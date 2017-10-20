DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

10.00/14.00/16.00/17.00/18.00/19.00

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lütfi Kırdar Kültür ve Kongre Merkezi\'nde düzenlenecek D-8 Zirvesi\'ne katılacak, konuk devlet ve hükümetbaşkanları onuruna verilecek resmi öğle yemeğine ve basın toplantısına iştirak edecek.- Erdoğan, Mabeyn Köşkü\'nde Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde ile görüşecek, İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri\'yi ve Endonezya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yusuf Kalla\'yı ayrı ayrı kabul edecek.

14.00/16.30/18.30/19.15

-Başbakan Binali Yıldırım, Dolmabahçe Sarayı Muayede Salonu\'nda Cumhurbaşkanı RecepTayyip Erdoğan tarafından D-8 Zirvesi\'ne katılan konuk devlet ve hükümet başkanları onuruna vereceği resmi öğle yemeği ile Çırağan Sarayı\'ndaTürkiye-Afrika Ülkeleri Eğitim Bakanları Konferansı\'na katılacak. Başbakan Yıldırım, Dolmabahçe Ofisi\'nde Pakistan Başbakanı Şahid Hakan Abbasi ile görüşecek, onuruna çalışma yemeği verecek.

