DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

11.00

-İstanbul Barosu önceki dönem başkanı Prof.Dr. Ümit Kocasakal, Cumhuriyet Halk Partisi\'nin 3-4 Şubat 2018 tarihlerinde yapılacak 36. Olağan Kurultayı ile ilgili olarak bir basın toplantısı ve açıklaması yapacak.

12.00/13.00

-CHP İstanbul 36. Olağan İl Kongresi\'nde İstanbul İl Başkanı seçilen Dr. Canan Kaftancıoğlu, İstanbul İl Merkezi\'nde gerçekleştirilecek törenle göreve başlayacak. CHP İstanbul İl eski Başkanı Cemal Canpolat\'tan görevi devralacak Kaftancıoğlu, töreninin ardından hakkındaki iddialar ile ilgili basın toplantısı gerçekleştirecek.

DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

1- İDO VE BUDO\'DA SEFER İPTALLERİ

İstanbul DHA

İstanbul Deniz Otobüsleri(İDO) ve Bursa Deniz otobüsleri(BUDO), hava muhalefeti nedeniyle bu sabah yapılması planlanan bazı seferlerini iptal etti.

İDO\'nun iptal seferleri şöyle;

07:45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü

07:50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü

08:30 Bursa-Armutlu-Armutlutk-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

BUDO\'nun iptal seferleri:

07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

07:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece) seferi

08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi

09:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

09:00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi

09:30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

09:30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya) seferi

10:45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi

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2- ESENYURT\'TA BİR EVDE PATLAMA: 7 YARALI

Haber - Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul DHA

Esenyurt\'ta Suriyeli bir ailenin kaldığı evde kömür sobası tutuşturulurken patlama meydana geldi. Patlamada 3\'ü kadın 1\'i çocuk 7 kişi yaralandı.

Patlama, Mehterçeşme Mahallesi 1853\'üncü sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın 2\'inci katında dün saat 22.15\'te meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Suriyeli ailenin kaldığı evde kömür sobası tutuşturulurken bir anda patlama meydana geldi. Patlama sonucu yangın çıktı. Evde bulunan 3\'ü kadın 1 kız çocuğu 7 kişi yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla Esenyurt Devlet Hasatnesi\'ne kaldırdı. Çevre sakinleri ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı. Hastanede tedavileri süren yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İlk belirlemelere göre patlamanın sobada oluşan gaz sıkışmasından kaynaklanmış olduğu değerlendirilirken polis olay yeri incelemesini sürdürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Polis ekiplerinin çalışması

-İtfaiye ekipleri

-Görgü tanıklarıyla röp.

Detaylar

16.01.2018 - 23.31 Haber Kodu : 180116208

16.01.2018 - 23.07 Haber Kodu : 180116204

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3- BEYOĞLU\'NDA SİLAHLI SALDIRI: 3 YARALI

Haber-Kamera: Ozan URAL-Akın ÇELİKTAŞ/İstanbul DHA

Beyoğlu\'nda bir börekçide kahvaltı yapan kişilerin üzerine açılan ateş sonucu 3 kişi yaralandı.

Olay saat 05.00 sıralarında Beyoğlu Irmak Caddesi\'nde bulunan bir börekçide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre börekçinin önünde kahvaltı yapan 1\'i kadın 3 kişiye yaya olarak gelen kişi yada kişiler ateş ederek olay yerinden kaçtı. Olayı görenler hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinden yaptıktan sonra ambulanslarla en yakın hastanelere kaldırdı. Saldırı sonrası polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Herhangi bir saldırı ihtimaline karşı polis ekipleri sürekli devriye gezerken, sokağa giriş çıkışı da kapattı. Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavileri sürerken, saldırı ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü dökümü:

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-Olay yeri

-Yerdeki yaralılar

-Polis ekipleri

-Sağlık ekipleri

-Yaralıların ambulansla götürülmesi

-Olay yeri inceleme polislerinin çalışmaları

-Yerdeki boş kovanlar

-Genel ve detaylar

17.01.2018 - 06.25 Haber Kodu : 180117005

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4 - 7 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN YANLIŞ TEDAVİ SONUCU ÖLDÜĞÜ İDDİA EDİLDİ

Haber - Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHA

Halkalı\'da, sinüzit teşhisi konulan 7 yaşındaki Hüseyin Alemdar Talan isimli çocuğun yapılan iğne sonucu hayatını kaybettiği iddia edildi. Küçük çocuğun kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu\'ndan çıkacak olan rapor sonucunda netlik kazanacak.

Halkalı\'da oturan birinci sınıf öğrencisi Hüseyin Alemdar Talan, sabah saatlerinde rahatsızlandı. Edinilen bilgiye göre, babası Medet Talan, çocuğu Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürdü. Burada yapılan muayenenin ardından Sinüzit teşhisi konulan çocuğa, tedavi için yine hastane yakınlarında bulunan bir sağlık merkezinde iğne yapıldı. Kısa süre halsizleşen çocuk, kaldırıldığı özel bir hastanede hayatını kaybetti. Çocuğun cansız bedeni Adli Tıp Kurumu\'na getirildi.

\"BU İŞİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ\"

Çocuğun yapılan iğneden dolayı hayatını kaybettiğini iddia edilirken, ailenin avukatı Pekay Salmanoğlu, Adli Tıp Kurumu önünde yaptığı açıklamada yaşanan süreci anlattı. Pekay, \"Sorumluluk altında olan kişilerin tespiti için Adli Tıp Kurumu\'ndan çıkacak kesin raporu bekliyoruz. Bu işin takipçisi olacağız. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Sağlık Bakanlığı\'nı da gerekli soruşturmayı yapmak üzere göreve davet ediyoruz. Elimizde kesin bir bilgi olmamakla birlikte verilen ilacın çocukta yaratmış olduğu reaksiyondan kaynaklı olarak çocuk hayatını kaybetmiştir. Biz hukuki süreci başlattık\" diye konuştu.

KESİN ÖLÜM NEDENİ ADLİ TIPTAN ÇIKACAK RAPORA GÖRE NETLİK KAZANACAK

Öte yandan Adli Tıp Kurumu\'na çocuklarının cenazesini almaya gelen anne ve babası gözyaşı döktü. Cenazeyi alan aile yakınları eve dönerken, küçük çocuğun cenazesinin yarın öğle namazına müteakip, Zeynebiye Camii\'nde kılınacak namazın ardından son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi. Küçük çocuğun, kesin ölüm nedeni ise Adli Tıp Kurumu\'ndan çıkacak olan rapor sonucu netlik kazanacak.

Görüntü Dökümü:

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-Cenazenin çıkışı

-Ailenin avukatı ile röportaj

-Anne ve babasından detaylar

-Çocuğun fotoğrafları

-Çocuğun videosu

-Hastaneden alınan rapor, belge ve reçetenin fotoğrafları

16.01.2018 - 18.34 Haber Kodu : 180116180

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5- TEM OTOYOLUNDA ZİNCİRLEME KAZA: 3 YARALI

İstanbul DHA

TEM Otoyolu Ümraniye Mevkii Ankara istikametinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2\'si ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, TEM Otoyolu Ümraniye Mevkii Ankara istikametinde dün saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Arda arda seyir halindeki 3 otomobilin çarpışması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazanın etkisiyle savrulan otomobillerden biri orta refüje çarparak durabildi. Kazada 2\'si ağır 3 kişi yaralandı. Bildirilmesi üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırdı. Tedavisi süren yaralıların 2\'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Sağlık ekiplerinin müdahalesi

-Yaralardan birinin ambulansa alınması

-Ambulansın hareket etmesi

-Trafikten görüntüler

-Kaza yapan araçlar

Detaylar

16.01.2018 - 21.58 Haber Kodu : 180116199

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6- TURKİSH CARGO, 2018 YILINDA 2 MİLYON TON KARGO TAŞIYACAK

Haber-Kamera: İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, kargo taşımacılığında 2018 yılında hedef büyüttü. Aycı, bu yıl içerisinde 2 milyon ton kargo taşıyarak, dünyanın ilk beş kargo havayolu şirketi içerisine girmeyi hedeflediklerini söyledi.

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, Turkish Cargo binasında personel ile bir araya geldi. Personel kıyafeti giyerek kargo terminalini gezen Aycı, burada çalışanlarla sohbet etti. Gece vardiyasında çalışanlar için düzenlenen moral gecesinde bir konuşma yapan Aycı, 2017 yılında hedeflerini yerine getirdiklerini belirterek, 2018 yılında 1 milyar 540 milyon dolar ciro beklediklerini de söyledi.

BİR MİLYAR DOLAR BARİYERİNİ 2017 YILINDA AŞTIK

Düzenlenen gecede bir konuşma yapan Aycı, \" 2017 yılında 1,1 milyon ton kargo taşıdık ve şuanda dünyada 82 noktaya ulaştık. Özellikle daha sene baktığımızda 56 noktadayken bugün 82 noktaya geldik. En son Miami\'yi eklediler, şimdi de Bogota\'yı ekleyecekler. Biz 1,3 milyar dolarlık bir gelirle de bir milyar dolar bariyerini de aşmanın muvaffakiyetini yaşıyoruz. Önümüzdeki sene için de 1,5 milyar doları geçen bir hedefi de inşallah başaracağız\" dedi.

DÜNYA PAZARINDA DAHA FAZLA SÖZ SAHİBİ OLACAĞIZ

2018 yılı hedefleri hakkında da bilgi veren THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı, \"Hedefimiz şuanda yeni havalimanımıza iki milyon tonluk bir yatırım yapıyoruz. O iki milyon tonluk kapasiteyi doldurma hedefindeyiz. Doldurduğumuz zaman ne olacak? İlk 5\'e gelmiş olacağız ve dünyadaki 5 büyük hava kargodan birisi Türk Hava Yolları\'nın kargosu olacak. Bu ne getirecek? Bizim ihracatçımızın, sanayicimizin bütün ürünleri büyük bir süratle dünya pazarlarına arz edilmeye başlanacak. Dünya pazarlarında artık daha fazla söz sahibi olarak Türk malları artık dünyada daha hızlı dolaşıma girecek\" şeklinde konuştu.

TAŞERON İŞÇİLERE MÜJDELİ HABER

Turkish Cargo\'da çalışan taşeron işçilerin haklarını vereceklerinin de altını çizen Aycı konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"Arkadaşlar biliyoruz bizden beklentileriniz var. Hemen yönetim kurulumuzla birlikte süratli bir çalışmayı yapacağız ve taşeronlarla ilgili de gönül alma operasyonuna girişeceğiz. Özellikle doğum ve ölümlerle ilgili olan ücretlerin takdir edilmesi noktasında ve birkaç günde bir mazeret izni olayının sene içerisinde verilmesi noktasında gelen talepler var. Bizler sizlere iyi bakacağız ki siz de bu işleri omuzlarımızda taşıyıp alın terinizle bu şirketi daha yukarılara taşıyasınız. Elbette doğum ve ölüm izinleriyle ilgili ücretlerin de bundan böyle ödenmesi noktasında da talimatı yönetim kurulu başkanı olarak bizzat vereceğim\"

Görüntü dökümü:

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-İlker Aycı\'nın konuşması

-Genel ve detaylar

17.01.2018 - 06.28 Haber Kodu : 180117006