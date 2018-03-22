DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

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DHA İSTANBUL BÜLTEN - 1

1- FETÖ\'NÜN DOĞAN MEDYA CENTER İŞGALİ DAVASI\'NDA KARAR...

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA

FETÖ\'nün 15 Temmuz\'daki darbe girişiminde Doğan Medya Center\'ın işgal edilip yayınının kesilmesi ve çıkan olaylarda bir vatandaşın şehit edilmesine ilişkin 19 sanıklı davada karar çıktı. Tutuklu 3 eski yüzbaşı, \"Anayasayı ihlal\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ve \"Haberleşmenin engellenmesi\" suçundan 5\'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bu arada bir astsubay ve 11 er de değişik hapis cezalarına çarptırıldı.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde 8\'inci celsesi görülen duruşmada bugün, tutuklu sanıklar Erdal Şeker, Mehmet Akif Aslan ve Süleyman Ahmet Kaya son savunmalarını yaptı. Avukatlarının da savunma yapmasının ardından duruşmaya, ara verildi.

3 ESKİ YÜZBAŞIYA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS

Mahkeme heyeti, eski yüzbaşı olan sanıklar Erdal Şeker, Süleyman Ahmet Kaya ve Mehmet Akif Aslan\'ı \"Anayasayı ihlal\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanıklar hakkında \"Haberleşmenin engellenmesi\" suçundan ise 5\'er yıl hapis cezası verdi. Sanıkların tutukluluk hallerinin de devamına hükmedildi.

BİR KİŞİNİN ÖLÜMÜNE DE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS VERİLDİ

Sanıklardan Süleyman Ahmet Kaya hakkında ayrıca Vedat Barceğci\'yi kasten öldürmek suçundan da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Sanık Mehmet Akif Aslan hakkında Ümit Dündar\'a yönelik kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan beraat kararı verilirken; beraat kararı kesinleştikten sonra \"Konut dokunulmazlığını ihlal\" suçundan ayrıca suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi. Mahkeme Başkanı Abdurrahman Orkun Dağ, Vedat Bağcerci\'nin ölümüyle ilgili verilen cezaya karşı oy kullandı.

12 SANIĞA DA CEZA VERİLDİ

Sanık astsubay Muhammed Çınar hakkında ise \"FETÖ/PDY\'ye bilerek isteyerek yardım etme\" suçundan 5 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Tutuksuz yargılanan 11 er hakkında \"Haberleşmenin engellenmesi suçundan 2 yıl 6\'şar ay hapis cezası verilirken; yine bu sanıklar hakkında \"Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme\" suçundan da 5\'er yıl hapis cezası verildi. Heyet, ceza alan sanıklar hakkında yurtdışına çıkış yasağı da koydu. Sanık astsubay Muhammed Orhan Kaya ve 3 erin ise beraat kararı verildi.

Görüntü Dökümü:

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-İşgal girişimiyle ilgili arşiv görüntüler

21.03.2018 - 17.03 Haber Kodu : 180321177

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2- ESENYURT\'TA FABRİKADA SİLAHLI KAVGA 1 ÖLÜ, 2 YARALI

Haber - Kamera: Ersan SAN-Çağatay KENARLI/İSTANBUL DHA

Esenyurt\'ta bir fabrikada çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü 1\'i ağır 2 kişi yaralandı. Olay anı bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, Sanayi Mahallesi 1656 sokakta bulunan bir tekstil firmasında saat 16.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, daha önceden işten çıkartılan iki kadınla ilgili iş yerine gelen şüpheli Ahmet B.(41) bazı kişilerle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet B. yanında getirdiği tabancayla İrfan Tepe, Ömer Tepe ve Güneş Aras\'a ateş açtı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler İrfan Tepe\'nin hayatını kaybettiğini, Ömer Tepe ve Güneş Aras\'ın ise yaralandığını tespit etti. Sağlık ekipleri göğsünden yaralanan Ömer Tepe ve sağ kolundan yaralanan Güneş Aras\'ı Esenyurt\'ta bulunan özel bir hastaneye sevk etti. Tepe ve Aras\'ın hastanede tedavileri devam ediyor.

Şüpheli Ahmet B. ise polis ekipleri tarafından silahla birlikte kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Esenyurt Asayiş Büro Amirliği\'ne götürülen Ahmet B.\'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

OLAY ANI KAMERADA

Olay anı bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, bir grubun kavga ettiği, silahla yaralananlardan birinin yerde yattığı görülüyor. Ağaya kalkmaya çalışan yaralıya bir grubun yardımcı olmaya çalıştıkları da kameraya yansıdı. Polis ekiplerinin kavga eden kişilere doğru geldikleri de görülüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Polis ekipleri

-Polisin güvenlik şeridi

-Boş kovanlar

-Yaşanan hareketlilik

-Şüpheli ile ölenin fotoğrafı

GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ

-Bir grubun kavga etme anı

-Yaralının yerde yatması

-Yaralının ayağa kalkmaya çalışması

-Bir grubun yaralıya yardım etmesi

-Polis ekiplerinin kavga edenlere doğru gelmesi

21.03.2018 - 21.12 Haber Kodu : 180321239

21.03.2018 - 18.24 Haber Kodu : 180321207

21.03.2018 - 18.12 Haber Kodu : 180321199

21.03.2018 - 17.48 Haber Kodu : 180321192



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3- KADIKÖY\'DEN ATAŞEHİR\'E KOVALAMACA KAZA İLE SON BULDU: 3 GÖZALTI



Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İSTANBUL DHA

KADIKÖY\'de polisin dur ihtarına uymayarak kaçan otomobil ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Yaklaşık yarım saat süren kovalamaca, kaçan otomobili Ataşehir\'de kaza yapması ile son buldu. Otomobilde bulunan 1\'i kadın 3 kişi gözaltına alındı.

Kadıköy\'de denetleme yapan polis ekipleri, içerisinde 1\'i kadın 3 kişinin bulunduğu 41 UG 976 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin dur ihtarına uymayarak kaçan otomobil ile polis ekipleri arasında kovalamaca başladı. Yaklaşık yarım saat süren kovalamacanın ardından, otomobil Ataşehir İlçesi İçerenköy Mahallesi Sonbahar Sokak\'ta sıkıştırıldı. Polislerden kaçamayacağını anlayan sürücü, park süsü vererek polisi atlatmak istedi. Hızlı şekilde binanın önündeki parka giren otomobil, binanın altında bulunan otoparka düşmek üzereyken korkuluklara çarparak durabildi. Otomobildeki 3 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yapan araç

-Polis ekipleri

-Aracın çekiciye yüklenmesi

-Genel ve detay görüntüler

22.03.2018 - 06.41 Haber Kodu : 180322008_

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4- ATAŞEHİR\'DE GECEKONDU ALEV ALEV YANDI

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ / İSTANBUL DHA

Ataşehir\'de, 8 kişilik bir ailenin oturduğu gecekonduda yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ataşehir Barbaros Mahallesi Durmaz Sokak üzerinde bulunan gecekonduda saat 20.00 sıralarında yangın çıktı. 8 kişilik bir ailenin yaşadığı gecekondudaki yangını görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Alevlerin gecekonduyu sardığı yangın, itfaiye ekiplerinin 20 dakika süren müdahalesiyle söndürüldü. Dumandan etkilenen bir itfaiye erine sağlık ekipleri müdahale etti. Polis ve itfaiyenin yangının çıkış nedenine ilişkin incelemeri sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Yangından görüntüler

-Alevlerin sardığı gecekondu

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

-Çevredekilerin yangını izlemesi

-Dumandan etkilenen itfaiye eri

21.03.2018 - 20.26 Haber Kodu : 180321235

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5- NEVRUZ KUTLAMALARINDA GÖZALTINA ALINANLARIN SAYISI 81\'E YÜKSELDİ



Haber-Kamera: Çağatay KENARLI-Güven USTA- İSTANBUL DHA

Bakırköy\'deki Nevruz kutlamaları sırasında gözaltına alınanların sayısı 81\'e yükseldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın talimatıyla Bakırköy\'deki Nevruz kutlamaları esnasında PKK / PYD terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen 3\'ü çocuk 40\'ı kadın 81 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi. İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerden bazıları Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin Vatan Caddesi\'nde bulunan çeşitli şubelerdeki işlemleri devam ediyor.



Görüntü Dökümü

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-Polis ekipleri

-Güvenlik önlemleri

-Gözaltına alınan birinin araca bindirilmesi

-Polis aracındaki gözaltılar

-Polis aracının gidişi

-Detaylar

-Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler

-Genel ve detaylar



21.03.2018 - 18.01 Haber Kodu : 180321196



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6- İHSANOĞLU, ALİYEV\'İN TAHSİS ETTİĞİ ÖZEL UÇAKLA İSTANBUL\'DA



İstanbul, (DHA)- AZERBAYCAN\'ın başkenti Bakü\'de kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan MHP İstanbul Milletvekili Ekmeleddin İhsanoğlu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev\'in tahsis ettiği özel uçakla İstanbul\'a getirildi. İstanbul\'daki özel bir hastanede kontrolden geçirildikten sonra evinde istirahate çekilen İslamoğlu\'nu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım arayarak, geçmiş olsun dileklerini iletti.

MHP İstanbul Milletvekili Ekmeleddin İhsanoğlu (75), geçtiğimiz cuma günü Azerbaycan\'ın başkenti Bakü\'de Nizami Gencevi Uluslararası Merkezi\'nce düzenlenen 6. Küresel Bakü Forumu\'nun \'Bölgesel güvenlik, bölgesel barış: Ortadoğu\' temalı panelinde konuşma yaparken rahatsızlandı. Konuşmasını yarıda kesen İhsanoğlu, salondan ayrıldı. İlk müdahalesi oteldeki sağlık ekiplerince yapılan İhsanoğlu, Merkezi Klinik Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan İhsanoğlu\'na operasyon yapıldı. Merkezi Klinik Hastanesi\'nden yapılan açıklamada, göğüs ağrısı şikayetiyle getirilen İhsanoğlu\'nun nabzının düşük olduğunun görüldüğünü, arka duvar damarının tamamına yakının tıkalı olduğunun tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, \"Arka damar genişletildi ve bir stent konuldu. Bilinci iyi, tansiyonu iyi, nabzı, stent konulduktan sonra rahatladı. Kendisini iyi hissediyor. 36 saat yoğun bakımda kalacak\" denildi.

İhsanoğlu, buradaki tedavisinin tamamlanmasının ardından, kontrollerinin İstanbul\'da sürmesini istedi. İhsanoğlu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev\'in tahsis ettiği özel uçakla İstanbul\'a getirildi. Bu arada Başbakan Binali Yıldırım\'ın da İhsanoğlu\'na ulaşarak, kendilerinin de özel uçak tahsisi dahil, her türlü desteği verebileceklerini söylediği öğrenildi.

İstanbul \'daki özel bir hastanede kontrolleri yapılan İhsanoğlu, ardından taburcu edildi.

ERDOĞAN VE YILDIRIM\'DAN GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU

İstanbul\'daki evinde istirahat eden İhsanoğlu\'nu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekmeleddin İhsanoğlu\'nu telefonla aradı. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün gece görüştüğü İhsanoğlu\'na geçmiş olsun dileklerini iletti.

Başbakan Binali Yıldırım da Azerbaycan\'da kalp krizi geçiren MHP İstanbul Milletvekili İhsanoğlu\'nu arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Görüntü Dökümü:

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-İhsanoğlu\'nun arşiv görüntüsü

21.03.2018 - 18.13 Haber Kodu : 180321200

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