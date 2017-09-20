DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ 

14.00

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 2017-2018 Akademik Yılı Açılış Programı\'na katılacak.

10.00/12.00

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, İSTOÇ 1. Festival Günleri Açılış Programı ile Food İstanbul Gıda ve İçecek Ürünleri, Gıda İşleme, Depolama, Soğutma, Taşıma ve Market Ekipmanları Fuarı\'na katılacak.

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DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

1 - GAZİOSMANPAŞA\'DA POLİSE ATEŞ AÇILDI: 1 POLİS ŞEHİT OLDU



Haber-Kamera: Hakan KAYA - Soner HASIRCIOĞLU - Ozan URAL - Ahmet KONANÇ / İSTANBUL DHA

Gaziosmanpaşa\'da polisin şüphe üzerine durdurmak istediği araçtan açılan ateş sonucu 1 polis memuru başına isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Polis memuru Anıl Kaan Aybek kaldırıldığı Taksim İlkyardım Hastanesi\'nde şehit oldu. 2 şüpheli ise yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı.

Olay, Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 1190 Sokak\'ta saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta devriye gezen polis ekibi, içerisinde 2 kişinin bulunduğu 34 BL 1893 plakalı araçtan şüphelenerek durdurmak istedi. \'Dur\' ikazına uymayan şüpheliler polislere ateş açarak kaçmaya başladı.

1 POLİS AĞIR YARALANDI

Açılan ateş sonucunda 1 polis memuru başına isabet eden kurşunla ağır yaralanırken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı polis memuru Anıl Kaan Aybek, Gaziosmanpaşa Taksim İlkyardım Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yaralı polis memuru tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

ŞÜPHELİLER YAŞANAN KOVALAMACANIN ARDINDAN YAKALANDI

Polis ekipleri ise kaçan şüphelileri yakalamak için çevrede araştırma başlattı.

Kaçan otomobile ait plakayı tespit eden ekipler yapılan araştırma sonucunda aracın izine Eski Edirne Asfaltı üzerinde rastlandı. Kaçan araç ile polis ekipleri arasında bir süre kovalamaca yaşandı. Polislerin kaçan otomobilin lastiklerine ateş etmesi sonucu araç kaza yaptı. Aracı bırakarak yaya bir şekilde kaçmaya çalışan 2 şüpheli ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olay sonrası bölgeye zırhlı polis araçları sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntü

-Polisin güvenlik önlemleri

-Olay yeri incelemeleri

-Operasyona giden polis ekipleri

-Genel ve detaylar

20.09.2017 - 03.36 Haber Kodu : 170920008

20.09.2017 - 06.32 Haber Kodu : 170920011_

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2- GAZİOSMANPAŞA\'DA POLİSE SALDIRIYLA İLGİLİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ\'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul DHA

Gaziosmanpaşa\'da polisin şüphe üzerine durdurmak istediği araçtan açılan ateş sonucu yaralanan polis memuru kaldırıldığı Taksim İlkyardım Hastanesi\'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. Olayla ilgili İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü\'nden olayla ilgili açıklama yapıldı.

Emniyetten yapılan açıklama şu şekilde:

\"20.09.2017 günü saat 00.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Mahallesi Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 1190 sokak üzerinde 5 gece bekçisi, 2 polis memuru 7 görevlimizin şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde uygulama yaptıkları sırada uygulama noktasına hızla yaklaşan bir aracı durdurmak istemeleri üzerine araç yavaşlamış ancak durmayarak içerisinde bulunan şahıslar araç içerisinden görevlilerimize silahla ateş ederek olay yerinden kaçmışlardır. Araç içerisindeki şahıslara anında karşılık verilmiş ancak açılan ilk ateşte polis memuru Anıl Kaan Aybek yaralanmış, kaldırıldığı Taksim İlkyardım Hastanesi\'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Olay yerinden kaçan araç ekiplerimizin kovalamacası neticesi Sultangazi İlçesi Habipler Mahallesi Askeri yan yol üzerinde sıkıştırılmış araç içerisindeki şahısların ekiplerimize tekrar silahla ateş etmesi üzerine silah kullanılarak içerisindeki 2 şahıs ve üç tabanca ile birlikte yakalanmış, şüpheliler H.İ.Ş. ve E.Y. tedavileri için hastaneye kaldırılmıştır. Yapılan incelemede H.İ.Ş. isimli şüpheli şahsın cezaevi firarisi olduğu, Kasten Yaralama, Hırsızlık, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet ve Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak suçlarından 23 adet kaydının olduğu; şüpheli E.Y.\'nin ise Fuhuşa Teşvik veya Aracılık Etmek ve Yer Temin Etmek suçundan aranıyor olduğu, Kasten Yaralama, Hırsızlık, Görevli Memura Mukavemet, Yağma, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet ve Kapkaç suçlarından toplamda 24 adet kaydının olduğu tespit edilmiştir. Konu ile ilgili tahkikat devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur.\"

Görüntü Dökümü:

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-Şehit polisin fotoğrafı

20.09.2017 - 04.52 Haber Kodu : 170920009

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3- ÖZBEK KADINI KOCASI ÖLDÜRMÜŞ, CİNAYET ANI KAMERADA...

Haber-Kamera: Ali AKSOYER / İSTANBUL DHA

İstanbul\'da geçtiğimiz Ağustos ayı içinde sokak ortasında öldürülen Özbekistan uyruklu Zarifa Shokirova\'yı ayrı yaşadığı kocasının öldürdüğü belirlendi. Katil zanlısı koca Mabud N.\'nin olaydan sonra yurt dışına kaçtığı tespit edilirken, ona yardım eden arkadaşı Özbekistan uyruklu Nadir A. polis tarafından yakalandı. Cinayet anının saniye saniye MOBESE kameralarına yansıdığı ortaya çıktı.

Yenikapı\'da 20 Ağustos tarihinde meydana gelen olayda güpegündüz bir kadın 4 yerinden bıçaklanarak öldürülmüştü. İki kişi olduğu belirlenen saldırganlar olaydan sonra kaçmışlardı. Polis tarafından olaydan sonra başlatılan çalışmada, Zarifa Shokirova\'nın bir süre önce eşi Mabud N. ile birlikte İstanbul\'a çalışmaya geldiğini tespit edildi. Ancak ikilinin kavga ettikleri ve ayrı evlerde yaşamaya başladıkları öğrenildi.

Bunun üzerine ifadesi alınmak üzere aranan kocanın cinayettin hemen ardından yurt dışına çıktığı tespit edildi. Polis şüpheli Mabud N.\'nin olay öncesi ve olay sırasında birlikte olduğu bir şüphelinin kimliğini tespit etti. Olayla ilgili aranan Nadir A. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Poliste ifade veren Nadir A., çiftle arkadaş olduklarını eşini bulamayan Mabud N.\'ye yardımcı olmak için genç kadını arayarak buluşmaya çağırdığını itiraf etti. Polisteki ifadesinde cinayet işleneceğini bilmediğini söyleyen Mabud N.\'nin buluştuklarında yanlarına gelen Mabud N.\'nin hiç bir şey söylemeden Zarifa Shakirova\'yı bıçakladığını anlattığı öğrenildi.

Polise işlemleri tamamlanan şüpheli Nadir A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, yurt dışına kaçan şüpheliyi yakalanması için interpol aracılığıyla işlemlerin başlandığı öğrenildi.

CİNAYET ANI KAMERADA

Cinayet anının MOBESE kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde, Özbek kadının bir kişi ile buluşma yerine geldiği, bir süre sonra da bıçaklandığı ve yere düştüğü görülüyor. Kadının düşmesinin ardından da şüphelilerin kaçtığı kameraya yansıyor.

Görüntü Dökümü:

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GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ

-Kadının biriyle buluşma yerine gelmesi

-Kadının yanına gelen kişi tarafından bıçaklanması

-Kadının bıçaklandıktan sonra yere düşmesi

-Bıçaklayan kişinin olay yerinden kaçması

19.09.2017 - 22.41 Haber Kodu : 170919203_

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4- ŞİŞLİ\'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU



Haber - Kamera: Özgür EREN - Hakan KAYA / İSTANBUL (DHA)

Şişli\'de bir adrese yönelik olarak düzenlenen operasyonda, bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı

Narkotik Suçlar ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İnönü Mahallesi Akkarga Sokakta akşam saatlerinde bir binaya operasyon düzenledi. İki katlı binaya koçbaşı ile giren ekipler binada arama yaptı. Yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Binada bulunan 2 kişi polis ekipleri tarafında gözaltına alındı. Yaklaşık iki saat süren aramadan sonra polis ekipleri binadan ayrıldı.

Görüntü Dökümü

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-Polis ekiplerinden detay görüntü

-Binadan detay görüntü

-Koçbaşından detay görüntü

-Ele geçirilen uyuşturucudan detay görüntü

-Sokaktan detay görüntü

-Polis araçlarından detay görüntü

-Gözaltına alınanlardan detay görüntü

19.09.2017 - 20.37 Haber Kodu : 170919185

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5- ALTAN KARDEŞLER VE NAZLI ILICAK\'IN TUTUKLULUKLARININ DEVAMINA KARAR VERİLDİ...

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA

FETÖ medya yapılanması davasında gazeteciler Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak\'ın da aralarında bulunduğu 6 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Dosyanın mütalaa için savcılığa gönderilmesine karar veren heyet, duruşmayı 13 Kasım\'a erteledi.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, tüm sanıkların ve avukatların taleplerini aldıktan sonra duruşmaya ara verdi. Kısa bir süre sonra ara kararını açıklayan heyet, tutuklu sanıklar Ahmet Altan, Mehmet Altan, Nazlı Ilıcak, Fevzi Yazıcı, Yakup Şimşek ve Şükrü Tuğrul Özşengül\'ün suçun vasfı ve mahiyeti, kuvvetli suç şüphesi ve kaçma ihtimalini dikkate alarak sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

10 FİRARİ SANIK HAKKINDAKİ DOSYA AYRILDI

Heyet, firari sanıklar kapatılan Zaman gazetesinin eski Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı, Emre Uslu, Tuncay Opçin, Prof.Dr. Osman Özsoy, Bülent Keneş, Abdülkerim Balcı, Şemseddin Efe, Faruk Kardıç, Mehmet Kamış ve Ali Çolak hakkındaki dava dosyasının ise ayrılmasına hükmetti.

DOSYA MÜTALAA İÇİN SAVCIYA GÖNDERİLECEK

Yazar Nurettin Veren ile gizli tanık Söğüt\'ün ise tanık olarak ifadelerinin alınmasından vazgeçen heyet, esas hakkındaki mütalaasını vermesi için dava dosyasının savcıya gönderilmesine hükmetti. Duruşma 13 Kasım\'a ertelendi.

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6- ZAMAN GAZETESİ ESKİ YAZARLARI VE YÖNETİCİLERİNİN TAHLİYE TALEPLERİ REDDEDİLDİ...

Haber: Serpil KIRKESER / İstanbul DHA

Kapatılan \"Zaman Gazetesi\'nin eski yazarları ve yöneticilerine yönelik açılan davaya bakan mahkeme heyeti, Mümtazer Türköne, Şahin Alpay ve Ali Bulaç\'ın da aralarında bulunduğu 22 tutuklu sanığın tahliye taleplerinin reddine karar verdi. Duruşma 8 Aralık\'a ertelendi.

MAHKEME TALEPLERE İLİŞKİN KARARINI AÇIKLADI

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi duruşmaya verilen aranın ardından taleplere ilişkin ara kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, sanıklar Ahmet Turan Alkan, Ali Bulaç, Mümtazer Türköne ve Şahin Alpay\'ın da aralarında bulunduğu 22 tutuklu sanığın, üzerine atılı suçların vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren delilerin bulunması, sanıklara atılı suçların kanunda öngörülen cezalarının alt ve üst sınırlarının kaçma şüphesi doğurması ve sanıklar üzerinde adli kontrol hükümleri ile etkili hukuksal denetim sağlanamayacağı gerekçeleriyle tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

TUTUKSUZ SANIKLAR BİR SONRAKİ DURUŞMADA DİNLENECEK

Savunmaları alınamayan tutuksuz sanıklar Ahmet İrem, Ali Hüseyin Çelebi, Nuriye Ural, Osman Nuri Arslan, Orhan Kemal Cengiz\'in bir sonraki duruşmada hazır olmalarına karar veren mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklar İhsan Duran Dağı ve Lalezer Sarıibrahimoğlu\'nun da bir sonraki duruşmada Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi\'ne bağlanarak SEGBİS ile ifadesinin alınmasını kararlaştırdı.

EMNİYETE DİJİTAL METERYALLER SORULDU

Dijital materyallerin üzerindeki inceleme sonuçlandığında raporun gönderilmesine hükmeden mahkeme heyeti, İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'ne yazı yazılarak dijital materyallerin içeriklerine ilişkin rapor tanzim edilemeyeceğinin bildirilmesi durumunda gün beklenmeksizin dijital materyallerin imajlarının çıkarılarak gönderilmesini ve bu durumda dijital materyallerin bilirkişiye verilmesine karar verdi.

ADLİ TIPTAN RAPOR ALDIRILMASINA KARAR VERİLDİ

Tutuklu sanıklardan Şahin Alpay ve Yüksel Durgut\'un sağlık durumlarının cezaevinde kalmasına elverişli olup olmadığı yönünde Adli Tıp Kurumu\'ndan rapor aldırılmasına da hükmeden mahkeme heyeti duruşmayı 8 Aralık\'a erteledi. Duruşma Silivri\'de görülecek.

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7- DAMADA \"BİTCOİN\" ARACILIĞIYLA 30 DOLAR TAKTI

İstanbul DHA

İstanbul Avcılar\'daki bir bir düğünde arkadaşı damada takı yerine \"Bitcoin\" hesabı aracılığıyla 30 dolar para gönderdi. \"Bitcoin\" aracılığıyla takı işlemi cep telefonu kamerasıyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.

Avcılar\'da, önceki gün bir düğün salonanda, Demet Sarıaltun ile Enes Kolukırık çiftinin düğününde takı merasimi sırasında ilginç anlar yaşandı. Sahneye çıkan damadın arkadaşı Bilal Temur, önce düğün hediyesi olarak geline 100 lira taktı. Ardından cebindeki akıllı telefonu çıkaran Temur, \"Bitcoin\" hesabı aracılığıyla damadın hesabına 30 dolar yolladı. Damadın yollanan paranın gelip gelmediğini cep telefonundan kontrol etmesi de görüntülere yansıdı.

SANAL PARA BİRİMİ \"BİTCOİN\"

Bitcoin, her yerde, herkese anında ödeme imkanı veren, internet kullanıcıları arasında zaman ve mekandan bağımsız para transferine yarayan \"sanal para birimi\" olarak kullanılıyor. Bitcoinler dijital ortamda alınıp satılabiliyor, diğer para birimleriyle takas edilebiliyor. Ödemeler birkaç saniyede tamamlanıyor. Bitcoin ağı, merkezi olmadığından herhangi bir denetleyicisi yok. Ağa bağlı tüm bilgisayarlar, aynı programı kullanarak bütün işlemleri görüyor. İlk kez 2008 yılında bilişim uzmanlarınca gündeme getirilen Bitcoin, 2009 yılında kullanılmaya başlandı.

Görüntü Dökümü:

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Sosyal medyada paylaşılan görüntüler

-Bilal Temur\'un geline 100 lira takması

-\"Bitcoin\" aracılığıyla damada takı takılma anı

-Damadın cep telefonu aracılığıyla paranın gelip gelmediğini kontrol etmesi

20.09.2017 - 00.24 Haber Kodu : 170920002_



