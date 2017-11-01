DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

10.00/11.30/14.30

-Başbakan Binali Yıldırım, Swissotel Otel The Bosphorus\'da Türk Eximbank ev sahipliğinde düzenlenecek \"8. Aman Union Yıllık Toplantısı\" ile İstanbul Kongre Merkezi\'nde \"TİM İhracat Haftası 2017\" etkinliğine katılacak.- Yıldırım, Milli Savunma Üniversitesinde akademik yıl açılışı ve Harp Enstitülerinin eğitime başlaması dolayısıyla düzenlenecek programa katılacak.



11.00/12.00/14.30

-TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Dolmabahçe Sarayı\'nda, Meclis Milli Saraylar tarafından düzenlenen \"Sultan 5\'inci Mehmet Reşad ve Dönemi UluslararasıSempozyumu\" ile ilgili basın toplantısı düzenleyecek, döneme ait fotoğraf veobjelerin yer alacağı iki ayrı sergi açacak.

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DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

1- ESENYURT\'TA KADIN CİNAYETİ KAMERADA

* Esenyurt\'ta bir kadın aracının içinde kocası tarafından vurularak öldürüdlü.

* O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA

Esenyurt\'ta eşinin aracını otomobiliyle takip eden koca, eşinin aracının durduğu sırada araçtan inip aracın camını kırarak ateş etti. Silahtan çıkan kurşunlardan ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bu anlar bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Mahallesi\'nde akşam saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1922 Sokak üzerine gelen Şenay Akdoğan (35) isimli kadın bir marketten alışveriş yapmak için aracını durdurdu. İhsan Akdoğan ise eşini takip ederek peşinden geldi. Aracını Şenay Akdoğan\'ın otomobilinin yakınında durduran İhsan Akdoğan araçtan indi ve eşinin aracına gelip camını kırdıktan sonra belinden silahını çıkarıp ateş etti. Daha sonra geldiği araca binen İhsan Akdoğan olay yerinden hızla uzaklaştı. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık görevlileri de yaralı kadına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yakındaki özel bir hastaneye kaldırdı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Şenay Akdoğan yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

TEK EL ATEŞ EDİP GİDİYOR

Olayın olduğu yerde bulunan marketin sahibi Sinan Yıldız, \"Kadın önce araba ile yaklaştı. Bizim çıraklardan çakmak istedi. O sırada yanına yaklaşan bir araç ile tartışma yaşıyorlar. Tabi bu esnade adam silahını çıkararak camı kırıp tek el ateş edip gidiyor. Saat 22:00 sıralarında oldu. Ben burada market sahibiyim. Ateş eden kişi çok ağır bir şekilde gitti, eski eşiymiş zaten. Güvenlik kamera görüntüleri var, polis arkadaşlara verdik görüntüleri\" dedi.

POLİS EKİPLERİ OLAY YERİ ÇALIŞMASI YAPTI

Saldırı sonrası polis ekipleri olay yerine şerit çekerek detaylı çalışma yaptı. Her detayı inceleyen polis ekipleri Şenay Akdoğan\'ın kullandığı aracın üzerinde parmak izi çalışması yaptı. Saldırı sırasında marketin güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri kaçan şüpheli eşi yakalamak için çevrede çalışma başlattı. Poli ekiplerinin çalışması yaklaşık 2.5 saat sürdü. İncelenmenin ardından Şenay Akdoğan\'ın aracı çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis ekipleri saldırı sonrası kaçan şüpheli eşi yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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(GÜVENİLK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ)

- Aracıyla gelen kadın ve tartışma anı

- Ateş etme anı ve gitmesi

- Vatandaşların yardım etmesi

- Ambulansın gelip yaralı bayanı alması

- Genel ve detaylar

(AKTÜEL)

- Olayın meydana geldiği yer

- Polisin olay yeri çalışması

- Market sahibi ile röp

- Genel ve detaylar

01.11.2017 - 01.54 Haber Kodu : 171101001

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2- CEVİZLİBAĞ\'DA ZİNCİRLEME KAZADA BİR OTOMOBİL METROBÜS YOLUNA UÇTU : 2 YARALI

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ - Özgür EREN - Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA

Zeytinburnu\'nda, makas yaparak ilerleyen bir otomobil sürücüsünün geçmeye çalıştığı otomobile çarpmasının ardından kaza meydana geldi. Kazada, bir otomobil metrobüs yoluna girdi. Çelik halatta asılı kalan otomobildeki iş adamı ile yardımcısı yaralandı. Kazaya neden olduğu belirtilen sürücü ve yanındakiler, içinde içki şişeleri çıkan otomobili bırakarak kaçtı.

Kaza, D100 Karayolu Cevizlibağ Mevkii Topkapı yönünde meydana geldi. İddialara göre, bir otomobil sürücüsü, hızlı bir şekilde makas atarken geçmeye çalıştığı lüks otomobile çarparak kontrolden çıktı. Yolda savrulan otomobil, önünde ilerleyen 4 otomobile daha çarptı. Ters dönen otomobil bir kez daha ilk olarak çarptığı lüks otomobile vurdu. İş adamı Tuncay Yüksel\'in kullandığı lüks otomobil havalanarak metrobüs yoluna girdi. Otomobil çelik halat üzerinde asılı kalırken, Tuncay Yüksel direksiyon başında sıkıştı.

Kazayı görerek yardıma koşan diğer sürücüler, Yüksel\'in yanında bulunan yardımcısı Seyhan Atbakan\'ı otomobilden çıkardı. Tüm çabalara rağmen iş adamını sıkıştığı yerden çıkaramayan vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekipleri, 61 yaşındaki iş adamı Tuncay Yüksel\'i sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Yüksel, ambulansla Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İş adamının yardımcısı Seyhan Atbakan ise Samatya\'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kazaya neden olan otomobil sürücüsü ile yanındaki iki kişi otomobili olay yerinde terk ederek kaçtı. Kaza sonrası yapılan incelemede, otomobil içinde içki şişeleri bulundu.

Görüntü Dökümü:

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- Olayın meydana geldiği yer

- Yerdeki yaralılara 112 müdahalesi

- Kazaya karışan araçlar

- İtfaiye ekiplerinin çalışması

- Vatandaşlar, ile röp

- Polis ekiplerinin çalışması

- Trafikten görüntü

- Kazaya karışan araçlardan kopan parçalar

- Metrobüslerin tek şeritten verilmesi

- Araçların kaldırılması

- Genel ve detaylar

31.10.2017 - 23.23 Haber Kodu : 171031225

31.10.2017 - 22.51 Haber Kodu : 171031224

31.10.2017 - 21.56 Haber Kodu : 171031218

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3- YEŞİLKÖY\'DE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN AVUKAT ÖLDÜ

Haber-Kamera: Ozan URAL / İstanbul DHA

Ergenekon davası kapsamında daha önce yargılanan avukat Kudbettin Kaya silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Yeşilköy Mahallesi Cümbüş Sokak\'ta bulunan bir restoranda arkadaşlarıyla yemek yiyen avukat Kudbettin Kaya, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını yitirdi. Saldırı sonrası olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Saldırıda Kudbettin Kaya hayatını kaybederken yaralanan diğer iki kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaya\'nın cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Olay yeri inceleme polisleri saldırının olduğu restoranda incelemelerde bulundu.Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntü dökümü:

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Olayın gerçekleştiği restorant

Polis ekipleri

Adli tıp kurumu

Genel ve detaylar

01.11.2017 - 02.09 Haber Kodu : 171101002

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(ÖZEL)

4- MALTEPE\'DE SİLAHLI SALDIRI: 1 AĞIR YARALI

Haber-Kamera: Ozan URAL / İSTANBUL DHA

Maltepe Köprüsü altında otomobilleriyle park etmiş 2 arkadaşa başka bir otomobilden ateş açıldı. Açılan ateş sonrası Uğur Bal (29) başından yaralandı.

Olay saat 02.00 sıralarında D-100 Karayolu, Maltepe Köprüsü İETT durağında gerçekleşti. İddiaya göre; Uğur Bal ve bir arkadaşı 35 LN 708 Plakalı otomobille İETT durağına park etti. Bu sırada plakası alınamayan bir otomobil yanlarına yaklaştı. Otomobilden inen iki kişi silahla ateş etmeye başladı. Kurşunlardan biri Bal\'ın başına isabet etti. Başından yaralanan Uğur Bal\'ı yanında bulunan arkadaşı otomobile bindirerek hemen Maltepe Devlet Hastanesi\'ne götürdü. Hastaneye silahla yaralanmış birinin getirildiğini öğrenen polis ekipleri hastaneye gelerek Bal\'ın arkadaşından konuyla ilgili bilgi aldı. Olayı gerçekleştiren kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Hayati tehlikesi bulunan Mustafa Bal ilk müdahalenin ardından Fatih Sultan Mehmet Hastanesi\'ne sevk edilerek ameliyata alındı. Bal\'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Görüntü dökümü:

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-Olayın olduğu yer

-Mustafa Bal\'ın ambulansa bindirilmesi

-Hastaneye sevk için götürülmesi

-Polis ekipleri

-Hastanelerden görüntü

-Genel ve detaylar

01.11.2017 - 05.27 Haber Kodu : 171101006

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5- FATİH\'TE OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

* Fatih\'te gece saatlerinde seyir halinde giden otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

* Araç sürücüsü ve arkadaşı alevleri görünce hemen aracı durdurup kendilerini dışarı attı.

* Alev alev yanan araca müdahale eden itfiaye ekipleri yangını söndürdü.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA

Olay Fatih, Gureba Hüseyinağa Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saat 03:30 sıralarında isimleri öğrenilemeyen 52 DF 136 plakalı araç sürücüsü ve arkadaşı Unkapanı istikametinden Aksaray istikametine doğru seyir halinde giderken henüz bilinmeyen bir nedenle otomobilden dumanlar yükselmeye başladı.

Araç sürücüsü, alevlerin yükselmesi üzerine otomobili Pertevniyal Valide Sultan Camii önünde durdurarak arkadaşı ile birlikte aşağı indi. Çevredeki vatandaşlar alev alev yanan aracı görünce durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan araca müdahile etti. Sağlık ekiplerinin de herhangi bir olumsuzluğa karşı önlem amaçlı beklediği görüldü. Trafik polisleri Suriyeli olduğu öğrenilen araç sürücüsü ve arkadaşından olay ile ilgili bilgi aldı. İtfaiye ekipleri yanan aracı söndürerek soğutma çalışması yaptı. Bu sırada otomobilin sürücüsü itfaiye ekiplerinin çalışmasını üzgün gözlerle izlediği görüldü. Yangın sonrası araçta maddi hasar meydana gelirken, otomobil çekici yardımıyla olay yerinden götürüldü. Yanan araç bir vatandaşın cep telefonu görüntülerine an ve an yansıdığı görüldü. Görüntülerde alev alev yanan araç görülürken, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin de araca müdahale ettiği görülüyor. Yangın sonrası polis ekiplerinin olay ile ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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- Yanan aracın görüntüsü

- İtfaiye ekiplerinin çalışması

- Aracın sürücüsü ve arkadaşından görüntü

- Aracın kaldırılması

- Genel ve detaylar

Ek Görüntü:

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- Cep telefonu görüntüsü

- Alev alev yanan araç

- İtfiaye ekiplerinin müdahalesi

- Genel ve detaylar

01.11.2017 - 05.26 Haber Kodu : 171101005

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6- CUMHURİYET GAZETESİ DAVASINDA ARA KARAR...

Haber: Ümit TÜRK / İstanbul DHA

Cumhuriyet Gazetesi\'nin yazar, muhabir ve yöneticilerinin yargılandığı davada mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Tutuklu sanıklar Ahmet Şık, Murat Sabuncu, Akın Atalay, Emre İper ve Ahmet Kemal Ayoğdu\'nun tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Bir sonraki duruşmaların 25-26 Aralık\'ta yapılacağını belirten mahkeme başkanı, bir sonraki celsede esas hakkında mütalaasını hazırlaması için dava dosyasının duruşma savcısına gönderilebileceğini belirtti.

Çağlayan\'da bulunan İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde dün görülen duruşmada, mahkeme başkanı Abdurrahman Orkun Dağ, 19.30\'da mahkeme heyetinin ara kararını açıkladı. Karara göre, tutuklu sanıklar Ahmet Şık, Murat Sabuncu, Akın Atalay, Emre İper ve Ahmet Kemal Ayoğdu\'nun tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Başkan Dağ, bir üye hakimin; Ahmet Şık, Murat Sabuncu, Akın Atalay\'ın tahliyesi yönünde oy kullandığını ancak kararın oy çokluğuyla alındığını belirtti.

ÜYE HAKİM; ŞIK, SABUNCU VE ATALAY İÇİN TAHLİYE İSTEDİ

Karşı oy kullanan üye hakimin gerekçesinde şu ifadelere yer verildi; \"Sanıkların tutuklulukta geçirdikleri süre, tanıkların büyük ölçüde dinlenmiş olması, bu sanıklar hakkında delillerin toplanmış olduğu da gözetildiğinde delil karartma ihtimallerini bulunmayışı ve sanıkların sabit ikametgah sahibi oluşu, adli kontrol tedbirlerinin bu aşamada ölçülü olması hususları gözetilerek tahliyelerine karar verilmesi kanaatinde olduğumdan çoğunluğun tutukluluk halinin devamına yönelik kararına katılmıyorum\"

MAHKEME BAŞKANI: DOSYA MÜTALAA İÇİN SAVCIYA GÖNDERİLEBİLİR

Firari sanıklar Can Dündar ve İlhan Tanır hakkındaki yakalama kararının beklenmesine karar veren mahkeme heyeti, bir sonraki celsede Doğan Satmış, Mehmet Faraç ve Leyla Tavşanoğlu\'nun tanık olarak dinlenmesine karar verdi. Bir sonraki duruşmaların 25-26 Aralık\'ta yapılacağını belirten mahkeme başkanı, bir sonraki celsede esas hakkında mütalaasını hazırlaması için dava dosyasının duruşma savcısına gönderilebileceğini belirtti.

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7 - KAĞITHANE\'DEKİ SERVİS ŞOFÖRÜ CİNAYETİNİN ŞÜPHELİSİ İKİ KARDEŞ YAKALANDI

Haber: Ali AKSOYER / İSTANBUL DHA

Kağıthane\'de servis şoförünün silahla öldürülmesine ilişkin aranan cinayet şüphelisi otobüsle Antalya\'ya kaçmaya çalışırken Isparta\'da yakalandı. OIay sırasında kullanılan cipi sürdüğü iddia edilen kardeşi Ercan A.\'da Sultangazi\'de yakalandı.

Kağıthane dün servis şoförü Kıyasettin Tacer\'e (41) başka bir araçtan ateş açılmış, saldırıda ağır yaralanan şoför kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri cinayeti işlediği söylenilen kişinin Antalya\'ya kaçmaya çalıştığını tespit edince harekete geçti. Isparta Emniyet müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri cinayet şüphelisi Ferit A.\'nın içinde bulunduğu otobüsü Isparta\'da durdurdu. Gözaltına alınan şüphelinin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerine teslim edildiği, ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne gönderilmesi beklendiği öğrenildi. Öte yandan olay sırasında kullanılan cipi sürdüğü iddia edilen kardeşi Ercan A.\'da Sultangazi\'de yakalandı.

Öte yandan Kıyasettin Tacer\'in ölümüyle sonuçlanan olaylara ise iki aile arasında 2007 yılına dayanan husumetin neden olduğu iddia edildi.

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8- FETÖ OPERASYONUNDA 42 KİŞİ TUTUKLANDI

Çağatay KENARLI / İSTANBUL DHA

İstanbul\'da yapılan FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 61 şüpheliden 42\'si emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 20 Ekim günü, Kaynak Holding ve bağlı şirket çalışanlarından oluşan kişilere yönelik FETÖ operasyonu düzenledi. 110 kişiden oluşan hedef liste için çeşitli adreslerde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 61 kişi gözaltına alındı.

Emniyet müdürlüğüne getirilen şüphelilerden bir kısmının şirket hatları ile ByLock programını kullandığı, diğer bankalardan kredi çekerek Asya Katılım Bankası\'nda organize şekilde bankayı fonlayarak örgütsel şekilde para yatırdıkları, incelenen dijital verilerde, \"burs-bağış-himmet\" parası verdikleri ve topladıkları, sosyal medyada algı amaçlı faaliyet yürüttükleri tespit edildiği ileri sürüldü.

Polisteki işlemleri tamamlanan 61 şüpheli bu sabah Çağlayan\'daki İstanbul Adalet Sarayı\'na sevk edildi. Şüphelilerden 2\'si savcılık ifadesinin ardından, 17\'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 42\'si tutuklandı.