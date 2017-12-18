DHA  İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

13.00

Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz\'ın oğlu Mehmet Yavuz Yılmaz\'ın cenazesi, Marmara İlahiyat Camisi\'nde kılınacak namazın ardından Kanlıca Mezarlı\'nda toprağa verilecek. Cenaze törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katılacak.

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DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1/////////////////////////////////

1- BAKAN SOYLU\'DAN MESUT YILMAZ\'A TAZİYE ZİYARETİ

Haber - Kamera: Ozan URAL / İstanbul DHA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz\'a başsağlığı ziyaretinde bulundu.

Bakan Soylu\'nun olduğu araç konvoyu, saat 21.45\'te Mesut Yılmaz\'ın Beykoz\'daki evinin olduğu siteye giriş yaptı. Bakan Soylu\'nun, Mesut Yılmaz ile eşi Berna Yılmaz\'a başsağlığı dileğinde bulunduğu öğrenildi. İçeride 20 dakika kalan Bakan Soylu, ziyaretin ardından buradan ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Bakan Soylu\'nun olduğu konvoyun gelişi

17.12.2017 - 22.26 Haber Kodu : 171217157

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2- TEM\'DE KAMYONETİN ÇARPTIĞI KADIN ÖLDÜ



Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

Başakşehir\'de TEM Otoyolu\'nda kamyonetin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Kaza, TEM otoyolu Bahçeşehir yol ayrımında saat 02.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, TEM Otoyolunda ilerleyen Recep D. yönetimindeki kamyonet yol kenarında bekleyen bir kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kadın yola savruldu. İhbar üzerine kaza yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yerde hareketsiz şekilde yatan kadının hayatını kaybettiğini belirlerken, 30-35 yaşlarında kadının üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenildi. Kazada, kamyonet sürücüsü Recep D. ve yanındaki arkadaşı, ifadeleri alınmak üzere Bahçeşehir Polis Merkezi\'ne götürüldü. Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından cenaze araca konularak Yenibosna\'daki Adli Tip Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.



Görüntü DÖKÜMÜ:

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-Kaza yeri

-Kamyonet aracı

-Sağlık ve Polis ekipleri

-Kamyonet sürücü gözaltına alınması

-Olay yeri inceleme ekipleri

-Yerdeki ceset

-Görgü tanığıyla röp.

-Genel ve detaylar

18.12.2017 - 05.30 / Haber Kodu : 171218010

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3- ŞİŞLİ\'DE VİRAJI ALAMAYAN OTOMOBİL ÇUKURA DÜŞTÜ



Haber - Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL DHA

Şişli\'de aşırı yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, fiber internet kablosu için kazılan çukura düştü.

Kaza, Galata Deresi Caddesi üzerinde saat 22.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre; aşırı yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücüsü Emrah B.\'nin kontrolünden çıkan otomobil, virajı alamayarak fiber internet kablosu alt yapı çalışmaları için açılan, iki metre derinliğindeki çukura düştü. Sürücü Emrah B., kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken, kazadan yara almadan kurtuldu.

Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Hasarın oluştuğu otomobil, çukardan çıkarılarak çekiciye yüklendi.

Görüntü Dökümü:

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-Çukura düşen otomobil

-Kanaldan görüntü

-Polis ekipleri

-Otomobilin çıkarılması

-Çekiciye konulması

Detaylar



18.12.2017 -02.07 Haber Kodu : 171218008

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4 - ŞİDDETLİ YAĞIŞ HAVA TRAFİĞİNİ OLUMSUZ ETKİLEDİ

Habar - Kamera: Hüseyin ASLIYÜCE / İSTANBUL DHA

İstanbul\'da dün akşam saatlerinde şiddetli rüzgar ve yağış nedeniyle İstanbul Atatürk Havalimanı\'ndan kalkması ve inmesi gereken yolcu uçaklarında gecikmeler yaşandı.

Atatürk Havalimanı civarında etkisini artıran şiddetli rüzgar ve yağış nedeniyle, çok sayıda uçak havada tur artarken kalkması gereken uçaklar da gecikme yaptı. İniş ve kalkışlarda 45 dakika ile 1 saat arasında değişen gecikmeler yaşandı.

Bu nedenle THY \'nin Almatİ - İstanbul seferini yapan uçağı başka bir meydana yönlendirildi. Yağmur sonrası oluşan araç trafiği nedeniyle Havalimanı\'ndan çıkış yapacak yolcular da, taksi ve karşılayıcılarını beklemek zorunda kaldı. Seferlerin gecikmesi nedeniyle bağlantılı uçuşlarını kaçıran yolcular otellere yerleştirildi. Bu nedenle THY\'nin otel desk bankosunda uzun kuyruk oluştu.

Görüntü Dökümü:

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-Kule\'den görüntü

Havadan sırada olan 6 uçak görüntüsü

-İniş yapan uçak görüntüsü

-Trafik araç görüntüsü

-Boarddan iniş gecikme yazısı görüntüsü

-Yolcularını bekleyen vatandaşlardan görüntü

-Boarddan kalkış gecikme yazısı görüntü

- Aprondan uçak görüntüsü yağış görüntüsü

-Uçak iniş görüntüsü

-Genel ve detaylar

17.12.2017 - 22.44 Haber Kodu : 171217159

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5- KUŞ ÇARPAN THY UÇAĞI GERİ DÖNDÜ

Haber: Hüseyin ASLIYÜCE / İSTANBUL DHA

TÜRK Hava Yolları\'nın (THY) İstanbul\'dan Zürih\'e giden uçağı kalkışından bir süre sonra kuş çarpınca geri dönmek zorunda kaldı. Yolcular sabah saat 05.00\'da Zürih\'e gönderilecek

THY\'nin TK-1911 sefer sayılı TC- JTA kuyruk tescilli Airbus 321 tipi uçağı dün akşam saat 21.15\'te kalkması gerekirken olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 22.49\'da Atatürk Havalimanı\'ndan Zürih\'e\' gitmek üzere havalandı. THY uçağı, kalkışından bir kısa süre sonra kuş sürüsüne girdi. Kuşların uçağa çarpması üzerine pilot uçuş kulesine \"Kuş çarpması nedeniyle geri dönüyoruz\" bilgisini verdi. Uçak saat 23.06\'da sorunsuz şekilde İstanbul Atatürk Havalimanı\'na indi.

Kalkışından 17 dakika sonra geri dönen THY uçağı bakım hangarına alınırken yolcular terminale alındı. Yolcuların, saat 05.00\'da Zürih\'e gönderileceği bildirildi.



