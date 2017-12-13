DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

11.00

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi\'nde Türkiye\'nin ev sahipliğinde düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi Olağanüstü Toplantısı\'na katılacak.

10.00

-İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi\'nce Ortaköy\'deki eğlence merkezi Reina\'da yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin, aralarında saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov\'unda bulunduğu 51\'i tutuklu, 57 şüphelinin yargılanmasına devam edilecek.

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DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

1- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MAHMUT ABBAS\'I KABUL ETTİ

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ / İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas\'ı kabul etti. Mahmut Abbas\'ın içinde bulunduğu konvoy saat 19.50\'de Beylerbeyi Sarayı\'na giriş yaptı. Basına kapalı olarak gerçekleşen Erdoğan-Abbas görüşmesi yaklaşık 1 saat sürdü. Saat 21.00\'de sona eren görüşmeye ilişkin açıklama yapılmadı. Erdoğan, daha sonra Kısıklı\'daki evine geçti.

Görüntü dökümü:

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-Abbas\'ın konvoyunun Beylerbeyi Sarayı\'na girişi

-Kabulden görüntü

-Erdoğan ve Abbas\'ın konvoylarının çakışı



12.12.2017 - 20.03 Haber Kodu : 171212186

12.12.2017 - 21.06 Haber Kodu : 171212195

12.12.2017 - 21.11 Haber Kodu : 171212196

12.12.2017 - 21.30 Haber Kodu : 171212197

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2- BAŞBAKAN YILDIRIM GAMBİYA CUMHURBAŞKANI YARDIMCISINI KABUL ETTİ

Haber-Kamera: Özgür EREN / İSTANBUL DHA

Başbakan Binali Yıldırım Gambiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Aja Fatouma\'yı kabul etti. Dolmabahçe\'deki Başbakanlık Ofisi\'nde basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmeye ilişkin Başbakanlık Basın Merkezi\'nden yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada Başbakan Yıldırım\'ın, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Zirvesi toplantısına katılmak üzere İstanbul\'a gelen Gambiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Aja Faoumatta ile bir görüşme gerçekleştirdiği belirtilirken görüşmede, Kudüs\'ün statüsü ve olağanüstü İİT Zirvesi üzerinde durulurken ikili konuların da ele alındığı bildirildi. Türkiye\'nin, Gambiya\'nın kalkınmasına olan desteğini sürdüreceği ve ikili ekonomik ilişkilerin, potansiyeline uygun seviyeye çıkarılmasının arzu edildiği hususların dile getirildiği kaydedildi.

Konuk Cumhurbaşkanı Yardımcısının da, Türkiye\'nin, Kudüs konusunda aldığı inisiyatifi çok isabetli bulduklarını belirtirken Gambiya\'nın kalkınmasına olan Türkiye\'nin desteği için teşekkür ettiği vurgulandı.

Görüntü Dökümü:

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-Başbakan Yıldırım\'ın konuk Cumhurbaşkanı Yardımcısını karşılaması

-Kabulden görüntü

12.12.2017 - 19.04 Haber Kodu : 171212183

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3 -BAŞBAKAN YILDIRIM TACİKİSTAN BAŞBAKANINI KABUL ETTİ

Haber-Kamera: Özgür EREN / İSTANBUL DHA

Başbakan Binali Yıldırım Tacikistan Başbakanı Kohir Rasulzoda\'yı kabul etti. Dolmabahçe\'deki Başbakanlık Ofisi\'nde basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmeye ilişkin Başbakanlık Basın Merkezi\'nden yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Başbakan Yıldırım\'ın, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Zirvesi toplantısına katılmak üzere İstanbul\'a gelen Tacikistan Başbakanı Kohir Rasulzoda ile bir görüşme gerçekleştirdiği belirtilirken görüşmede, Kudüs\'ün statüsü ve olağanüstü İİT Zirvesi üzerinde durulurken ikili konuların da ele alındığı kaydedildi. Bu çerçevede, Tacikistan\'ın 15 Temmuz sonrasında Türkiye ile sergilediği işbirliği için teşekkür edildiği, ikili ilişkilerin her alanda daha da güçlendirilmesi yönündeki iradenin dile getirildiği ve son yıllarda azalma eğilimi gösteren ikili ticaret hacmimizin 1 milyar dolar seviyesine çıkarılması hedefinin vurgulandığı belirtildi.

Konuk Başbakanın ise, Kudüs konusunda Türkiye\'nin aldığı inisiyatifin isabetine işaret ettiği, ikili ilişkiler bağlamında, FETÖ konusunda Türkiye\'nin yanında olmaya devam edeceklerini ve iki ülke ilişkilerinin gerçek potansiyeline ulaşması için gerekeni yapmaya hazır olduklarını ifade ettiği bildirildi.



Görüntü Dökümü:

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-Başbakan Yıldırım\'ın konuk başbakanı karşılaması

-Kabulden görüntü

12.12.2017 - 18..11Haber Kodu : 171212175

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4- EMİRATES UÇAĞI ACİL İNİŞ YAPTI

Haber - Kamera: Hüseyin ASLIYÜCE / İSTANBUL DHA

Dubai merkezli Emirates Havayolları\'nın Newcastle -Dubai seferini yapan EK-36 sefer sayılı uçağı, bir yolcusunun rahatsızlanması nedeniyle İstanbul Atatürk Havalimanı\'na acil iniş yaptı.

İngiltere\'nin Newcastle kentinden havalanan Boeing 777-300ER tipi yolcu uçağı, Dubai\'ye giderken Marmara hava sahası üzerindeyken Jhon Coley (65) adlı yolcunun kalp krizi geçirmesi üzerine kaptan pilot, durumu İstanbul Atatürk Havalimanı Trafik Kontrol kulesine bildirdi. Acil iniş izini alan uçak saat 20.08 sıralarında sorunsuz şekilde indi.

Apronda bekleyen Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ambulansına alınan yolcu, hastaneye götürülürken uçak yaklaşık 3 saat gecikme ile havalandı. Yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Emirates uçağından görüntü

-Genel ve detay görüntü

12.12.2017 - 23.27 Haber Kodu : 171212205



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5- İBB MECLİSİ\'NDE RIZA SARRAF\'IN YALISININ \"NE ZAMAN YIKILACAĞI\" SORULDU

Haber-Kamera: Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL DHA

ABD\'de yargılanan Rıza Zarrab\'ın kaçak bölümleri olduğu tespit edilen yalılarına ilişkin konu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi\'nde gündeme geldi. CHP\'li meclis üyeleri Deniz Erzincan, Nadir Ataman ve Hüseyin Sağ tarafından verilen önergede, söz konusu yapıların ne zaman yıkılacağı soruldu. Konuya ilişkin söz alan İBB AK Parti Grup Başkan Vekili Yardımcısı Faruk Aydın, \"Söz konusu yalı ile ilgili encümen kararı alınmış durumda. Yasal süreç devam ediyor. O gün de gelecektir\" diye konuştu.

İBB Meclisi\'nde konuşan CHP\'li Meclis Üyesi Hüseyin Sağ, \"Casus Rıza\'ya ait Beykoz\'da bulunan Tarihi Mehmet Arif Bey Yalısı ve yine Üsküdar Kanlıca\'da bulunan tarihi köşk ile ilgili Boğaziçi İmar Müdürlüğü tarafından 2 bin 708 metrekare kaçak tespiti var. Zarrab, ABD\'de hakkında yapılan suçlamaları kabul etti. Bu yalı ve köşkteki imara aykırılıkların yıkılması gerekiyor. Nam için yıkılması gerekiyor. Bu adamın daha neyini bekliyoruz?\" dedi.

AK PARTİ\'DEN AÇIKLAMA: KARAR ALINDI, O GÜN DE GELECEKTİR

Daha sonra söz alan AK Parti Grup Başkan Vekili Yardımcısı Faruk Aydın, \"Söz konusu yalı ile ilgili encümen kararı alınmış durumda. Yasal süreç devam ediyor. O gün de gelecektir diye düşünüyorum\" dedi.

Aydın\'ın konuşmasının ardından; CHP\'li meclis üyeleri Deniz Erzincan, Nadir Ataman ve Hüseyin Sağ tarafından verilen soru önergesi, İBB Meclisi\'nde oy birliği ile kabul edilerek İBB Başkanı Mevlüt Uysal\'a sunuldu.

CHP\'Lİ SAĞ: YIKIMIN YAPILMASINI BEKLİYORUZ

Meclis\'teki oturumun ardından DHA\'ya konuşan Hüseyin Sağ, şunları söyledi:

\"Öncelikle Rıza Sarraf ABD\'de şu anda yargılanmakta. Türkiye Cumhuriyeti resmî makanları Rıza Sarraf\'ı casus ilan etti. Bizim de Rıza Sarraf ile ilgili yalısı ve diğer köşkü ile ilgili savcılığa suç duyurumuz vardı. Savcılık, Rıza Sarraf hakkında her iki suçtan dolayı 10\'ar yıl dava açtı. Diğer bir davalı taraf da Ebru Gündeş, yalıda. Biz şunu söylüyoruz: Madem bu adam Türkiye Cumhuriyeti\'ne zarar verdi, casus olarak ilan edildi. İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü Mevlüt Uysal\'a bağlı. Biraz önce önerge verdik. Casuslukla suçlanan Rıza\'nın yalılarının ve köşkünün imara aykırı olan yerlerini yıkın. Yıkın ki Boğaziçi İmar Müdürlüğü\'nün tuttuğu tutanaklar da yerine getirilsin. Encümen kararı da alınmış. Encümen kararlarının gereklerini iki yıldır yapmıyorlar. Artık herhalde casus ilan edildikten sonra yapılacağını umuyorum. Şimdi yıkımın yapılmasını bekliyoruz.\"

Görüntü Dökümü:

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-İBB CHP Meclis Üyesi Hüseyin Sağ\'ın konuşması

-İBB AK Parti Grup Başkan Vekili Yardımcısı Faruk Aydın\'ın cevabı

-Meclis salonundan genel görüntüler

-Hüseyin Sağ röportajı

12.12.2017 - 18.55 Haber Kodu : 171212182



