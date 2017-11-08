DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

09.30

- İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesinde, FETÖ\'nün darbe girişimi sırasında Tuzla Orhanlı Gişeleri ve Mehmetçik Vakfı\'nda meydana gelen olaylara ilişkin davaya devam edilecek.

10.00

- Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay\'ın ve 3 sanığın İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yargılanmasına devam edilecek.

10.00

- Seri cinayet zanlısı Atalay Filiz\'in, yargılandığı davanın duruşması Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

/////////////////////////////////////



DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

1- ŞİLE\'DE BATAN GEMİ: 3 KİŞİNİN DAHA CENAZELERİ ÇIKARILDI

Haber-Kamera: Nurcan KIRCALI / Mehmet İlkay ÖZER - İSTANBUL DHA

Şile\'de batan gemiyle ilgili süren çalışmalarda 3 kişinin daha cesedine ulaşıldı. Adli Tıp Morgu\'na kaldırılan 3 mürettebat, otopsi işlemlerinin ardından memleketleri Bursa, Eskişehir ve Rize\'de toprağa verilecek.

Şile\'de \'Bilal Bal\' isimli geminin enkazına ulaşıldıktan sonra başlatılan arama çalışmaları kapsamında sabah saatlerinde ikinci kaptan Cüneyd Yedican\'ın ardından öğleden sonra 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Daha önce de 3 mürettebatın cesedine bulunmuştu. Böylece toplam 7 mürettebatın cansız bedenine ulaşılmış oldu.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Bulunan 3 ceset, Sahil Güvenlik Kuvvetleri\'ne bağlı botla sahile getirilerek Şile dolgu alanına çıkarıldı. Cenaze aracına konulan 3 kişinin cenazesi, önce Şile Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Burada yakınları tarafından teşhis edilen mürettebatın; Mert İlkmen, Nedim Ali Cem, Mahir Sanayır oldukları belirlendi. Cenazeler teşhisin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

Öte yandan, cenaze yakınları da kurum önüne geldi. Otopsi işlemlerinin ardından Mert İlkmen\'in Bursa İnegöl, Nedim Alicem\'in Eskişehir, Mahir Sanayır\'ın Rize\'de toprağa verileceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

- Cenazelerin tekneden sahile çıkarılması

- Cenazelerin araca konulması

-----------------------

-Cenazeleri taşıyan aracın kuruma girişi

-Cenaze yakınlarının kapı önünde beklemesi

-Detaylar

07.11.2017 - 17.51 Haber Kodu : 171107212

07.11.2017 - 19.52 Haber Kodu : 171107230

07.11.2017 - 23.18 Haber Kodu : 171107252

========================

2- KILIÇDAROĞLU STRASBOURG\'A GİTTİ

Haber - Kamera: İbrahim YILDIZ - Hüseyin ASLIYÜCE / İSTANBUL DHA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu beraberindeki heyetle birlikte Avrupa Konseyi üyeleri ile görüşme yapmak ve Avrupa Konseyi-Dünya Demokrasi Formu\'nun düzenlediği toplantıya katılmak üzere Strasbourg\'a gitti.

Türk Hava Yolları\'na ait uçakla, beraberindeki heyetle birlikte Ankara\'dan İstanbul\'a gelen Kılıçdaroğlu\'nu Atatürk Havalimanı\'nda partililer karşıladı. CHP lideri, THY ait uçakla saat 21.15\'de Zürih\'e hareket etti. Kılıçdaoğlu, Zürih\'ten Strasbourg\'a geçecek. Kılıçdaroğlu\'nun seyahati ile ilgili bilgi veren CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, \"Sayın Genel Başkanımızla birlikte Avrupa Konseyi\'nde temaslar yapacağız. Avrupa Konseyi Genel Sekreteriyle ve komisyon başkanıyla, ayrıca oradaki Türk toplum temsilcileriyle görüşmelerimiz olacak. İlaveten Avrupa Konseyi Parlamenterler meclisinde sayın genel başkanımız popülizm konusunda bir konuşma yapacak gelecek soruları cevaplayacak\" dedi.

Görüntü Dökümü

------------------------

-Kılıçdaroğlu vip salonuna giriş görüntüsü

-Kılıçdaroğlu yürüyüş görüntüsü

-Kılıçdaroğlu vip çıkış görüntüsü

-Öztürk Yılmaz röp

-Genel ve detay görüntü

07.11.2017 - 22.01 Haber Kodu : 171107241

=================================

3- İSTANBUL\'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ-İSTANBUL DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri sabah erken saatlerde Gaziosmanpaşa, Esenler, Sultangazi ve Kağıthane\'deki 20 adrese eş zamanlı baskınlar düzenledi. Baskınlara, özel harekat polisleri de destek verdi.

Operasyon yapılan adreslerden biri de Gaziosmanpaşa\'daki bir binanın ikinci katı oldu. Özel harekat polisleri kapı açılmayınca kırarak içeri girdi. Evde kimse bulunamazken, dairenin güvenlik kamerasıyla korunduğu görüldü. İkinci kattan sokağı görecek şekilde yerleştirilen kamera polis tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyon devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Konvoy halinde giden polisler

-Sokağa gelmeleri

-Özel harekat polislerinin binaya girmesi

-Dairenin penceresindeki güvenlik kamerası

-Detaylar

08.11.2017 - 07.34 Haber Kodu : 171108009

===============================

(ÖZEL)

4- ACİL SERVİS ÖNÜNDE SİLAHLI SALDIRI: 1 YARALI

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Ozan URAL/İSTANBUL DHA

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisi önünde bir kişi silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonrası bacağından yaralanan Hasan Koç tedavi altına alınırken, olayı gerçekleştiren kişi ise kaçarak uzaklaştı.

Olay, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi girişinde saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre acil servis önünde bekleyen Hasan Koç, silahlı bir kişi tarafından bacağından vuruldu. Silahlı saldırgan olay sonrası kaçarak kayıplara karışırken, bacağından yaralanan Koç ise hastanede tedavi altına alındı. Olay sonrası hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde ve çevrede delil araştırması yaptı. Hastanedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü dökümü

----------------

- Hastane

- Hastanenin içindeki olay yeri

- Olay yeri inceleme polislerinin çalışmaları

- Yerdeki kan izleri

- Genel ve detaylar

08.11.2017 - 06.35 Haber Kodu : 171108008

=============================

5 - E-5\'İ KİLİTLEYEN ARAÇ YANGINI...

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA

Maltepe\'de, D-100 Karayolu üzerinde bir aracın belirlenemeyen bir nedenle yanması sonucu trafik kilitlendi. Araç itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Olay, 21.00 sıralarında D 100 Karayolu Maltepe Yetmiş evler Mevkii Ankara istikametinde meydan geldi. Yüksel Kormaz\'ın kullandığı 34 JG 7214 plakalı araçtan seyir halindeyken dumanlar çıkmaya başladı. Araç sürücüsü Korkmaz, emniyet şeridine geçerek aracını durdurdu. Araç alev aldı. Sürücünün ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, yanan aracı söndürdü. Araç yangını nedeniyle D-100 Karayolu\'nde yoğun trafik oluştu.

Görüntü dökümü:

------------------

-Olay yerinden görüntüler

-İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları

-Oluşan yoğun trafik

07.11.2017 - 22.03 Haber Kodu : 171107242

=========================

6- UÇAKTA UNUTULAN BAGAJ PANİĞE NEDEN OLDU



Haber-Kamera: İbrahim YILDIZ-Hüseyin ASLIYÜCE/İSTANBUL,(DHA)

Onur Air\'e ait Moskova-İstanbul seferini yapan uçakta, yolcular indikten sonra kabinde bulunan sahipsiz bagaj paniğe neden oldu. Uçağa polis ekipleri çağırıldı.

Atatürk Havalimanı\'nda akşam saatlerinde meydana gelen olay şu şekilde gelişti: Moskova-İstanbul seferini yapan Airbus A321 tipi uçağı saat 17.30\'da Atatürk Havalimanı\'na iniş yaptı. Yolcular indikten sonra kabin ekipleri, uçakta sahipsiz bir bagaj buldu. Bunun üzerine uçağın kaptan pilotu polis ekibine haber vererek durumu bildirdi. Yapılan incelemeler sonucunda, bir yolcuya ait olduğu anlaşılan bagaj, sahibine teslim edildi.

Görüntü Dökümü

----------------------

-Onur air uçağından görüntü

-Uçağın altından görüntü

-Uçaktan genel ve detay görüntü

07.11.2017 - 19.21 Haber Kodu : 171107229

============================

7- KAFASINA POŞET GEÇİRİP MARKET SOYDU

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN İSTANBUL (DHA)

Kağıthane\'de soyguncu bıçak zoruyla marketin kasasında bulunan bir miktar parayı alıp kayıplara karıştı. Polis ekipleri soyguncuyu yakalamak için çalışma başlattı.

Soygun, Merkez Mahallesi Osmanpaşa Caddesi üzerinde bulunun bir markette saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Kafasına poşet geçiren bir kişi yaya olarak markete gelip kadın kasiyeri bıçak ile etkisiz hale getirdi. Kasada bulunan bir miktar parayı alıp, yaya olarak kaçan poşetli soyguncu, Birgül Sokakta izini kaybettirdi. Market çalışanları durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, market çalışanlarının ifadesi doğrultusunda poşetli soyguncunun eşkalini belirlemeye çalıştı. Marketin ve sokak içerisindeki güvenlik kameralarını da inceleyen polis ekipleri, soyguncuyu yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

----------------------

-Polis ekiplerinin markete girişi

-Polis ekiplerinden detay görüntü

-Market çalışanlarından detay görüntü

-Polis araçlarından detay görüntü

-Marketten genel ve yakın detaylar

07.11.2017 - 20.40 Haber Kodu : 171107237

================================

(ÖZEL)

8- KADIKÖY\'DE MARKET SOYGUNU

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Ozan URAL/İSTANBUL DHA

Kadıköy\'de bir markete gelen yüzleri maskeli kişiler, kepengi kırıp içeriden bir miktar sigara ve içki alarak ardından otomobil ile kayıplara karıştı.

Olay, Kadıköy Feneryolu Mahallesi, Mustafa Mazhar Bey Sokağı\'nda bulunan bir markette saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil ile markete gelen yüzleri maskeli kişiler, marketin kepengini ve kapısını kırdıktan sonra içeriden bir miktar sigara ve içki alarak geldikleri otomobil ile kayıplara karıştı. Marketin alarmının çalması üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi geldi. Olay yerine gelen polis ekipleri, markettin çevresinde ve içerisinde delil araştırması yaptı.

Öte yandan, şüphelilerin, bazı sigaraları kaçarken kapı önünde düşürdüğü görüldü. Marketteki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, otomobil ile kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü dökümü

--------------------

- Soyulan market

- Polis ekipleri

- Kaçarken yere düşürülen malzemeler

- Marketin alarmlarının çalması

- Genel ve detaylar

08.11.2017 - 06.33 Haber Kodu : 171108007

==============================

9- METROBÜS YAYAYA ÇARPTI: 1 YARALI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul DHA

Merter\'de, durağa kaçak girmeye çalışan 17 yaşındaki İlhan Balpatek metrobüsün çarpması sonucu yaralandı.

Zincirlikuyu-Avcılar seferini yapan metrobüs, saat 21.15\'te Merter\'de durağa kaçak yollarla girmeye çalışan İlhan Balpetek\'e çarptı. Yaralanan Balpetek, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, ambulansla Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kaza sebebiyle metrobüs seferlerinde kısa süreli aksama yaşandı. Yaralının sağlık durmunun iyi olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

------------------

-Kazanın olduğu metrobüs durağından görüntler

-Yaralının tedavi gördüğü hastaneden görüntüler

07.11.2017 - 23.05 Haber Kodu : 171107250