DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

14.30

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Atatürk Havalimanı\'ndan Rusya\'ya hareket edecek.

09.30

- İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi\'nce, Atatürk Havalimanı\'nda 28 Haziran 2016\'da 45 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısıyla ilgili 42\'si tutuklu 4\'ü firari 46 sanığın yargılanmasına başlanacak.

11.00

- Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'nün Vatan Yerleşkesi B Blok 5. Katta bulunan Brifing Salonunda sergili basın açıklaması yapılacak.

1- OTELİN ÇATISINA ÇIKAN KADIN KENDİNİ METRELERCE YÜKSEKLİKTEN BOŞLUĞA BIRAKTI

-O ANLAR KAMERALARA YANSIDI

Haber - Kamera: Ozan URAL - Hakan KAYA-/İSTANBUL,(DHA)

Levent Büyükdere Caddesi üzerinde bulunan 17 katlı bir otelin çatısına çıkan Elif Nur Akgün yaklaşık 1,5 saat süren ikna çalışmalarının ardından kendini metrelerce yüksekten boşluğa bıraktı. Otelin terasına düşen kadın hayatını kaybederken, o anlar saniye saniye kameraya yansıdı

Olay Kağıthane, Levent Büyükdere Caddesi üzerinde bulunan 17 katlı bir otelde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Otelin çatısında bir kadının olduğunu fark eden otel çalışanları durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri otel çevresini güvenlik şeridi çekerek önlem alırken, itfaiye ekipleri de kadının atlayabileceği bölgelere brandalar yerleştirdi. Bir süre çatıda oturan kadın brandaları görünce yer değiştirerek başka bir noktaya geçti. Bir süre sonra olay yerine müzakereci polis ekipleri geldi. Çatıya çıkan ekipler kadını ikna etmeye çalıştı.

VATANDAŞLAR OLAYI CEP TELEFONUYLA KAYDETTİLER

Ekiplerin Akgün\'ü ikna çabaları vatandaşlar tarafından da büyük bir dikkatle takip edildi. Ekiplerin ikna çabaları vatandaşlar tarafından cep telefonları ile kaydedilirken bazı vatandaşlarında sosyal paylaşım ağlarında canlı yayın yaptığı görüldü.

O ANLAR SANİYE SANİYE KAYDETİLDİ

Polis ekipleri çalışmalarına rağmen bir türlü ikna olmayan kadın polislerden sigara istedi. Bir süre sigara içen kadın daha sonra kendini yaklaşık 50 metreden boşluğa bıraktı. Otelin üçüncü katındaki terasa düşerken, O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

POLİS ÇEVREDE DELİL ARAŞTIRMASI YAPTI

Olay sonra kadının düştüğü terasa gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise bir süre olay yerinde inceleme yaptı. İncelemelerin ardından kadının cesedi ambulansla Kağıthane Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Öte yandan hayatını kaybeden kadının Elif Nur Akgün olduğu belirlendi. Polisin olayla ilgili soruşturması ise devam ediyor.

2- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YILDIRIM VE AKAR\'I KABUL ETTİ



Haber-Kamera: İdris TİFİTKÇİ/İSTANBUL,(DHA)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Başbakan Binali Yıldırım ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar\'ı Mabeyn Köşkü\'nde, kabul etti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu\'nun da hazır bulunduğu toplantı 3 saat sürdü. Toplantıya ilişkin açıklama yapılmadı. Erdoğan toplantının ardından Kısıklı\'daki evine geçti.

3- GÖZALTINA ALINAN OSMAN BAYDEMİR İFADESİNİN ARDINDAN SERBEST BIRAKILDI

Haber-Kamera: Hüseyin ASLIYÜCE - Serpil KIRKESER / İSTANBUL DHA

Hakkındaki yakalama kararı nedeniyle Hamburg\'dan geldiği İstanbul Atatürk Havalimanı\'nda gözaltına alınan HDP Milletvekili Osman Baydemir, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Baydemir daha sonra Ankara\'ya gitti.

Osman Baydemir Hamburg\'tan, THY\'nin TK-1662 sefer sayılı uçağıyla saat 16.45\'te Atatürk Havalimanı VIP salonuna geldi. Baydemir, hakkındaki yakalama kararı nedeniyle havalimanı polisince gözaltına alınarak Bakırköy Adliyesi\'ne götürüldü.

Osman Baydemir, burada alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Baydemir, serbest kalmasının ardından tekrar Atatürk Havalimanı\'na geldi. Baydemir, saat 20.00 sıralarında VİP salonundan geçerek Ankara\'ya gitti. Baydemir, kendisini görüntüleyen gazetecilere el sallayarak sorularını yanıtsız bıraktı.

Urfa\'nın Birecik ilçesinde Newroz kutlamasında yaptığı konuşma nedeniyle, \"Terör örgütü propagandası yapmak\" suçlamasıyla açılan davanın 9 Kasım\'da görülen duruşmasında, ifadesi alınmak üzere Baydemir hakkında \"yakalama kararı\" çıkarılmıştı.

4- FERİKÖY\'DE KAZI SIRASINDA KEMİK PARÇALARI BULUNDU

Haber-Kamera: Ozan URAL / İstanbul DHA

Şişli Feriköy\'de, BEDAŞ ekiplerinin yolda yaptığı kazı çalışmasında, kemik parçaları bulundu. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

Kocabaş Sokak üzerinde öğleden sonra elektrik kabloları yenileme çalışması yapan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş(BEDAŞ) ekipleri, kemik parçalarına rastladı. Çalışmalara ara veren ekipler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, bulunan çok sayıda kemik parçası ve kafatasını inceledi. Kemik parçaları ve kafatasının insana ait olduğu tespit edildi. Ekipler, kemiklerin üzerini poşetlerle kapatarak incelemelere ara verdi. Bir polis ekibinin nöbet tuttuğu olay yerinde, incelemelerin sabah saatlerinde tekrar başlayacağı öğrenildi.

5- DEREYE DÜŞEN AT İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN KURTARILDI



Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

Esenyurt\'ta, dereye düşen at itfaiye ekiplerinin 1 saat süren operasyonuyla kurtarıldı.

Olay, Pınar Mahallesi 1299 sokakta saat 00.00 sıralarında meydana geldi. Sokakta başıboş gezen at, bilinmeyen bir şekilde dere yatağına düştü. Düşen atı kurtarmaya çalışan mahalleliler, başarmayınca itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, atın boynuna ip bağlayarak deredeki akıntıya kapılmasına engel oldu. Dere yatağına inen 13 yaşındaki Aşkı Karakuş, atı sakinleştirdi. Ardından, atın gövdesine çekme halatı bağlayan itfaiye ekipleri, vinç yardımıyla atı olduğu yerden çıkardı. At bir mahalleli tarafından götürüldü.



