DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

10.00

-Cumhuriyet Gazetesi İnternet Sitesi Genel Yayın Yönetmeni Oğuz Güven İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde hakim karşısına çıkacak.

11.00

İBB Başkanı Kadir Topbaş, Evsel Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi İnşaatı Sözleşme İmza Töreni\'ne katılacak. İBB Başkanlık Binası Saraçhane

11.30

-CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, CHP İstanbul İl Başkanlığı\'nda basın açıklaması yapacak.

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DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1 //////////////////////////////

1- MALTEPE\'DE KAHVEHANEYE SİLAHLI SALDIRI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ / İSTANBUL DHA

Maltepe Aydınevler\'de silahlı kişilerce bir kahvehaneye ateş açılması sonucu bir kişi hayatını kaybederken iki kişi yaralandı.

Olay dün saat 21.00 sıralarında Maltepe Aydınevler Mahallesi Uyanık Caddesi üzerindeki bir kahvehanede meydana geldi. Alınan bilgiye göre, silahlı kişilerin bulunduğu bir araçtan, cadde üzerindeki kahvehaneye rast gele ateş açıldı. Saldırganlar hızla olay yerinden uzaklaşırken açılan ateş sonucu biri ağır olmak üzere üç kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Maltepe Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılardan Fazlı Öncel (22) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayı öğrenen yaralı ve ölü yakınları hastaneye akın etti. Fazlı Öncel\'in öldüğü haberini alan yakınları, hastane önünde sinir krizi geçirdi. Emniyet ekipleri toplanan vatandaşlar için özel harekat ve çevik kuvvet ekibi istedi. Ayağından yaralanan diğer vatandaşların tedavileri sürerken polis kaçan saldırganların yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Olayın olduğu kahvehaneden görüntü

-Boş kovanlar

-Önlem alan polisler

-Hastane önüne toplanan yaralı yakınları

-Polisin hastanede önlem alması

-Ölen kişinin yakınlarını sinir krizi geçirmesi

-Çevik kuvvetin gelmesi,

-TOMA aracının gelmesi

13.09.2017 - 23.11 Haber Kodu : 170913225

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2- KÜÇÜKÇEKMECE\'DE SURİYELİLERLE İLE MAHALLE SAKİNLERİ ARASINDA GERGİNLİK: 2 YARALI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA

Küçükçekmece\'de dün Suriyelilerle ile mahalle sakinleri arasında çıkan bir kişinin bıçakla yaralandığı kavganın ardından gerginlik bugün de devam etti. Akşam saatlerinde çıkan kavganın ardından toplanıp Suriyelilerin yaşadığı evlere yürümek isteyen gruba polis izin vermedi.

Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi\'nde dün Suriyeli bir grup ile mahalleli gençler arasında kavga çıktı. Kavgada Serdar Poyraz isimli genç bıçaklalanarak yaralandı. Poyraz kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Olayın ardından gerginlik bugün de devam etti. Suriyeliler ile mahalle sakinleri arasında akşam saatlerinde yine kavga çıktı. Kavga sırasında başına taş isabet eden bir mahalleli yaralandı. Kısa sürede olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Mahalleli toplanarak Suriyelilerin yaşadığı evlere yürümek istedi. Olay yerine gelen Çevik Kuvvet polisinin de önlem aldığı görüldü. Ayrıca Olay yerine TOMA gelerek önlem aldı. Polis ekipleri toplanan kalabalığı sakinleştirmek için yoğun çaba gösterdi.

Polis ekiplerinin mahallede zırhlı polis araçlarla devriye gezerken, çevik kuvvet ekiplerinin de herhangi bir olumsuzluğa karşı bekleyişi gece boyunca sürdü.

Görüntü Dökümü:

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- Toplanan mahalle sakinleri

- Zırhlı polis araçları ve toma dan görüntü

- Mahalle sakinleri ile röp.

- Slogan atan mahalle sakinleri

- Genel ve detaylar

14.09.2017 - 02.29 Haber Kodu : 170914014

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3- 16 YAŞINDAKİ GENÇ, POMPALI TÜFEKLE ESKİ KİRACILARINI VURDU

- Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı

Haber: İbrahim AKTÜRK / İstanbul DHA

Eyüp\'te, 16 yaşındaki Kadir K., tartıştığı eski kiracıları 34 yaşındaki Engin Güler\'i pompalı tüfekle vurarak ağır yaraladı. Silahla vurulan yaralının yere yığılma ve çevredeki kalabalığın kaçışma anı, bir binaya ait güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında, Defterdar Mahallesi Muhtar Asım Nursöz Sokak üzerinde meydana geldi. Eski kiracıları olan Engin Güler, kendilerini evden çıkardıkları gerekçesiyle ev sahibi olan aile ile sokak ortasında tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine, ev sahibi Mevlüt K.\'nın oğlu 16 yaşındaki Kadir K., pompalı tüfeği çıkararak Engin Güler\'i karnından vurdu. Ağır yaralanan Güler, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kadir K. ise olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu. Ekipler, Kadir K.\'yı gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Polis, olayın meydana geldiği yeri güvenlik şeridiyle kapatarak inceleme yaptı.

VURULMA ANI KAMERADA

Olay anı, bir binanın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kavga sırasında Kadir Güler\'in vurularak yere yığıldığı görülüyor. Bu sırada, çevredeki vatandaşlar da olayın ardından kaçışıyor.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor. Ağır yaralanan Kadir Güler\'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Görüntü dökümü:

GÜVENLİKL KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ:

-Engin Güler\'in vurulma anı

-Güler\'in yere yığılması

-Çevredekilerin kaçışması

-Detaylar

AKTÜEL GÖRÜNTÜ:

-Çevredeki kalabalıktan görüntü

-Polis ekiplerinin inceleme çalışmaları

-Güvenlik şeridiyle kapatılan olay yerinden detaylar

-Genel ve detay görüntüler



13.09.2017 - 21.10 Haber Kodu : 170913214

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4- HERAKLES LAHDİ TÜRKİYE\'DE

Haber: Hüseyin Aslıyüce / İSTANBUL(DHA)

Yurt dışına kaçırılan Herakles Lahdi, Kültür ve Turizm Bakanlığı\'nın girişimleri sonucu Zürih\'ten Türkiye\'ye getirildi.

Antalya\'nın Aksu ilçesindeki Perge Antik Kenti\'ndeki kaçak kazılar sırasında bulunan ve yurt dışına çıkarılan Herakles Lahdi, bakanlık yetkilileri tarafından 6 Eylül\'de Cenevre\'de teslim alınmıştı.

Lahit, 10 günlük tatil nedeniyle bir süre gümrük deposunda bekletildi. Kargo paketleme ve mühürleme işlemleri Cenevre Başkonsolosluğunca tamamlanan lahit, bu sabah kamyonla Cenevre\'den Zürih\'e götürüldü. Ardından Türk Hava Yollarına (THY) ait kargo uçağıyla saat 22.30\'da İstanbul Atatürk Havalimanı\'na getirildi.

Herakles Lahdi, Atataürk Havalimanı\'ndaki kargo terminaline taşındı. Lahit, THY\'nin tarifeli uçağıyla Antalya\'ya saat 08.40\'da götürüleceği öğrenildi.

Görüntü dökümü:

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-Lahdi getiren uçak

-Lahdin çıkarılması

-Lahdin araca yüklemesi

-Araçla THY Kargo bölümüne götürülmesi

-Genel ve detaylar

14.09.2017 - 01.08 Haber Kodu : 170914006

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5- İSTANBUL\' DA HELİKOPTER DESTEKLİ UYUŞTURUCU OPERASYONU

Haber-Kamera: Ozan URAL / İstanbul DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ümraniye\'deki birçok adreste uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyona polis helikopteri ve özel harekat polisleri de destek verdi.

İstanbul Emniyeti uyuşturucu tacirlerine yönelik sabahın erken saatlerinde operasyon gerçekleştirdi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri polis helikopteri ve özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda Ümraniye\'de çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenledi.Operasyonda narkotik köpekleri de adreslerde arama yaptı.

NARKOTİK KÖPEĞİ GOLD\'UN BAŞARISI

Ümraniye Topağcı Mahallesi, Sertkaya Sokak\'ta bulunan bir adreste narkotik köpeği Gold bir miktar uyuşturucu madde(Eroin) buldu. Adreslerdeki aramalar da bir süre devam ederken gözaltıların olduğu öğrenildi.

Görüntü dökümü:

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-Operasyona gidilmesi

-Adrese özel harekat polislerinin girmesi

-Çatılarda arama yapılması

-Polis köpeğinin arama yapması

-Helikopterin görüntüsü

-Sokakta polisin güvenlik önlemi alması

-Bulunan uyuşturucu maddeler

-Genel ve detaylar

(POLİS KAMERASI)

-Köpeğin evin içinde arama yapması

-Uyuşturucu madde bulması

-Polislerin uyuşturucu maddeyi (Eroin) çıkarması

-Detaylar

14.09.2017 - 06.31 Haber Kodu : 170914017

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6 - FATİH\'TE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 4 GÖZALTI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU /İSTANBUL DHA

Fatih\'te uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen kişilere yönelik olarak düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alınırken 5 kurusıkı tabanca, iki adet pompalı tüfek ile uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce gelen bir ihbar üzerine Fatih\'te bulunan 3 ayrı adresi fiziki takibe aldı. Polis ekiplerinin yaklaşık 10 günlük tabiki sonucu bu akşam saat 21:30 sıralarında Fatih\'te daha önce belirlenen ve uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında Fatih Topkapı Mahallesi, Muhallebici Hasan Sokak\'ta bulunan bir gecekonduya giren Narkotim polisleri içeride aramalar yaptı.

5 TABANCA İLE 2 POMPALI TÜFEK VE SATIŞA HAZIR UYUŞTURUCU MADDE GEÇİRİLDİ

Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda satışa hazır çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gecekondunun bahçesinde de namlusu değiştirilmek üzere hazır 5 kuru sıkı tabanca bulundu. Ayrıca yapılan aramalar sırasında 2 adet pompalı tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Gecekonduya yapılan baskın da içeride kimsenin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekiplerinin diğer adreslerde yaptığı aramalarda ise uyuşturucu madde ele geçirdiği ve 4 kişinin de gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgulanmak üzere emniyete götürüldüğü öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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- Operasyon yapılan adres

- Polis ekiplerinin adresteki araması

- Bahçede bulunan kurusıkı tabancalar

- Pompalı tüfekler ve fişekleri

- Polis ekiplerinin gecekondu içerisinden görüntü

- Genel ve detaylar

13.09.2017 - 22.45 Haber Kodu : 170913224

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7 - MALTEPE\'DE KAÇAK SİGARA OPERASYONU

Haber: Çağatay KENARLI / İstanbul DHA

Maltepe\'de, bir depoya yapılan operasyonda, yaklaşık piyasa değeri 80 bin lira olan 7 bin 645 paket kaça sigara ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Kaçakçılık suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir istihbaratı değerlendirerek dün Maltepe\'de bulunan bir depoya baskın düzenledi. Baskında, İ.S., Ö.Y. yakalanırken satışa hazır hale getirilmiş 7 bin 645 paket sigara ele geçirildi. Ele geçirilen ve çeşitli sigara markalarına ait paketlerdeki sigaranın toplam piyasa değerinin yaklaşık 80 bin lira olduğu belirtildi.

Emniyete getirilen 2 şüphelinin işlemleri sürüyor.

Görüntü dökümü:

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Polis kamerasından;

-Ekiplerin depoya girişleri

-Depodan görüntüler

-Ele geçirilen sigara paketleri



13.09.2017 - 19.10 Haber Kodu : 170913194

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(ÖZEL)

8- KAPALI OTOPARKTAN MOTOSİKLETİ BÖYLE ÇALDILAR

Haber: Mehmet AKTARAN / İSTANBUL DHA

Güngören\'de, dün akşam bir sitenin kapalı otoparkından kameraman Sedat Uğurcan\'ın 20 bin lira değerindeki motosikleti, direksiyon kilidi kırılarak çalındı. Motosikletin kasklı iki kişi tarafından çalınma anı sitenin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Şehit Osman Kahraman Polis Merkezi\'ne giden kameraman Sedat Uğurcan, \"Motosikletimi 12 Eylül akşamı her zaman bıraktığım sitenin kapalı otoparkında kilitledim. Ertesi sabah işe gitmek için çıktığımda motosikletimin yerinde olmadığını fark ettim. Sitenin güvenlik kamera kayıtlarını inceledim ve kasklı iki kişinin motosikletimi çaldıklarını gördüm.\" şeklinde ifade vererek motosikletinin çalındığını bildirdi. Sedat Uğurcan yanında getirdiği güvenlik kamera görüntülerini de polise teslim etti. Görüntülerde, sitenin otoparkına gelen kasklı iki kişinin motosikletin başına geçtikleri, yaklaşık 4 dakika uğraştıktan sonra da direksiyon kilidini kırdıkları motosikleti götürdükleri görülüyor. Polis görüntülerden yola çıkarak 20 bin lira değerindeki motosikleti çalan iki kişinin kimliklerine ulaşmaya çalışıyor.

Görüntü Dökümü:

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Güvenlik kamera görüntüleri

-Şüphelilerin otoparka gelmesi

-Motosikletin bulunduğu yere gelmeleri

-Motosikletin direksiyon kilidini kırmaları

-Motosikleti çalmaları

-Kameraman Sedat Uğurcan\'ın eşi ile motosiklet üzerindeki fotoğrafları

13.09.2017 - 23.40 Haber Kodu : 170913227

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9- DARÜLACEZE SAKİNLERİ YAZLIK SİNEMA GECESİNDE YEŞİLÇAM OYUNCULARIYLA BULUŞTU

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER İstanbul DHA

Şişli\'de yaşlı ve bakıma muhtaç yurttaşların barındığı Darülaceze\'de yaşayanlar için sinema gösterimi yapıldı. Gösterime Yeşilçam oyuncuları da katıldı.

YEŞİLÇAM OYUNCULARI GÖSTERİME KATILDI

Darülaceze başkanlığı yaz aylarında \"Darülaceze Yeşilçam Yazlık Sinema Geceleri\" adı altında bir etkinlik düzenledi. Etkinlik kapsamında burada barınanlara Çarşamba günleri sinema filmleri gösterildi. Bu akşam yazlık sinema gösteriminin sezon finali, Kemal Sunal ve Halit Akçatepe\'nin başrolde oynadığı \"Süt Kardeşler\" filmi ile yapıldı. Sezon finaline Darülaceze başkanı Hamza Cebeci, eski bakanlardan Egemen Bağış ile aralarında Teoman Ayık, Ahmet Arıman, Engin Aksu, Hasan Yıldız, Hayati Asılyazıcı, Yavuz Karakaş, Tamer Levent\'in de bulunduğu Yeşilçam emekçileri katıldı.

\"BÖYLE KURULUŞLARA SAHİP ÇIKMAMIZ LAZIM\"

Program öncesi, oyuncular kısa birer konuşma yaptı. Hababam Sınıfı filminde oynayan Tuncay Akça, \"Böyle güzel bir programda bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Benim bir projem vardı. Çocuklara burasını anlatmak istemiştim. Bunu hayata geçirmek istiyorum\" dedi.

Nuri Alço ise, \"Böyle bir ortamda bulunmak çok güzel. Tüm insanların gelip burasını gezmeleri, ibret almaları gerekiyor. Hepimizin sonunda gelebileceği bir yer burası. Böyle kuruluşlara sahip çıkmamız lazım\" diye konuştu.

Seslendirme sanatçısı Belkıs Özener, \"Size uzun yıllar Türk sinemasından seslendim. Sesimi biliyordunuz ama beni tanımıyordunuz. Şimdi karşınızdayım. 40 sene sustum, bu ses benim demedim\" dedi.

SÜT KARDEŞLER FİLMİ GÖSTERİLDİ

Konuşmaların ardından şarkıcı Orhan Ölmez mini bir konser verdi. Konserin ardından, Kemal Sunal ve Halit Akçatepe\'nin başrolde oynadığı \"Süt Kardeşler\" filminin gösterimi yapıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Alanda oturan Darülaceze sakinleri

-Oyuncuların konuşması

-Film gösterimi

-Genel ve detay görüntüler

13.09.2017 - 21.58 Haber Kodu : 170913219

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10 - MÜSLÜM GÜRSES ŞARKILARIYLA ANILDI

Mehmet İlkay ÖZER İstanbul DHA

\"Ustaya saygı, Müslüm Gürses\" adı altında düzenlenen gecede 12 sanatçı Gürses\'in unutulmaz şarkılarını seslendirdi.

Bostancı Gösteri Merkezi\'nde, 6\'ıncı Uluslararası Klarnet Festivali kapsamında \"Ustaya saygı, Müslüm Gürses\" konseri düzenlendi. 12 farklı sanatçının Müslüm Gürses\'in eserlerini seslendirdiği konsere Gürses\'in hayat arkadaşı Muhterem Nur da katılırken, müzikseverler unutulmaz bir gece yaşadı.

DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLER SAHNE ALIYOR

İstanbul\'da 8- 17 Eylül tarihleri arasında 6\'ıncı Uluslararası Klarnet Festivali düzenleniyor. Bostancı Gösteri Merkezi\'nde Serkan Çağrı\'nın sanat yönetmenliğinde düzenenlenen ve daha önce George Dalaras, Giora Feidman, Trilok Gurtu, Ivo Papazov, Natacha Atlas gibi müzik duayenlerini ağırlayan festivalde, bu yıl Gypsy, Türk, caz, funk gibi pek çok müzik türünü birleştiren New York Gypsy All Stars, \'Yine Mi Çiçek\', \'Ağladıkça\', Sarışınım\' gibi besteleriyle Türk müzisyenlerin ve müzikseverlerin çok yakından tanıdığı dünyanın en önemli ud sanatçılarından Ara Dinkjian, Selim Sesler ile \'Karşılama\' adlı bir projeye imza atan Kanadalı Halk Müziği sanatçısı MacCrimmon, Balkan müziğinin efsanesi Goran Bregovic gibi isimler sahne alıyor.

ŞARKI ARALARINDA SANATÇININ HAYATINDAN KESİTLER SUNAN FİLM GÖSTERİLDİ

Festivalin bu akşamki programında Müslüm Gürses anısına \'Ustaya Saygı\' konseri, düzenlendi. Konsere sanatçının hayat arkadaşı Muhterem Nur da katıldı. Gürses\'in dillere pelesenk olmuş şarkılarını 12 farklı sanatçı seslendirdi. Alişan Göksu, Aslı Demirer, Burhan Bayar, Hakan Aysev, İntizar, İpek Açar, Linet, Ozan Ünlü, Öykü Gürman, Serkan Çağrı, Şebnem Keskin ve Yonca Lodi\'nin sahne aldığı gecede ayrıca şarkı aralarında Müslüm Gürses\'in hayatından kesitler sunan belgesel gösterimi yapıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Konserden görüntüler

-İntizar\'ın performansı

-Kısa filmden görüntüler

-Seyirci ve salondan detaylar

13.09.2017 - 22.30 Haber Kodu : 170913223