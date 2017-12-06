DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

09.00

-Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Swiss Otel\'de Türkiye Finans Forumuna katılacak.

14.30

-Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, KüçükçekmeceYahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi\'nde \"Açıköğretim Lisesi Mezuniyet Töreni\"ne katılacak.

DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

1- İSTANBUL\'DA KAR YAĞIŞI

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ali Kerem BENGİ-Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA

Meteorolojinin günler öncesinden belirttiği kar yağışı İstanbul\'da akşam saatlerinde başladı.

Özellikle şehrin kuzey ve yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Kısa süre yağan kar yağışı nedeniyle Kuzey Marmara Oto Yolu Girişi bir anda beyaza büründü. Daha sonra yağan yağmurla birlikte az miktardaki kar eridi. Başakşehir Kayaşehir\'de de gece saatlerinde kar yağışı başlarken, Çekmeköy, Taşdelen Mahallesi\'nde araçların üzerinde kar birikti. Bazı vatandaşlar araçların temizledi. Taşdelen\'de yağan karın ardından aracını temizleyen Yunus Emre Tunç,\"Yılın ilk karı yağdı. Araba temizlemek zor. Motoru falan zarar görüyor. Kışın iyi olmuyor. Mecburen arabayı çıkarmamak zorunda kalıyoruz. O yüzden üzerine kar toplamasın diye şu anda üzerini temizleyecektim. Kar lastiği taktıracağız. Hazır sayılmayız. Çünkü bir anda gelişti bir anda yağmaya başladı. Normalde bugün yağmurlu gösteriyor ama kar yağdı. bizde şok olduk\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Kar yağışından görüntü

-Kayaşehir\'de kar yağışı

-Çekmeköy\'de araçların üzerinde oluşan kar

-Tahta parçaların üzerine oluşan kar

-Aracı temizlemesi

-Yunus Emre Tunç ile röp.

-Kar topunda görüntü

-Genel ve detaylar

05.12.2017 - 23.09 Haber Kodu : 171205208

05.12.2017 - 23.57 Haber Kodu : 171205211

06.12.2017 - 01.14 Haber Kodu : 171206002

06.12.2017 - 01.49 Haber Kodu : 171206003

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2 - İSTANBUL\'DA KAR KÜREME ARAÇLI ÖNLEM

Haber-Kamera: Ersan SAN - İbrahim AKTÜRK - Murat SOLAK / İstanbul DHA

Meteorolojinin uyarısının ardından İstanbul\'da dün akşam kar yağışı ile ilgili hazırlıklar yapıldı.Belediye ekipleri, ana yollara kar küreme ve tuzlama araçları bekletti,

Görüntü dökümü:

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-Büyükçekmece\'den görüntü

-İSTOÇ mevkiinden görüntü

-Kar küreme araçlarından detay görüntüler

-Muhabir anonsu

-Genel görüntüler

05.12.2017 - 18.44 Haber Kodu : 171205182

05.12.2017 - 19.00 Haber Kodu : 171205183

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3- KARTAL CEZAEVİ YAKININDA SİLAHLI KAVGA: 2 ÖLÜ

Haber-Kamera : Ramazan EĞRİ - İstanbul DHA

Kartal Cezaevi yakınında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü.

Edinilen bilgiye göre; 2014 yılından beri bir cinayet olayından dolayı yattığı Pendik\'teki Kartal Cezaevi\'nden çıkan Kemal Aydın (45), saat 17.00 sıralarında yakındaki taksi durağının önüne geldi. Kemal Aydın, taksi durağının önünde karşılaştığı akrabası Abdülalim Aydın ve 3 yakınıyla tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada, Kemal Aydın ile 16 yaşındaki Abdülalim Aydın silahla vuruldu. Kemal Aydın Pendik Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne, Abdülhalim Aydın ise Dr. Lütfü Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. İki yaralı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ölen 2 kişinin cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri çalışması

-Görgü tanığı ile röp

-Hastane önü

-Genel ve Detay



05.12.2017 - 17.12 Haber Kodu : 171205159

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4- KILIÇDAROĞLU LONDRA\'YA GİTTİ

Haber - Kamera: Hüseyin ASLIYÜCE / İSTANBUL DHA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere İngiltere\'nin başkenti Londra\'ya gitti.

THY\'nin tarifeli seferiyle İstanbul Atatürk Havalimanı\'ndan Londra\'ya saat 19.50 sıralarında giden Kılıçdaroğlu\'nu VİP salonundan Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ve ilgililer uğurladı.

Edinilen bilgiye göre, Kılıçdaroğlu, Londra\'da Birleşik Krallık Avrupa ve Amerika\'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan ve İngiliz İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn ile bir araya gelecek.

Ardından Chatham House ve Democratic Progress Institute düşünce kuruluşlarında konuşacak, daha sonra Birleşik Krallık\'taki Türk ve yabancı iş çevreleriyle bir araya gelecek.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, 9 Aralık\'ta Türkiye\'ye döneceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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- Kılıçdaroğlu VİP salonundan görüntüsü

-Genel ve detay görüntü

05.12.2017 - 20.08 Haber Kodu : 171205193

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5- SANCAKTEPE\'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU

Haber-Kamera:Ali Kerem BENGİ / İstanbul DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah saatlerinde Sancaktepe\'de uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyona Özel Hareket Timleri de destek verdi.

Polis ekipleri, Sancaktepe ilçesinde sabah saatlerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi edinilen kişilerin yakalanmasına yönelik 7 farklı adrese operasyon düzenledi. Operasyon Kapsamında Veysel Karani Mahallesi, Balkan Caddesi üzerinde 3 katlı bir apartmanın iki katına giren ekipler yaklaşık 1 saat boyunca içerde arama yaptı. Caddede Özel Harekat Timleri de güvenlik önlemi aldı. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin olduğu öğrenilirken bir miktarda uyuşturucu madde de ele geçirildi.

Görüntü Dökümü:

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-Operasyon yapılan apartman

-Özel Harekat Timleri

-Narkotik Polisleri

-Zırhlı polis aracı

-Cadde güvenlik önlemi alan polisler

-Genel ve Detaylar

06.12.2017 - 08.00 Haber Kodu : 171206007

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6- SARIYER\'DE OTOMOBİLE MOTOSİKLETTEKİ SİLAHLI KİŞİLERDEN SALDIRI

Haber - Kamera: Özgür EREN / İSTANBUL (DHA)

Sarıyer\'de, temizlik işi yapan iki kişi, iş için sözleştikleri yerde araçlarının içerisinde silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken araca iki kurşun isabet etti. Polis saldırı ile ilgili soruşturma başlattı.

Olay Huzur Mahallesi İmam Çeşme Sokakta saat 17.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, temizlik işi yapan Cemal Çekiç telefonda iş görüşmesi için bir kişi ile cadde üzerinde buluşmak için anlaştı. Çekiç ve arkadaşı, araçlarını cadde üzerinde park edip içerisinde beklemeye başladılar. Bir süre sonra motosikletli bir kişi bulundukları yere gelerek araca doğru ateş etmeye başladı. Açılan ateş sonucu aracın sağ kapısına iki kurşun isabet ederken saldırgan olay yerinden kaçtı.



ŞANS ESERİ ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

Kendilerini araçtan dışarı atarak saldırıdan yara almadan kurtulan Cemal Çekiç ve arkadaşı polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri araçta ve çevresinde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemede yerde bir adet boş kovan tespit edildi.



\'TENHA BİR YERE ÇAĞARIP SUSTURMAK İSTEDİLER\'

Saldırıya uğrayan Cemal Çekiç \'İş için randevulaştık. Saat 17.30\'a randevu verdiler. Bize \'bizim çocuklardan biri gelip alacak sizi\' dediler. Biz de haliyle geldik, bekleme yapıyorduk. Verilmiş sadakamış varmış. Yüzünü görmedim, maskeliydi. Birisiyle bir husumetimiz yoktu. Sonuçta iş piyasası. Bilmiyorum hangi konu için yaptılar. Tenha bir yere çağrılıp susturmak istediler. Aracımıza iki kurşun isabet etti. Şükür bizde bir şey yok\' diye konuştu.

Polis silahlı saldırı ile ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Saldırıya uğrayan kişi ile röportaj

-Saldırıya uğrayanlardan detay görüntü

-Polis ekiplerinden detay görüntü

-Araca isabet eden kurşunlardan detay görüntü

-Boş kovandan detay görüntü

-Olay yerinden detay görüntü

05.12.2017 - 19.31 Haber Kodu : 171205192

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7- THY UÇAĞINA YILDIRIM İSABET ETTİ

Haber: Hüseyin ASLIYÜCE / İSTANBUL(DHA)

Türk Hava Yolları\'nın(THY), İstanbul Atatürk Havalimanı\'ndan kalkış yapan uçağı, yıldırım isabet etmesi üzerine havadan geri döndü.

THY\'nin İstanbul Atatürk Havalimanı\'ndan Somali\'nin başkenti Mogadişu\'ya gitmek üzere 134 yolcusunu alarak saat 01.20\'de havalanan Boeing 737-800 tipi, TC-JHY kuyruk tescilli uçağına, kalkışından kısa bir süre sonra yıldırım isabet etti.

Bunun üzerine, uçağın kaptan pilotu, Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçerek geri dönme kararı aldı. İniş ağırlığına gelmesi için uçak Marmara hava sahası üzerinde yaklaşık 2 saat tur attıktan sonra saat 04.00 sıralarında sorunsuz şekilde iniş yaptı. THY teknik bakım hangarında gerekli kontrolleri yapılan uçak saat 06.00\'da havalanarak Mogadişu\'ya gitti.

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8 - KUMKAPI\'DA 50 BİN PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ: 7 GÖZALTI



Haber-Kamera: Çağatay KENARLI / İstanbul DHA

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kumkapı\'da kaçak sigara operasyonu düzenledi. Baskınlarda yaklaşık 50 bin çeşitli markalarda kaçak sigara ele geçirildi.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih Kumkapı\'da kaçak sigara satışı yapıldığı yönündeki ihbarı değerlendirdi. Polis ekiplerinin yaklaşık 1 ay boyunca fiziki takiple 2 işyeri ile 2 depoyu belirleyerek yaptığı baskında çeşitli markalarda yaklaşık 50 bin kaçak sigaraya ve 1 çuval kaçak çaya el konuldu. Polis ekipleri, yaptığı operasyon kapsamında 7 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 7 şüpheli sorgulanmak üzere Vatan Caddesi\'nde bulunan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi. Yetkililer, ele geçirilen yaklaşık 50 bin kaçak sigaranın piyasa değerinin 450 bin lira olduğunu bildirdiler.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Polislerin işyerlerinde ve depolarda yaptığı arama

-Ele geçirilen kaçak sigaralar

-Kaçak çayın görüntüsü

-Kaçak sigaraların sayılması

-Polis ekiplerinin sigaraları poşetlere doldurması

-Genel ve detaylar

05.12.2017 - 20.10 Haber Kodu : 171205194

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9- \'MÜLTECİ HAKLARI İÇİN MEDYA VE STK İŞBİRLİĞİ\' PROJESİNİN TANITIMI YAPILDI

*Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı, Gabriel Munuera Vinals;

\"Türkiye dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke şu anda. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin sunmuş olduğu destek çok önemli ve dünyaya örnek oluşturuyor.\"

\"Bu proje, Türkiye\'de Suriyeli nüfusun yaşadığı sorunlara yönelik hak temelli projeleri yürütüyor. Medya gerçekten Suriyeli mültecilerin nasıl görüldüğüne yönelik önemli bir role sahip.\"

\"(AB ile 3 milyar Avro yardım anlaşması) \"Bu tahsis edilen tutardan yaklaşık 1 milyar Avro şu ana kadar harcanmış durumda. Bu maddi olanağın uygulanması ileri düzeyde olsa da halen medyada çok sınırlı miktarda fonun harcandığı haberlerini duyuyoruz. Tabii AB\'nin maddi olanağı uygulama konusundaki taahhütlerine yönelik olumsuz bir resim çiziyor. Fakat bu fonlar gerçekten harcanmış .\"

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHA

İltica Göç Araştırmaları Merkezi (İGAM) üyeleri, Mülteci Hakları İçin Medya ve İş Birliği projesi kapsamında yapılan toplantıda gazeteciler ve Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldi. Gazeteciler Cemiyeti ile ortak yapılan toplantıda mültecilerin Türk medyasında temsil edilme yöntemleri ile ilgili farkındalık yaratmak, yapıcı mesajları yaymak suretiyle mülteciler hakkında eksik bilgilendirme ve yanlış sunumların azaltılması için Türk medyasıyla sivil toplum arasında daha güçlü bir ilişki kurmak konularına değinildi.

Bomonti Hilton Oteli\'nda yapılan toplantıya Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı, Gabriel Munuera Vinals, İGAM Başkanı Mtin Çorabatır, Oxford Üniversitesi\'nden Profesör Alexander Betts ile STK temsilcileri ve gazeteciler katıldı.

\"TÜRKİYE\'NİN SUNMUŞ OLDUĞU DESTEK ÇOK ÖNEMLİ VE DÜNYAYA ÖRNEK OLUŞTURUYOR\"

Toplantının açılış konuşmasını Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Gabriel Munuera Vinals yaptı. Sözlerine, \" Türkiye dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke şu anda\" diyerek başlayan Vinals şöyle devam etti: 3.3 milyon kişiye ev sahipliği yapıyor. Çoğu Suriye\'deki ihtilaftan kaçan mülteciler. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin sunmuş olduğu destek çok önemli ve dünyaya örnek oluşturuyor. Avrupa Birliği de bu konuda destek istendiği zaman özellikle Türkiye\'deki mültecilere yönelik özel bir olanak ortaya koydu. Okullardaki Suriyeli çocukların entegrasyonunu kolaylaştırmak için, Suriyelileri iş gücü piyasasına entegre edebilmek için ve onlara yönelik temel hizmetlerin sunulabilmesi, sağlık gibi hizmetlerin sunulabilmesi için kendilerine yönelik bir destek bu. Son yıllar içinde Türkiye\'ye gelen göç akımı önemli. Türkiye bu konuda uluslararası platformun gururu. Bunu her zaman söylüyorum. Türkiye\'deki Suriyeliler hala sorunlarla karşı karşıyalar. Ev sahibi topluluklarda hala göçmen olarak görülüyorlar. Bunun güçlükleriyle biz de karşılaşıyoruz.



\"TÜRK GENÇLERİ SURİYELİ MÜLTECİLERE KENDİNİ EN AZ YAKIN HİSSEDEN GRUP\"

Vinals, \"Hacettepe Üniversitesi\'nin yürüttüğü bir çalışmaya göre, korumaya ihtiyacı olan Suriyeliler konusunda Türkiye\'deki ev sahibi topluluklar şundan korkuyorlar, \'gelirlerse ve daha uzun süre kalırlarsa bu ekonomik sıkıntıya yol açacak. Yerel topluluklarda iş kaybına yol açacak\' diye düşünüyorlar. Bugün British Council tarafından yürütülen bir çalışmaya göre, 18 ila 20 yaş arasındaki Türk gençleri Suriyeli mültecilere kendini en az yakın hisseden grup. Çoğu Suriyeli mültecilerle tanışmamış bile. Bunun altında hem ayrımcılık hem de yabancı düşmanlığı geliyor. Bunun nedenini bilmiyoruz. Türkiye\'deki Suriyelilerin marjinalleştirilmesi önemli bir sorun. Bakış açılarını değiştirmemiz için çalışmamız gerekiyor\" dedi.

\"MEDYANIN HALKA DOĞRU BİR ANLAYIŞI YANSITMASI ÇOK ÖNEMLİ\"

Vinals proje hakkında ise şu ifadeleri kullandı: Bugün bizi burada bir araya getiren proje mültecilere yönelik bir olanağın, bir desteğin parçası değil, Avrupa Birliği\'nin küresel bir aracı tarafından finanse edilen bir proje bu. Bu proje, Türkiye\'de Suriyeli nüfusun yaşadığı sorunlara yönelik hak temelli projeleri yürütüyor. Medya gerçekten Suriyeli mültecilerin nasıl görüldüğüne yönelik önemli bir role sahip. Onların hikayesini anlatması konusunda da önemli bir role sahip. Uluslararası Gazeteciler Federasyonu\'nun gazetecilerin davranışları konusunda 1986 yılında değiştirilen bir deklarasyonu var. Burada deniyor ki, \'gazeteciler ayrımcılığın medya tarafından daha da arttırılması tehlikesine karşı bilinçli olmalıdır.\' Tabii ki, mülteciler konusunda haber yapmak diye bir gerçeklik var. Mültecilerin yasal haklarının anlaşılması çok önemli. Dolayısıyla ilgili Uluslararası hukuk temelinde, Türkiye\'nin uluslararası hukukla ilgili görüşleriyle birlikte medyanın halka doğru bir anlayışı yansıtması çok önemli.



VİNALS: (AB İLE 3 MİLYAR AVRO YARDIM ANLAŞMASI) BU FONUN HABERLERDE YETERİNCE YER ALMADIĞINI GÖRÜYORUZ

Vinals, AB ile Türkiye imzalanan ve AB tarafından Türkiye\'deki mültecilere kullanılmak üzere ayrılan fonun medyada yeteri kadar yer almadığına değinerek, \"Bazen Avrupa Birliği\'nin mültecilere yönelik özel fonu görülüyor. Bu fonun haberlerde yeterince yer almadığını görüyoruz. Bilindiği gibi 18 Mart 2016 tarihinde AB ve Türkiye bir bildiri yayınladı. Bu bildiri çerçevesinde AB 3 milyar Avro Suriyeli mültecilere destek konusunda sunmaya karar verdi. Bu açıklandı. Türkiye\'deki mültecilere yönelik maddi olanak adı altında ortaya koyuldu. Bu noktada iki büyük sözleşme, her biri 300 milyon Avro değerinde olmak üzere Aralık 2016 yılında imzalandı. Bir tanesi Sağlık Bakanlığı, bir diğeri Milli Eğitim Bakanlığıyla imzalandı. Ve buna yönelik fonlar da iletildi. Kızılay Kartı olarak biliyorsunuz, bu aracın insani kısmına 348 milyon Avro finansman sunulmak üzere. Bu Kızılay işbirliği içerinde. Kızılay ve Dünya Gıda Forumu işbirliğinde bu fonlar tekrar sürülüyor. Belirttiğim uluslararası finansman kuruluşlar, uluslararası STK\'lar aracılığıyla bu finansman kullanılıyor. İnsani ve diğer eylemler konusunda bu fon Kasım 2017 itibarı ile 2.9 milyar tutarında tahsis edilmiş durumda. Bu tahsis edilen tutardan yaklaşık 1 milyar Avro şu ana kadar harcanmış durumda. Bu maddi olanağın uygulanması ileri düzeyde olsa da halen medyada çok sınırlı miktarda fonun harcandığı haberlerini duyuyoruz. Tabii AB\'nin maddi olanağı uygulama konusundaki taahhütlerine yönelik olumsuz bir resim çiziyor. Fakat bu fonlar gerçekten harcanmış durumda. Bir sözleşme bir yüklenici ile imzalandığı zaman mültecilere yönelik sunulacak olan mal, yapım işi bu sözleşmelerin bir kontrol altında uygulanacağı anlamına gelir\" diye konuştu.

PROF. BETTS: UMUYORUM Kİ POLİTİKALAR VE FIRSATLAR SUNULUR VE YÜKTEN FAYDAYA DÖNÜŞTÜREBİLİRİZ BU KİŞİLERİ

Oxford Üniversitesi\'nden Profesör Alexander Betts ise, katılımcılara hitaben bir sunum yaptı. Dünya üzerinde yaşanan mülteci sorunları hakkında değerlendirmelerde bulunan Betts, şöyle konuştu:

Geleceği tahmin etmek çok zor. Şu çok net ki hareketlilik 21\'ici yüzyılın çok önemli güçlüklerinden biri olacak. İki tane eğilim bunu tanımlayacak aslında. Birincisi kırılganlık. Dünyanın birçok yerinde kırılgan ülkeleri görüyoruz. Güney Sudan, Suriye, Afganistan gibi ülkeler dünyanın mültecilerinin yarısından fazlasını oluşturuyor. Bu kırılgan ülkeleri tekrar bir araya getirebilmemiz gerekiyor. Bunu yapana kadar iklim değişikliği temelinde de daha fazla insanın kendi menşei ülkelerinden ayrılacağını var saymalıyız. Bununla birlikte teknoloji. İnsanlar artık daha uzak yerlere gidebiliyorlar. Bu noktada iki tane şansımız var. Sadece kapıyı kapamak bir seçenek değil. İnsanlara kaçınılmaz bir maliyet ve yük olarak davranabiliriz. Uzun vadeli bir çözüm bulana kadar onları ev sahibi topluluklara entegre edebiliriz. İki seçeneğimiz bunlar. Umuyorum ki politikalar ve fırsatlar sunulur ve yükten faydaya dönüştürebiliriz bu kişileri.

Görüntü Dökümü:

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-Solondan detaylar

-Vinals\'in konuşması

-Betts\'in sunum yapması

-Genel ve detay görüntüler

06.12.2017 - 00.00 Haber Kodu : 171206001

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