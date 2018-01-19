DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

14.30

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası nezdinde Kurulacak Donör Fonu\'na ilişkin işbirliği anlaşması imza törenine katılacak. Four Seasons Hotel

-\"Hrant\'ın Arkadaşları\", ölümünün 11. yılında gazeteci Hrant Dink\'i vurulduğu saat olan 15.00\'te Agos Gazetesi eski bürosu önünde anacak.

10.00

- 2017-2018 1. Dönem Karne Kapanış töreni İstanbul Valisi Vasip Şahin\'in de katılımıyla Kadıköy Münevver Şefik Fergar İlkokulu\'nda yapılacak.

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DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

1 - SARIYER\'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU



* Sarıyer\'deki uyuşturucu operasyonunda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sarıyer\'de torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon yaptı. Daha önceden tespit edilen Çayırbaşı ve Kocabaş mahallelerindeki 20 adrese Sabah saat 06:00 sıralarında eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyona çok sayıda zırhlı araç ve ekip katılırken polis helikopteri de havadan destek oldu.



ELLER TETİKTE BEKLEDİLER

Narkotik ekipleri girilen adreslerde gözaltı işlemlerini yaparken Özel Harekat polisleri de çevre güvenliğini sağladı. Polislerin çevre güvenliği sırasında ellerinin tetikte olduğu görüldü. Polis, bazı kapıları kırarak içeri girerken, isimleri daha önceden belirlenen 22 şüpheliyi gözaltına aldı.

Görüntü dökümü:

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-Operasyona gidilmesi

-Operasyon yapılan adres

-Özel harekat polisleri

-Narkotik polisleri

-Sokakta alınan güvenlik önlemleri

-Polis helikopteri

-Genel ve detaylar

19.01.2018 - 06.56 Haber Kodu : 180119011

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2- SOKAK KÖPEĞİNE KEMERLE SALDIRIP BIÇAKLADILAR

Haber - Kamera: Özgür EREN / İSTANBUL (DHA)

Beyoğlu\'nda 4 kişinin, sokak köpeklerine kemerler saldırıp bıçaklaması bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay Beyoğlu Taksim Kuyu Sokakta Pazartesi günü 03.00 sıralarında meydana geldi. 4 kişi, sokak içerisinde yatan 2 sokak köpeğine saldırdı. Bir süre köpekleri döven grup sokak içerisinde yürürken köpekler saldırganların arkasından gitti. 2 kişi sokak köpeklerini kemerle vurup kovaladı ve köpekler kaçmaya başladı. İçlerinden bir kişi, yanında bulunan bıçağı ile köpeklerden birini bıçakladı. Saldırganlar bir süre sonra sokak içerisinde yürüyerek uzaklaştı. Bu anlar ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntü Dökümü

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-Güvenlik kamerası;

-Yerde yatan köpeklerden detay görüntü

-4 kişinin sokağa girişi

-Kişinin köpeklere saldırması

-Bir kişinin kemer ile köpeklere saldırması

18.01.2018 - 21.14 Haber Kodu : 180118259

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3- BAHÇEKÖY\'DE DOMUZ SÜRÜSÜ YİNE GÖRÜNTÜLENDİ

İstanbul DHA

Sarıyer\'de yol kenarına inen domuz sürüsü çevredekiler tarafından görüntülendi.

Bahçeköy\'de caddede yürüyenler yamaçtaki domuz sürüsü ile karşılaştı. O anları kayda alan çevredekiler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bazı kişiler de araçlarını durdurarak domuz sürüsünü seyretti. Domuzlar bir süre sonra gözden kayboldu.

Görüntü Dökümü:

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-Domuzların görüntüsü

-Vatandaşların toplanması

-Domuzların gidişi

18.01.2018 - 19.20 Haber Kodu : 180118240

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(ÖZEL)

4- HASTA SOKAK KÖPEĞİNE ESNAF SAHİP ÇIKTI

Haber: Cengiz ÇOBAN / İSTANBUL DHA

Fatih\'te yağan yağmur altında ıslanan hasta sokak köpeğine çevredeki esnaf sahip çıktı. Bir esnaf köpeğe yemek verip üstüne örterken, yetkililer bir süre sonra gelerek hasta köpeği aldı.

Fatih Eminönü Fincancılar Caddesi üzerindeki esnaflar daha insanlık ölmemiş dedirtti. Dün akşamdan beri devam eden yağmurlu havada ıslanan hasta sokak köpeğine esnaf sahip çıktı. İşyeri sahibi Hasan Düzgün Sokak köpeğini sahiplendi. İşyerinin önünde yatan köpeğin önce altına bir karton koydu. Daha sonra üstünü örterek yemek verdi.

Düzgün, saatlerce soğukta yatan köpeğin karnını doyurduklarını, sosyal medyada yer alması ve bildirmelerinin ardından ekiplerin, köpeği aldıklarını söyledi.

Görüntü Dökümü:

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-Köpeğin görüntüsü

-Altına karon koyulup üstünün örtülmesi

-Verilen yemek

-Esnafın olayı anlatması

-Ekiplerin köpeği alması



18.01.2018 - 19.02 Haber Kodu : 180118230

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5- GÜMRÜKÇÜOĞLU \"SEFİRE\" ADLI KİTABINI İMZALADI

Haber - Kamera: Murat DELİKLİTAŞ - Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHA

Türkiye\'nin eski Londra Büyükelçilerinden merhum Rahmi Gümrükçüoğlu\'nun eşi Elçin Gümrükçüoğlu, \'Sefire\' adlı romanının imza gününde okuyucularıyla buluştu. Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan\'ın eşi Sema Doğan ile Mehmet Ali Birand\'ın eşi Cemre Birand da kitaplarını Gümrükçüoğlu\'na imzalattı.

Elçin Gümrükçüoğlu, 2\'nci baskısını yapan ve yaşantısından kesitler sunan \'Sefire\' adlı kitabının, İstinye Park D&R mağazasında gerçekleşen imza etkinliğinde okurlarıyla bir araya geldi. Kitabını tek tek imzalayan Gümrükçüoğlu, bazı okurlarıyla da hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kitapla ilgili açıklama yapan Elçin Gümrükçüoğlu, \"Bu kitabı herkes biyografi zannediyor. Bu benim için bir biyografi kitabı değil. Bu benim yaşantım. Ama Türkiye\'de çocukluğumdan beri bizler neler yaşadık, neler gördük? Bunu anlatmaya çalıştım. Ayrıca, Dışişleri mensubu olarak yurtdışında Türkiye\'yi temsile çalıştım. Oradaki hatıralarımı anlattım. Ama bu övünülecek bir şey değil. Çok güzel bir hayatım oldu ama herkes zannetmesin ki hep saraylarda geçti. Onlar da hayatımızın bir parçasıydı. Ben ayakları yerde olan bir insanım. Hayatım boyunca da öyle oldum. Türkiye için çalışmaya çalıştım\" dedi.

Arkadaşları ile akrabalarının yıllarca yazması için kendini motive etmeye çalıştığını ifade eden Gümrükçüoğlu, \"Senelerdir arkadaşlarım, akrabalarım, çocuklarım istiyorlardı. \'Bu kadar zengin hatıraların var, bunları kaleme döksen çok iyi olur\' diye. Birden bire oturup, yazabildim. Bu benim için yazmak yerine daha çok konuşmak oldu\" diye konuştu.

Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan\'ın eşi Sema Doğan ile merhum Gazeteci-Yazar Mehmet Ali Birand\'ın eşi Cemre Birand da etkinliğe katılarak kitaplarını Elçin Gümrükçüoğlu\'na imzalattı.



Görüntü Dökümü:

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-Gümrükçüoğlu\'nun kitabını imzalaması

-Kitabı imzalatmak için sıraya girenler

-Sema Doğan\'ın kitabı imzalatması

-Cemre Birand\'ın kitabı imzalatması

-Gümrükçüoğlu\'nun açıklamaları

18.01.2018 - 22.57 Haber Kodu : 180118268_