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DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

  10

20 Ekim 2017 12:48

 

10.00/14.00/16.00/17.00/18.00/19.00
-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lütfi Kırdar Kültür ve Kongre Merkezi\'nde düzenlenecek D-8 Zirvesi\'ne katılacak, konuk devlet ve hükümetbaşkanları onuruna verilecek resmi öğle yemeğine ve basın toplantısına iştirak edecek.- Erdoğan, Mabeyn Köşkü\'nde Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde ile görüşecek, İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri\'yi ve Endonezya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yusuf Kalla\'yı ayrı ayrı kabul edecek.

14.00/16.30/18.30/19.15
-Başbakan Binali Yıldırım, Dolmabahçe Sarayı Muayede Salonu\'nda Cumhurbaşkanı RecepTayyip Erdoğan tarafından D-8 Zirvesi\'ne katılan konuk devlet ve hükümet başkanları onuruna vereceği resmi öğle yemeği ile Çırağan Sarayı\'ndaTürkiye-Afrika Ülkeleri Eğitim Bakanları Konferansı\'na katılacak. Başbakan Yıldırım, Dolmabahçe Ofisi\'nde Pakistan Başbakanı Şahid Hakan Abbasi ile görüşecek, onuruna çalışma yemeği verecek.
 

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