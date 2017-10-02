DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

12.30/13.15

Başbakan Binali Yıldırım, \"Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 10. Avrupa Bölge Toplantısı\"na katılacak, ILO Genel Direktörü Guy Ryder\'ı kabul edecek. Hilton Bomonti Hotel

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DHA İSTANBUL BÜLTEN - 1

1 - KAĞITHANE\'DE TERÖR OPERASYONU



Haber-Kamera: Ozan URAL / İSTANBUL DHA -

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri Kağıthane\'de bir adrese terör operasyonu düzenledi. Operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler Kağıthane İlçesi Nurtepe Mahallesi Cansu Sokak\'ta bulunan bir adrese bugün saat 04.00 sıralarında operasyon düzenledi. Operasyona Özel Harekat ekipleri de destek verdi. Operasyon sırasında çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Baskın yapılan adreste gerçekleştirilen aramalardan sonra bir kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli önce Fen İşleri Müdürlüğü Yol Bakım ve Onarım Şefliğine götürüldü. Burada bir süre bekletilen şüpheli ardından sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheli daha sonra sorgulanmak üzere Vatan Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü. Operasyonun içeriği hakkında henüz bilgi verilmedi.

Görüntü Dökümü:

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-Operasyona gidilmesi

-Polislerin binaya girmesi

-Çevrede alınan güvenlik önlemleri

-Gözaltı

-Fen işleri müdürlüğüne götürülmesi

-Genel ve detaylar

02.10.2017 - 16.09 Haber Kodu : 171002006

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(ek görüntüyle)

2- ATAŞEHİR\'DE KADINA YUMRUK ATAN SALDIRGAN YAKALANDI



Haber - Kamera: Uğur AYAZSIN / İstanbul DHA

Ataşehir\'de yolda yürüyen A.Ç. adlı kadına yumruklu saldırıda bulunduğu güvenlik kameralarına yansıyan kişi gözaltına alındı.

Görüntülerde net anlaşılan ayakkabısının bir binada görülmesi üzerine adresinin tespit edilen şüpheli Hakan D.\'nin Tıp öğrenicisi olduğu öğrenildi.



YAKLAŞIK 200 KAMERA İNCELENDİ

Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, A.Ç.\'ye omuz attıktan sonra yumruklu saldırıda bulunan kişiye ulaşmak için yaklaşık 200 güvenlik kamerası inceledi. Görüntülerden yola çıkılarak şüphelinin Ferhatpaşa Mahallesi\'ndeki evinin sokağı tespit edildi.

ŞÜPHELİNİN EVİ AYAKKABILARINDAN TESPİT EDİLDİ

Sokakta arama yapan ekipler, yaklaşık 20 binayı gezdi ve çevrede şüphelinin eşkâlini sordu. Görüntülerde net bir şekilde belli olan ayakkabıları bir dairenin girişinde gören ekipler, şüphelinin adresini tespit etti. Adreste yapılan aramanın ardından yakalanan Hakan D. Ataşehir Asayiş Büro Amirliği\'ne getirildi.

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi\'nde 3. Sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen 24 yaşındaki Hakan D., hastanede sağlık kontrolünden geçirildi.

Hakan D.\'nin polisteki işlemleri sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Zanlının çıkarılışı

-Soruları yanıtsız bırakması

-Emniyet

-Polisler

-Aracın gidişi

-Sağlık kontrolünden dönmesi

-Olayla ilgili görüntüler



01.10.2017 - 19.39 Haber Kodu : 171001156

01.10.2017 - 20.11 Haber Kodu : 171001163

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3- RUSYA\'DA AÇLIK GREVİNDEKİ AKTİVİSTE İSTANBUL\'DA DESTEK EYLEMİ

Haber - Kamera: Hasan YILDIRIM - Akın ÇELİKTAŞ / İSTANBUL DHA

Beyoğlu\'nda toplanan bir grup, Rusya\'da açlık grevi yapan Çerkes aktivist Ruslan Gvaşe\'ya destek eylemi yaptı.

Çerkes Dernekleri Federasyonu üyesi bir grup, Rusya Federasyonu\'na bağlı Golovinka yerleşim biriminde yaptığı bir konuşma nedeniyle önce hapse atılan daha sonra para cezasına çarptırılan Çerkes aktivist Ruslan Gvaşe\'ye destek vermek için eylem yaptı. Galatasaray Meydanı\'nda bir araya gelen grup üyeleri, Türk ve Çerkes bayrakları taşıdı. \"Hepimiz Ruslan Gveşa\'yız\" yazılı pankart açan eylemciler 21 gündür açlık grevi yapan Ruslan Gvaşe\'ya destek verdi. Grup, \"Ruslan Gvaşe yalnız değildir\" şeklinde Türkçe ve Çerkesce slogan attı.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Erol Karayel \"Geçtiğimiz Mayıs ayında Golovinka yerleşim yerinde bir toplantıda Rus Kafkas savaşlarında hayatını kaybedenleri hayırla yad edip dua ettiği için bölge savcılığı tarafından \'İzinsiz gösteriye katılma\' gerekçesiyle tutuklanarak önce hapse atılmış daha sonra yargılanarak para cezasına çarptırılmıştır. İşte kendisine verilen cezanın bu bağlamının farkında olan Ruslan Gvaşe bu hukuksuzluğu protesto etmek için 11 Eylül 2017 tarihinde süresiz açlık grevine yatmıştır. Biz diaspora Çerkesleri olarak 5 Ekim\'de üst mahkemece değerlendirilecek olan ve şayet iptal edilmezse sonu bir insan hayatına mal olarak bitecek bu hukuksuzluğu şiddetle protesto ediyoruz\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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Galatasaray\'da toplana grup üyeleri

Türk ve Çerkes bayrakları

Açılan pankart ve dövizler

Slogan atılması

Basın açıklamasının okunması

Genel ve detaylar

01.10.2017 - 18.46 Haber Kodu : 171001151