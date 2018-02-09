DHA İSTANBUL  HABER TAKİP GÜNDEMİ

16.00

-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, \"Dışişleri Bakanlığında Soft Power Uygulamaları\" programı çerçevesinde Yıldız Teknik Üniversitesinde gençlerle bir araya gelecek. Davutpaşa Kampüsü

14.30/15.30/16.30

-Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Sultan II. Abdülhamid\'in kabrinin de bulunduğu II. Mahmut Türbesi\'nin ziyarete açılma törenine,Türk ve İslam Eserleri Müzesi\'nde \"SultanII. Abdülhamid Fotoğraf Sergisi\"ne, İstanbul Üniversitesi Rektörlük binasında İlber Ortaylı\'nın konuşmacı olarak yeralacağı \"Vefatının 100. Yılında Sultan II. Abdülhamid Konferansı\"na katılacak.

10.00

-FETÖ\'nün \"mülkiye yapılanmasına\" yönelik eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın\'ın da aralarında bulunduğu 11\'i tutuklu 14 eski vali ve kaymakamın yargılanmasına devam edilecek.

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DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

1- ESENYURT\'TA REZİDANSA UYUŞTURUCU BASKINI : UYUŞTURUCU HAPLAR AYAKKABIDA BULUNDU

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri Esenyurt\'ta bir rezidanstaki 6 adrese uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyona Özel Harekat polisi de katılırken, hassas burunlu \'Gold\' isimli narkotik köpeği de aramalara katıldı. Operasyonda 5 yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU HAP AYAKKABIDA BULUNDU

Operasyon yapılan 6 rezidans dairesine giren polis ekipleri içeride bir süre arama yaptı. Polis ekiplerinin araması sırasında bir dairede ayakkabıların içine saklanmış satışa hazır çok sayıda uyuşturucu madde, hassas terazi ve bir miktar para ele geçirildi. Bu sırada polis operasyon yapılan daireden şüphelilerin aşağıya birşey atmış olma ihtimaline karşı rezidansın bahçesinde bir süre arama yaptı. Operasyon sırasında gözaltına alınan 5 yabancı uyruklu şüpheli sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldüğü öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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- Operasyon yapılan rezidans sitesi

- Özel harerkat polisinin içeri girmesi

- Gözaltına alınan şüpheliler

- Ele geçirilen uyuşturucu madde ve paralar

- Polis köpeğinden görüntü

- Polislerin bahçede arama yapması

- Zırhlı polis aracından görüntü

- Genel ve detaylar

09.02.2018 - 05.36 Haber Kodu : 180209010

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(ÖZEL)

2-SARIYER\'DE TERS YÖNE GİREN OTOMOBİL 5 ARACA ÇARPTI; 4 YARALI

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)

Sarıyer sahil yolu Rumeli Hisarı\'nda sürücünün yol ayrımını fark etmemesi üzerine ters yöne giren otomobil, 5 araca çarparak durabildi. 4 kişinin yaralandığı kazada araç içinde sıkışan iki kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Kaza, saat 17.45 sıralarında meydana geldi. Rumeli Hisarı Yahya Kemal Caddesi\'nde ilerleyen ve yol ayrımını fark etmeyen bir sürücü otomobiliyle ters yöne girdi ve 4 araca çarptı. Kazayı görenler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Otomobillerinin içinde sıkışan iki kişi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan 4 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan sürücülerden Mesut Keskin \"Ben 3\'üncü araçtım adam ters yola girdi, muhtemelen 130-140\'ın üstünde sürat vardı. Çünkü ben 70 ile ilerliyordum. Bana vurmasın diye kaldırıma çıktım ama bana da vurdu. Hava yastıkları patladı, kendimi yan koltuğa attım. Sıkışmadan çıktım\" diye konuştu. Kaza nedeniyle Sarıyer yönünde yaklaşık 1 saat duran trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.



Görüntü dökümü:

CEP TELEFONU GÖRÜNTÜLERİ

-Kaza sonrası

-İtfaiye ekiplerinin araç içinde sıkışan kadını kurtarması

AKTÜEL

-Kazaya karışan araçlar

-Polis, itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmaları

-Yeğeninin kaza yaptığını duyup gelen İsmail Güney ile röportaj

-Kazaya karışan sürücü Mesut Keskin ile röportaj

-Vatandaş ile röportaj

-Genel ve detay görüntüler



08.02.2018 - 18.36 Haber Kodu : 180208214

08.02.2018 - 20.29 Haber Kodu : 180208222

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3- KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL, ÇARPTIĞI ARAÇ İLE BİRLİKTE BAHÇEYE UÇTU: 1 YARALI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA

Eyüpsultan\'da gece saatlerinde kontrolden çıkan araç, çarptığı park halinde duran otomobil ile birlikte bahçeye düştü. Kazada bir kişi yaralanırken araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.

Kaza Eyüpsultan, Düğmeciler Mahallesi\'nde Altunizade Bağ Sokak\'ta gece saat 23.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İ. K. isimli sürücünün kullandığı 34 NA 9688 plakalı araç yokuş aşağı inerken henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü duramayarak park halinde bulunan otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki otomobil de yan tarafta bulunan duvar ile demir bariyerleri aşarak bahçeye uçtu. Uykularından fırlayan apartman sakinleri bahçelerinde otomobilleri görünce şaşkına döndü. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen polisi, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada mahalle sakinleri araç içinde sıkışan yaralıyı bulunduğu yerden çıkardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçlarda inceleme yaparken, sağlık görevlileri de yaralı sürücüye müdahale etti. Polis ekiplerinin de çevrede önlem aldığı görüldü. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı en yakın hastaneye kaldırıldı. Bu sırada kaza sonrası park halinde duran 34 JPY 96 plakalı bir başka otomobilinde hasar gördüğü anlaşıldı. Bahçeye uçan araçlar çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturm başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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- Kazanın meydana geldiği yer

- kazaya karışan otomobiller

- İtfaiye ekiplerinin çalışması

- Polis ekiplerinin çalışması

- vatandaşlar ile röp

- Genel ve detaylar

09.02.2018 - 01.49 Haber Kodu : 180209006

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4- ATAŞEHİR\'DE YOL VERME KAVGASI: MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ, ÖZEL HALK OTOBÜSÜ ŞOFÖRÜNÜ VURDU

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Cengiz ÇOBAN / İstanbul DHA

Ataşehir\'de, yolcu minibüsü sürücüsü, trafik tartışmasına girdiği İstanbul Otobüs A.Ş.\'ye bağlı özel halk otobüsü şoförünü silahla yaraladı. Elinden yaralanan özel halk otobüsü sürücüsü hastaneye kaldırılırken, minibüsün sürücüsü tutuklandı

MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜYLE TARTIŞTI

Yaralanan özel halk otobüsü sürücüsü Serkan Ömer Daşyürek, yaşadıklarını anlattı.

Olayın sabah saatlerinde (dün) meydana geldiğini belirten Daşyürek ,\" Biz, 19 F hattında çalışıyoruz. Saat 06.08\'de yukarıdan kalktık, Bostancı Köprüsü\'ne geldik. Yolcularımızı indirdikten sonra FSM hastanesine gelirken, Gebze-Harem minibüsü solumdan geldi, üstüme aracını kırdı, yavaşladım, ondan sonra gitti, önümden sağa yanaştı, el işaretleri yaptı, bana otobüsün önüne geçti, ondan sonrada sağıma geçti, \'dur\' işareti yaptı, durdum\" dedi.

OTOBÜS YOLCU DOLUYDU

Minibüsün sürücüsünün, \" \'ne yapıyorsun, niye bizi sıkıştırıyorsun\' dediğini kaydeden Serkan Ömer Daşyürek, \" \'Ben seni görmedim, yaptıysam da bir hata özür dilerim\' dedim. Bize küfür etmeye başladı. Biz, \'özür dileriz\' dedik, biran önce gitsin diye, biz de işimize bakalım diye. Nereden baksanız 90-95 yolcum vardı . Küfür edince yanımdaki torna vidayı kaldırdım, yere düştü. Daha çok küfür etmeye başladı. Ben de levye demiri alıp aynasına vurdum. Sonra arkadaş \'ver ulan silahı\' dedi, silahı aldı ben yolculara bağırdım \'yatın silah var ateş edecek\' dedim\" şeklinde konuştu.

Kendisini şoför mahallinin yanına attığını belirten Daşyürek, \"Sonra da, \'vuruldun\' dediler, onun hızıyla hastaneye geldik. O kaçtı, otobüste panik yaşandı. Yeni taburcu olduk, evimize geldik, bize saldıran kişi oğluyla birlikte yakalandı. Şikâyetçi olduk. Bunun takipçisi olacağız\" diye konuştu.



MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI

Olay sonrası kaçan 34 M 59 37 plakalı minibüsün şoförü Mehmet Önder gözaltına alındı. Mehmet Önder emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevkedilen minibüs sürücüsü tutuklandı.



Görüntü Dökümü:

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-Daşyürek\'in olayı anlatması

-Olay anında çekilen fotoğraflar

08.02.2018 - 18.35 Haber Kodu : 180208213

08.02.2018 - 17.48 Haber Kodu : 180208202

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5- MALTEPE\'DE DEHŞET ANLARI: ÇİÇEK GÖNDERDİ, 13 YERİNDEN VURULDU



Haber: Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA)

MALTEPE\'de bir kafetaryanın işletmeciliğini yapan kadına çicek gönderdiği için silahlı saldırıya uğradığı iddia edilen Mücahit T., 13 yerinden vurularak ağır yaralandı Sokak ortasında yaşanan kavga güvenlik kameralarına yansırken şüphelilerin 19 kurşun sıktığı 13\'nün isabet ettiği anlaşıldı. Polis, olayda çiçek gönderilen H.Y.\"nin eski kocasını gözaltına aldı. Olayla ilgili iki kişi de aranıyor.

KAFETARYA ÖNÜNDE İNFAZ

Maltepe, Turgut Özal bulvarı üzerinde bulunan bir kafetarya da dün gece saat 22.30 sıralarında meydana gelen olayda Mücahit T.,adlı kişi kafetaryanın önündeki otoparkta silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Mücahit T., Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

ÇİÇEK GÖNDERME YÜZÜNDEN OLMUŞ

Polis tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada yaralanan Mücahit T\'nin, kafetaryanın işletmecisi H.Y.\'ye çiçek gönderdiği, bu nedenle kadının eski kocası M.D. ile tartıştığını tespit edildi. Olay günü M.D. ve yanında bulunan A.M. ile ismi tespit edilemeyen 3 kişinin kafetarya\'ya çağırdıkları Mücahit T\'yi otoparkta vurdukları öğrenildi.

13 YeRINDEN VURULDU

Güvenlik kameraları tarafından görüntülenen olay sırasında Mücahit T\'nin dakikalarca kurşunlandığı şüphelilerin 19 kez ateş ettiği belirlendi. Şüphelilerin 13 kez Mücahit T\'yi vurdukları tespit edildi. Görüntülerde şüphelilerin Mücahit T\'nin yerde hareketsiz kalması üzerine olay yerinden ayrıldıkları görüldü.

Polis olaydan sonra eski koca M.D.\'nin yakalandığını diğer şüphelilerin yakanması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Görüntü Dökümü:

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-Cinayetin güvenlik kamerası görüntüleri

08.02.2018 - 17.31 Haber Kodu : 180208196

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6- TUZLA\'DAKİ KOKUYU YAYAN KİMYASAL MADDELERİ KANALİZASYONA BIRAKAN VİDANJÖRLER TESPİT EDİLDİ

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA)

Tuzla\'da 25 Aralık\'ta kanalizasyondan yayılarak 4 mahalleyi etkisi altına alan ve 97 kişinin de hastaneye kaldırılmasına neden olan kimyasal maddeden yayılan kokunun izine 4 vidanjörde rastlandığı öğrenildi.

Tuzla\'daki koku üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, \"Çevrenin kasten kirletilmesi\" ve \"Kasten yaralama\" suçlarından soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında talep edilen Adli Tıp Kurumu raporunun soruşturmayı yürüten savcılığa ulaştı. Raporda, kokunun yayıldığı kanalizasyona kimyasal atık bırakan 20\'nin üzerinde vidanjörden numune alındığı, 4 adet vidanjörden alınan kimyasal atık numuneleri ile kokuyu yayan kimyasal atık numunelerinin uyumlu çıktığı bilgisine yer verildiği öğrenildi. Raporda 4 vidanjörde çok sayıda kimyasal atık maddesine rastlandığı, bu kimyasal atık maddelerinden bazılarının da insan sağlığına zararlı olduğu tespitinin yapıldığı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Tuzla\'da 25 Aralık 2017 tarihinde 4 mahalleyi etkisi altına alan koku yüzünden 97 kişi hastaneye kaldırılmıştı. Kokunun mahallelerin 2 kilometre ötesinde kapatılan bir kanalizasyona boşaltılan kimyasal maddeden dolayı meydana geldiğinin anlaşılması üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, \"Çevrenin kasten kirletilmesi2 ve \"Kasten yaralama\" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

Yapılan çalışmalarda kanalizasyona kimyasal atık bırakan 20\'nin üzerinde vidanjör tespit edilmiş, tespit edilen vidanjörlerden numuneler alınarak Adli Tıp Kurumu\'na yollanmıştı.

Görüntü Dökümü:

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-Olaya ilişkin arşiv görüntüler

08.02.2018 - 17.07 Haber Kodu : 180208188