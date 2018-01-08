T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

- Mimar ve gazeteci Aydın Boysan  Teşvikiye Camii'nde kılınacak öğle namazından sonra Ortaköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek

08 Ocak 2018 12:22

- Mimar ve gazeteci Aydın Boysan  Teşvikiye Camii\'nde kılınacak öğle namazından sonra Ortaköy Mezarlığı\'nda toprağa verilecek.

10.00
- Fetullahçı Terör Örgütü\'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında, aralarında Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok\'un da bulunduğu 34 kişinin şehit edildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'ndeki olaylara ilişkin haklarında 37\'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen 135\'i tutuklu 143 sanığın yargılanmasına Silivri\'de devam edilecek.

10.00
- Fetullahçı Terör Örgütü\'nün (FETÖ) 15 Temmuz\'daki darbe girişimi sırasında Harp Akademileri Komutanlığı\'ndaki faaliyetler ve eylemlerle Akademi Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu\'nun kaçırılarak cezaevine konulmasına ilişkin, aralarında 3 generalin de bulunduğu 116\'sı tutuklu, 1\'i firari 122 sanığın yargılanmasına Silivri\'de devam edilecek.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MimarAydın BoysanCamiiOrtaköy MezarlığıFetullahçı TerörFETÖErol OlçokAbdullah Tayyip OlçokTemmuzKöprüsüSilivriHarp Akademileri KomutanlığıAkademi Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24