrikli araç dizaynını bu işlerle ilgilenen kişilerle görüşüp hakikaten herkes baktığı zaman \'Çok güzel olmuş\' diyebileceği bir modelle çözmemiz gerekiyor. Daha önceden 4 araç test amaçlı bir şekilde başlamış ama daha önceden baktığımız zaman bütün adalar onlarla fiili olarak kullanılma imkanı olmayacağını düşünüyorum, o yokuşları giderken. Hem de daha estetik şeyler olmalı. Onlar test amaçlı olduğu için direkt onlar üzerinden değerlendirme yapmamak lazım. Belki de değişik modeller çalıştırırız, oylama yaparız. Yerli olması lazım artık. \'Türkiye\'de yerli araç çalışması\' derken orada da onları yerli çalıştırmamız daha doğru\" ifadelerini kullandı.

Görüntü dökümü

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-İBB Başkanı Mevlüt Uysal\'ın Arnavutköylülerle tokalaşması

-Arnavutköy İlçe Seçim Kurulu\'ndaki vatandaşların görüntüsü

-İBB Başkanı Uysal\'ın konuşması

-Genel ve detaylar

19.06.2018 - 17.56 Haber Kodu : 180619216

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5- BAKAN SOYLU: KARARGAH OLARAK KULLANILAN KANDİL\'İ YERLE YEKSAN EDECEĞİZ

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,(DHA)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sarıyer, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi\'nde düzenlenen mitingde halka hitap etti. 24 Haziran\'dan sonra da terörle mücadeleyi ve yatırımları devam ettirmek istediklerini belirten Soylu, \"PKK\'nın haddini bildirdik. Dağlarda sıçan gibi kaçıyorlar. Belini kırdık. PKK ile mücadeleyi yarım bırakalım mı? Terör konusunda siz daha işin fragmanını gördünüz. 24 Haziran\'dan sonra neler yapacağımızı göreceksiniz. Kandil\'e ne zaman gireceğiz biliyor musunuz? Kim ne söylerse söylesin, ister okyanus ötesinden ister Avrupa\'dan söylesin. Ok yaydan çıktı artık. Kandil\'e Türk bayrağı çekilecek. Yıllardır bir kurmay karargahı olarak kullanılan Kandil\'i; Van\'ın, Hakkari\'nin, Şırnak\'ın üzerinde psikolojik karargah olarak kullanılan Kandil\'i yerle yeksan edeceğiz\" dedi.

\"TÜRKİYE\'NİN HUZURUNU ALT ÜST ETMEK İSTİYORLAR\"

Bakan Soylu, şöyle devam etti: Son günlerde Türkiye\'nin huzurunu alt üst etmek istiyorlar. Siyasete şiddet ve terör bulaştırmak istiyorlar. Şanlıurfa\'daki olayı gördük. Az daha milletvekilimizi katledeceklerdi. Bu ülkenin İçişleri Bakanı olarak söylüyorum, kim siyasete terör ve şiddet karıştırırsa kafasını ezeriz.



\"CUMHURBAŞKANIMIZ BÜYÜK BİR DEVRİMCİDİR\"

Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın büyük bir devrimci olduğunu belirterek, \"Bu ülkede Tayyip Erdoğan için herkes bir şey söyler. Aleyhinde konuşurlar. Bazen tuhaf tuhaf laflar söylerler. Ama Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan büyük bir devrimcidir. Bu ülkede büyük devrimlerin altına imzasını atmıştır. Öyle sol kollarını kaldırıp, molotof kokteyli hazırlayıp, üç beş sloganın altına sığınan, canlı bomba olan devrimciler gibi değil, bu milletin hizmetkarı olan bir devrimcidir\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Alanda toplananlar

-Soylu\'nun gelişi

-Soylu\'nun çalan \'Recep Tayyip Erdoğan\' marşına eşlik etmesi

-Soylu\'nun açıklamaları

-Genel ve detaylar

19.06.2018 - 22.48 Haber Kodu : 180619281

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6- BAKAN ALBAYRAK: ADAM GİBİ ÇALIŞMAYAN MADENCİ VE OCAKLARA \'GÜLE GÜLE\' DERİZ

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak,

\"Kurallara uygun olmayan, vahşi işletmecilik yaparak çevreye, yerel insanımıza zarar verecek şekilde işletmecilik yapan hiçbir maden şirketi faaliyette bulunmayacak. Bunların hepsinin kapısına kilit vurulur, ya adam gibi yaparlar ya da hepsine \'güle güle\' deriz\"

Nurcan KIRCALI / İstanbul DHA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Şile\'de seçim çalışmalarında bulundu. Bakan Albayrak, Şile Ak Parti İlçe Başkanı İlhan Ocaklı ve Belediye Başkanı Can Tabakoğlu ve partililerle birlikte, ilk olarak Kömürlük Mahallesi\'nde bölge muhtarları ve kanaat önderleriyle bir araya geldi. Bakan Albayrak ardından, Kervansaray Mahallesi\'nde halka seslendi.

\"VAAT NAMINA YAZDIKLARI HER ŞEYİ BİZ ZATEN YAPMIŞIZ\"

Bakan Albayrak, \"Geçtiğimiz günlerde \'şu aday olanlar ve partilerin programlarına bir bakalım\' dedik. Özellikle Enerji anlamında baktık. Benimle alakalıya. \'Acaba ne diyorlar\' diye baktığımızda; internetten kes-yapıştır yaparak koymuşlar. Vaat namına yazdıkları her şeyi biz zaten yapmışız, birçoğunu hayata geçirmişiz. Peki, bu ülkenin beka meselesi yani terör örgütleri sorunu var. Ne çözüm öneriyorlar diye baktığımızda; bu 15 Temmuz ihaneti yapan malum ülkeye, onun arkasına saklanarak ülkeye fitne ve tefrika noktasında, ihanet noktasında faaliyetlerini sürdüren FETÖ terör örgütü geçmiyor. PKK zaten yok. Ötesinde; PKK\'ya sırtını dayayanlarla kol kola. Taahhütlerinde ne var? 24 Haziran\'dan sonra terör örgütü elebaşına özgürlük. Bunu kamuoyunda açıkça paylaşıyorlar\" dedi.

\"BU MİLLET APTAL VE AHMAK DEĞİLDİR\"

Albayrak, \"Son 15 senede kapımızın dibinde, Suriye ve Irak\'ta 2 milyondan fazla insan öldü. Buralarda Arap var, Türkmen var, Kürtler var. Bu coğrafyada ölen insanlar kapımızın dibinde öldüler. 10 milyondan fazla insan yerini, yurdunu terk etti, mülteci konumuna geldiler. 3,5 Milyon ülkemizde var, çeşitli illerimizde. Bölgemizdeki ülkelerin neredeyse hepsi teker teker yıkıldı. Bölgede güçlü bir şekilde ayakta kalan tek ülke Türkiye, dik duran liderse cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan\'dır. Bu millet aptal ve ahmak değildir. Birileri inadına bunu yapmaya çalışıyor, kandırılmaya gelmez, hakikati bilir. Kim yalan söylüyor, kim gerçek söylüyor, bilir. Zaten bunun bir teveccühüdür ki, bu siyasi hareket, 16 yıldır bu ülkenin başında. Seçim yaklaştıkça o bol kepçe lokantasından atanlar kar gibi eriyorlar. Meydanlarda yalan dolan, her gün Cuma namazı kılanları duyuyoruz. Tülbent müzesi kuranları görüyoruz. Bunları söylemeye bile bizim vaktimiz yok.\" şeklinde konuştu.

Şile ve bölgesinde uzun yıllar faaliyet gösteren taş ocakları ve maden ocakları hakkında da açıklamalarda bulunan Albayrak, \"Kervansaray, Değirmençayırı, Ağva... Ben bu meydanda açıkça söz veriyor ve müjdeliyorum; bu gün itibariyle Şile ve bölgesinde kurallara uygun olmayan, vahşi işletmecilik yaparak çevreye, yerel insanımıza zarar verecek şekilde işletmecilik yapan hiçbir maden şirketi faaliyette bulunmayacak. Bahsettiğim hususlarda adım atmayan hiçbirine işletme ruhsatı izni verilmeyecek. Dünyanın hiçbir yerinde böyle işletmecilik yok. Sen burada iş yapacaksın, yerel idare ve halktan kopuk olacaksın. Halka sosyal sorumluluk projesi kapsamında iş, aş, sorumluluk kapsamında bir desteğin olmayacak ve en önemlisi çevreyi, ilçeyi, bölgeyi takmadan vahşi işletmecilik yapacaksın. Bunların hepsinin kapısına kilit vurulur, ya adam gibi yaparlar ya da hepsine \'güle güle\' deriz\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Bakan Berat Albayrak konuşması

Detaylar

19.06.2018 - 19.17 Haber Kodu : 180619233

19.06.2018 - 19.18 Haber Kodu : 180619234

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7- YAVRU KEDİYE TECAVÜZLE SUÇLANAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI...

Haber-Kamera: Özden ATİK / İstanbul, DHA

Eyüpsultan\'da 3 aylık kediye tecavüz ettiği iddiasıyla gözaltına alınarak tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilen şüpheli B.Ç. tutuklandı. Bu arada, tecavüze uğrayan kedinin yapılan tedaviye rağmen kurtarılamayarak öldüğü öğrenildi.

3 aylık yavru kedinin sahibi Rafet Altınkaynak\'ın şikayeti üzerine dün polis tarafından gözaltına alınan B.Ç. Çağlayan\'daki İstanbul Adalet Sarayı\'na getirilmişti. Müracaat savcılığınca ifadesi alınan şüpheli B.Ç. \"Mala zarar verme\" suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. İstanbul 12. Sulh Ceza Hakimliği\'nce sorgusu yapılan şüpheli B.Ç. \"Haksız yere sahipli hayvanı öldürme\", \"İşe yaramayacak hale getirme, değerini düşürme (hayvana tecavüz)\" suçundan tutuklandı. Mahkeme gerekçesinde, şüphelinin sahipli hayvanı eziyet çektirerek öldürdüğü anlaşıldığı, somut olgu ve kuvvetli suç şüphesi, suçun toplumda oluşturmuş olduğu infial, suçun vahameti göz önüne alınarak adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı belirtildi. Sureci takip eden İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi adına avukat Özen Erdoğan, \"Şüpheli Hayvana tecavüz, haksız yere sahipli hayvanı öldürme, işe yaramayacak hale getirme, değerini düşürme(hayvana tecavüz) suçlarından somut olgu ve kuvvetli suç şüphesi olduğundan ve delilleri karartma ihtimali bulunduğundan, suçun toplumda oluşturduğu infial de göz önüne alındığından adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı\" gerekçesiyle tutuklanmıştır. Bu tutuklama kararı Türkiye de bu suçtan verilmiş ilk tutuklama kararıdır. Daha evvel sadece bir şüpheli hakkında ev hapsi kararı verilmişti\" dedi. Bu arada, tecavüze uğrayan kedinin yapılan tedaviye rağmen kurtarılamayarak öldüğü öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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(CEP TELEFONU)

-Tedavi altına alınan kediden görüntüler

-Şüphelinin karakola getirilişi

(AKTÜEL)

-Kedi sahibi Rafet Altınkaynak ile röportaj

-Veteriner raporu

-Detaylar

19.06.2018 - 18.02 Haber Kodu : 180619217

19.06.2018 - 17.25 Haber Kodu : 180619202

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8- KELEBEKLER VADİSİNDE DÜŞEN SEMRA AYSAL\'IN CENAZESİ İSTANBUL\'A GETİRİLDİ

Haber - Kamera: Hüseyin ASLIYÜCE / İSTANBUL(DHA)

Kelebekler Vadisi\'nde fotoğraf çektirirken kayalıklardan düşen 7 aylık hamile Semra Aysal\'ın cenazesi Muğla\'dan İstanbul\'a getirildi.

THY\'nin tarifeli seferiyle akşam saatlerinde Dalaman\'dan İstanbul Atatürk Havalimanı\'na getirilen cenaze, uçaktan alınarak ailesine teslim edilmek üzere kargo terminaline götürüldü.

KAYANIN ÜZERİNDEN DÜŞTÜ

İzmir\'den eşiyle Muğla\'nın Fethiye\'ye kentine tatile gelen 32 yaşındaki Semra Aysal, vadiyi izlemek için dün Faralya Mahallesi\'ndeki kayalık alana gitti. Karayolundan yaklaşık 10 metre aşağı inen Aysal, vadideki plajı gören bir kayanın üstüne çıktı. Kayanın üzerinden düşen 7 aylık hamile kadın, karnındaki bebeğiyle hayatını kaybetti.

Aysal\'ın, gözleri önünde uçuruma yuvarlandığını gören kocası, 112 Acil Çağrı Merkezi\'ni arayarak yardım istedi. Bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), AKUT Arama Kurtarma Derneği ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ekibi, Kelebekler Vadisi\'nde bulunan profesyonel dağcıların da yardımıyla Semra Aysal\'ın cesedini düştüğü yerden sedyeye aldı. Karayoluyla ulaşım imkanı olmadığı için yaklaşık 2 saat taşınan ceset, denizde bekleyen bota konularak 20 dakikalık yolculuğun ardından Ölüdeniz Mahallesi\'ndeki lagüne getirildi.



Görüntü Dökümü:

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-Uçağın geliş görüntüsü

-Uçaktan görüntü

-Uçağın altında tabut görüntü

-Cenazenin gidiş görüntü

-Genel ve detay görüntü

19.06.2018 - 22.40 Haber Kodu : 180619277



