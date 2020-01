DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

15.00/19.00

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Meydanı\'nda Üsküdar-Ümraniye Metro Hattı Açılış Töreni ile Lütfi Kırdar Kongre Merkezi\'nde Necip Fazıl Ödülleri Programı\'na katılacak.

10.00/14.00/18.30

-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bomonti Hilton Otel\'de,Türkiye Sosyal, Ekonomik ve Siyasal Araştırmalar Vakfınca düzenlenen \"Orta Doğu Konferansı\"na, Kadıköy Kozyatağı Kültür Merkezi\'nde \"Aydınlanma ve Atatürk Devrimleri Çalıştayı\"na katılacak. Kılıçdaroğlu, TÜSİAD Yönetim Kurulu ve Başkanlar Kurulu üyeleriyle yemekte bir araya gelecek.TÜSİAD Tepebaşı

10.00

-İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesince Ortaköy\'deki eğlence merkezi Reina\'da yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin, aralarında saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov\'unda bulunduğu 51\'i tutuklu, 57 şüphelinin yargılanmasına devam edilecek.

1- HALI SAHA MAÇINDAN DÖNERKEN ÇATIŞMANIN ORTASINDA KALAN GENÇ ÖLDÜ

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL DHA

Küçükçekmece\'de iki grup arasında çıkan ve uzun namlulu silahların kullanıldığı çatışmada, yoldan geçmekte olan bir genç hayatını kaybetti.

HALI SAHA MAÇINDAN DÖNEN GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Olay, İnönü Mahallesi Alageyik Caddesi ve çevre sokaklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, araçlarıyla gelen iki grup henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı çatışmaya girdi. Uzun namlulu silahların kullanıldığı çatışmada olayla ilgisi olmayan ve bir araç içerisinde arkadaşlarıyla halı sahadan dönen 16 yaşındaki Emircan Açıkgöz isimli genç çatışmanın ortasında kaldı. Boynuna ve göğsüne isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Emircan Açıkgöz ambulansla hastaneye kaldırıldı. 16 yaşındaki genç kaldırıldığı özel hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

POLİS EKİPLERİ İNCEME YAPTI

Çatışmanın yaşandı sokaklarda polis ekipleri inceleme yaptı. Sokaklarda çok sayıda boş mermi kovanı bulunurken, çatışmada uzun namlulu silahlarında kullanıldığı tespit edildi. Çok sayıda ev, iş yeri ve araçlara mermi isabet ettiği görüldü. Çatışmaya giren kişilerden birinin silahı ise sokak üzerinde bulundu.

2- YOKUŞ AŞAĞIYA KAYAN TIR 4 ARACA ÇARPIP YAN YATTI

- O ANLAR KAMERAYA YANSIDI



Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ - Özgür EREN / İSTANBUL DHA

Kağıthane\' de, inşaat malzemesi yüklü TIR yokuş aşağıya kayarak, park halindeki araçlara çarpıp yan yattı. Kazada, şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, TIR ve 4 araçta maddi hasar meydana geldi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaza, Talatpaşa Mahallesi Terasevler Aslıhan Sokak\'ta dün saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, TIR şoförü bir inşaata malzeme bırakmak için sokak içerisine geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle TIR yokuş aşağıya kaymaya başladı. Park halindeki 4 araca çarpan TIR en son bir panelvana çarpıp yan yatarak durabildi.

Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken 4 araçta ve TIR\'da maddi hasar medyana geldi. Kaza nedeniyle sokak tamamen trafiğe kapandı.

Gürültüyü duyan mahalle sakinleri, durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. TIR\'da yüklü olan malzemelerin bir kısmı yere saçılırken yarısı da iş makinesiyle TIR\'dan alındı. Yaklaşık 4 saat sonra TIR bulunduğu yerden kaldırılırken polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Görgü tanıklarından Abdullah Durağan, \"Ben içeride oturuyordum. TIR geldi, yukarıya geçti. Aşağıya doğru kaydı. Arabaları eze eze geldi\" diye konuştu.

Kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, TIR önce yokuş yukarıya çıkıyor, sonra aşağıya doğru kayarak park halindeki araçlara çarpıp yan yatıyor. Ve çevredeki vatandaşların kaçışmaları görülüyor.

(ÖZEL)

3- BOMBA YÜKLÜ MİNİBÜSÜN BAŞINDA JAMMER İLE 20 SAAT NÖBET...

- POLİS, BOMBALI MİNİBÜSÜ ALMAYA GELECEK KİŞİYİ YAKLAŞIK 20 SAAT JAMMER İLE NÖBET TUTARAK BEKLEDİ

- LASTİĞİ PATLAK ARACA LASTİKÇİ İLE GELEN ŞÜPHELİYİ GÖREN POLİS HAREKETE GEÇTİ

- YAKALANAN ŞÜPHELİLERİN VERDİKLERİ İLK İFADEDE HEDEFLERİNİN ÇEVİK KUVVET ARACI OLDUĞUNU SÖYLEDİĞİ ÖĞRENİLDİ

-ELE GEÇİRİLEN PATLAYICILARIN FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

Haber: Çağatay KENARLI / İstanbul DHA

Bahçelievler\'de dün ele geçirilen 60 kilogram patlayıcı yüklü minibüsle ilgili yürütülen soruşturmada detaylar ortaya çıkmaya başladı. Soruşturmada şu ana kadar 3 ü kadın 10 kişi, gözaltına alındı.

Bahçelievler\'deki patlayıcı yüklü kapalı kasa minibüsle ilgili Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin araçla ilgili çalışmalarını ortaklaşa yürüttüğü öğrenildi.

PATLAYICILAR KUZEY IRAK\'TAN YURDA SOKULMUŞ

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre; patlayıcı, yasadışı yollardan Kuzey Irak\'tan yurda sokuldu. Minibüsün sahibi olan ve gözaltına alınan kadın ise, aracı Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerine götürerek patlayıcıları minibüse yükletti. Şüpheli kadın, yolda dikkat çekmemek için içinde patlayıcı bulunan yangın tüpleri ve plastik kovaları, strafor kutular içine gizleyerek İstanbul\'a getirdi.

8 YANGIN TÜPÜ VE PLASTİK KOVALAR İÇİNDEKİ PATLAYICILAR

Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri araçta bulunan plastik kovalar ve yangın tüplerini detaylı bir şekilde inceledi. Yapılan incelemede, minibüste bulunan farklı boylarda 8 yangın tüpünün kafalarını sökerek içlerinde fabrikasyon üretim RDX, PETN ve HMX karışımı patlayıcılarla doldurduklarını, bombanın etkisini arttırmak için demir bilye ve çivi koyduklarını tespit etti.

BOMBALAR DÜZENEKLE BİRBİRİNE BAĞLI, UZAKTAN KUMANDA İLE TETİKLENİYOR

Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yangın tüplerinin hepsinin birbirine düzeneklerle bağlı olduğunu ve düzeneklere bağlı uzaktan kumanda ile patlatmaya yarayan alıcı ve verici devreleri buldu. Emniyet yetkilileri, patlayıcı maddelerin geçtiğimiz yıl Beşiktaş Vodafone Park Stadı çevresinde meydana gelen patlamalarda kullanılan bombalarla aynı özelliklerde olduğunu belirtti.

MİT VE TEM EKIPLERI YAKLASIK 20 SAAT JAMMERLA MİNİBÜSÜ BEKLEDI

MİT ve TEM ekipleri aranan bomba yüklü kapalı kasa minibüsün Bahçelievler Şirinevler Mahallesi Mahmutbey 18. sokağa park edilmiş olarak bulduktan sonra aracı almaya gelecek şüphelileri yaklaşık 20 saat bekledi. Ekiplerin, ani gelişebilecek bir olaya karşı patlamayı engellemek için sinyal kesici (jammer) minibüsün yakınlarında bekledikleri, minibüsü almaya gelecek kişiyi sağ ele geçirmeyi hedefledikleri öğrenildi.

LASTİKÇİ GELDİĞİ SIRADA OPERASYON BAŞLADI

Patlayıcı yüklü kapalı kasa minibüsü almaya gelen kişi, öğle saatlerinde minibüse bineceği sırada aracın bir lastiğinin patlamış olduğunu fark etti. Bunun üzerine çevrede bulunan bir lastikçiyi patlayıcı yüklü minibüsün lastiğini değiştirtmek için olay yerine çağırdı. Lastikçi de olay yerine geldiği sırada MİT ve TEM ekipleri, lastikçi ve şüpheliyi yakaladı. Ekiplere durumu izah eden lastikçi serbest bırakıldı.

ÇEVİK KUVVET ARACI GEÇİŞ SIRASINDA PATLATACAĞINI İTİRAF ETTİ

Bombalı minibüs başında yakalanarak gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki ilk sorgusunda, çevik kuvvet aracı geçişi sırasında, gözcülerden gelen talimat doğrultusunda minibüsü çevik kuvvet aracının yakınlarında patlatması yönünde talimat aldığını söylediği öğrenildi

GÖZALTINA ALINAN 3\'Ü KADIN 10 KİŞİ ARASINDA 2 AVUKAT BULUNUYOR

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, bombalı aracın yakalanmasından sonra düzenlediği operasyonlarda 3\'ü kadın 10 şüpheliyi gözaltına almıştı. Gözaltına alınan şüpheliler arasında 2 avukatın da bulunduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin, şüphelilerin sorgularında elde ettikleri bilgiler doğrultusunda yeni operasyonlar yapmaya devam ettiği kaydedildi.

Minibüste ele geçirilen patlayıcıların fotoğrafları ortaya çıktı.

4- İŞTE MİNİBÜSTEN ÇIKAN YANGIN TÜPÜ VE PLASTİK KOVALAR İÇİNDEKİ PATLAYICILAR...

Haber: Çağatay KENARLI / İSTANBUL DHA

Bahçelievler\'de minibüsteki yangın tüpleri içinde bulunan patlayıcıların fotoğrafı ortaya çıktı.

Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri araçta bulunan plastik kovalar ve yangın tüplerini detaylı bir şekilde inceledi. Yapılan incelemede, minibüste bulunan farklı boylarda 8 yangın tüpünün kafalarını sökerek içlerinde fabrikasyon üretim RDX, PETN ve HMX karışımı patlayıcılarla doldurduklarını, bombanın etkisini arttırmak için demir bilye ve çivi koyduklarını tespit etti. Patlayıcı doldurulmuş minibüsün içini gösteren ve patlayıcı doldurulmuş yangın tüpleri ile plastik kovaların fotoğrafları ortaya çıktı.

5- 2. ABDULHAMİD\'İN KABRİ ÖNÜNDE İİT\'NİN ALDIĞI \"DOĞU KUDÜS\" KARARINA PROTESTO

Haber-Kamera: İdris TİFTİKÇİ / İSTANBUL DHA

Çemberlitaş\'taki 2. Abdülhamid\'in kabri önünde toplanan Saadet Partisi İstanbul İl Gençlik Kolları üyeleri, İslam İşbirliği Teşkilatı(İİT) \'nın aldığı \"Doğu Kudüs\" kararını protesto etti.

Saadet Partisi İl Gençlik Kolları Başkanı üyesi bir grup, 2. Abdülhamit\'in kabri önünde dün saat 21.00\'de toplandı. Ellerinde pankartlar bulunan grup, slogan bir süre slogan attı.

Ardından, basın açıklaması yapan Saadet Partisi İl Gençlik Kolları Başkanı Yasin Kalaycı, \"Böyle bir kararın alınması Kudüs sevdalılarının yeniden birleşmesine ve özgür bir Kudüs için küresel intifadanın başlamasına vesile olmuştu fakat İslam işbirliği toplantısı sonrası yayınlanan bildiri bu birleşmeyi başlamadan bitirmiştir. Dağ fare bile doğurmamıştır. ABD Başkanının böyle bir açıklama yapması bizleri şaşırtmamıştır. Asıl şaştırması gereken kişiler, Müslüman liderlerdir. Bundan dolayı İslam İşbirliği Teşkilatı\'na katılan Müslüman liderlerden bana ne Amerika\'dan diyebilmelerini beklerdik. Ancak alınan kararlar ne yazık ki; bizlere hayal kırıklığı yaşatmıştır. Ne demek sadece Doğu Kudüs Filistin\'in başkentidir? Bu açıklamanın ABD\'nin açıklamasından ne farkı vardır? ABD, elçiliği batı Kudüs\'e taşısa karşı çıkmayacak mıyız? Bizler Milli Görüşçü gençler olarak Kudüs\'ü ne Doğu ne Batı olarak tanımlamayı kabul etmiyoruz. Hatta biz İsrail diye bir devleti tanımıyoruz. Her kim bunu kabul ediyor ise de ret ediyoruz. Kudüs batısıyla ve doğusuyla Kudüs\'tür. Ve Kudüs her yönü ile her metre karesi ile her taşı ile Bağımsız Filistin devletinin başkentidir. Kudüs İslam\'ındır. İslam\'ın Batısı Doğusu olamaz.\" ifadelerini kullandı. Basın açıklamasının sonunda meşaleler yakarak slogan atan grup olaysız bir şekilde dağıldı.

6- 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ GİRİŞİNDE ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI

* 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişi Ankara istikametinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Köprüde trafik yoğunluğu yaşandı.

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

15 Temmuz Şehitler Köprü girişi Ankara istikametinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, 15 Temmuz Şehitler Köprü girişinde saat 00.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Köprü girişinde 3 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada bir kişi yaralanırken ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Barış Başyiğit ambulansla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprü Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan araçların kaldırılmasından sonra trafik normale döndü.

7- İNŞAAT ALANINDA İKİ İŞÇİ TOPRAK ALTINDA KALDI

Haber - Kamera: Murat DELİKLİTAŞ - Özgür EREN / İSTANBUL DHA

Okmeydanı Cemal Kamacı Spor Kompleksi inşaatında hafriyat çalışması sırasında iki işçi toprak altında kaldı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan işçiler, hastaneye kaldırıldı. İşçilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay, Okmeydanı Cemal Kamacı Spor Kompleksi inşaatında dün saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Kepçe ile hafriyat çalışması yapıldığı sırada toprak kayması meydana geldi. İki işçi toprak altında kaldı. Diğer işçiler durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Bir işçi çalışma arkadaşları tarafından toprak altından kurtarıldı. Diğer işçi, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak ilk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Toprak altında kalan işçiler ambulans ile Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İki işçinin de sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri iş kazası ile ilgili soruşturma başlattı.

8- SULTANGAZİ\'DE KORSAN KİTAP OPERASYONU

Haber: İbrahim AKTÜRK - Kamera: Murat SOLAK / İstanbul DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler, Sultangazi\'de bir depoya yaptığı baskında yaklaşık 60 bin adet korsan kitap ele geçirdi. Kitapların basım yapıldığı matbaaya da el konuldu.

Cebeci Mahallesi 2559 Sokak üzerinde bulunan bir depoya baskın yapan ekipler, burada yaklaşık 60 bin adet korsan kitap ele geçirdi. Piyasa değeri yaklaşık bir milyon TL olan kitaplara el konuldu. Araştırmalarını sürdüren ekipler, kitapların yakın bölgede bulunan bir matbaada basıldığını belirledi. Söz konusu matbaaya da baskın yapan ekipler, buradaki makinelere de el koydu. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

9- İTO MECLİSİ İBRAHİM ÇAĞLAR\'I DUALARLA ANDI

Habr-Kamera: İdris TİFTİKÇİ / İSTANBUL DHA

İstanbul Ticaret Odası(İTO) meclisi geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden İTO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çağlar\'ı anmak üzere toplandı.

İTO Meclis başkanı Şekip Avdagiç anma toplantısındaki konuşmasında, \"Kısa yaşamında büyük adımlar attı. Başarılı bir iş adamıydı. 17 yaşında ilk şirketini kurdu, işlerini emek emek, adım adım inşa etmişti. Dedesinden babasından devraldığı bayrağı ileri taşıyan hayırlı bir evlattı. Ailesine düşkün bir eş bir babaydı. Yakın bir zaman önce torun sahibi de oldu. İnşallah en kısa zamanda sizlerin katılımıyla da \'İbrahim Başkanla Anılar\' adıyla bir anı kitabı hazırlayacağız\" dedi.

Konuşmaların ardından Çağlar\'ın için Kur\'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Meclis üyeleri, salon girişine konulan anı defterine duygularını yazdı. Çağlar\'ın oturduğu masaya kırmızı karanfillerle kaplı fotoğrafı konuldu.

10 - ALTUNİZADE KAVŞAĞI\'NDAKİ 4 ÜST GEÇİT KALDIRILIYOR

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

Altunizade\'de Üsküdar-Ümraniye metro hattının yarın faaliyete geçecek olması nedeniyle Mahir İz ve Kısıklı caddelerinde bulunan 4 üst geçit kaldırılıyor. Ekipler üstgeçitleri kaldırmak için gece saatlerinde çalışmalara başladı. Çalışmaların sabah saatlerine kadar sürmesi beklenirken Yayalar bunun yerine Altunizade metro durağı alt geçitlerini kullanacak.

