DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

14.30

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe\'de Jandarma ve Emniyet Teşkilatlarına Motosiklet Teslim Töreni\'ne katılacak.

14.00

-Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Ayasofya Müzesi\'nde incelemelerde bulunacak ve basın mensuplarına bilgi verecek.

10.00

-FETÖ\'nün \'Mülkiye yapılanması\' davası Silivri\'de görülmeye devam edecek.

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DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

1- HAFRİYAT KAMYONU AHMET MİTHAT EFENDİ YALISINA ÇARPTI

*Beykoz sahilde sürücüsünün kontrolünden çıkan hafriyat kamyonu 3 araca çarptıktan sonra Ahmet Mithat Efendi yalısına çarparak durabildi.

*Kazada kamyon sürücüsü yaralanırken, içerisinde yolcular olan dolmuş kullanılmaz hale geldi. Yolcular şans eseri yara almadan kurtuldu.

Haber-Kamera: Uğur AYAZSIN / İstanbul, DHA

Kaza, Beykoz sahil Ahmet Mithat Caddesi\'nde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Beykoz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü\'ne bağlı kilitli parke yüklü hafriyat kamyonu sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle aracın kontrolünü kaybetti. Karşı yönden gelen 3 araca ve karpuz tezgâhına çarpan kamyon kaldırımdaki dubaları ezerek Ahmet Mithat Efendi yalısına çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı kamyon sürücüsü ambulans ile Paşabahçe Devlet Hastanesi\'ne götürüldü.

Hafriyat kamyonunun çarptığı dolmuşta bulunan 4 yolcu şans eseri yaralanmazken, dolmuş kullanılmaz hale geldi. Polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Kaza nedeniyle caddede trafik yoğunluğu oluştu.

Görgü tanıkları kamyon şoförünün seyir halindeyken kalp krizi geçirdiğini iddia ettiler. Dolmuş şoförü ise, sürücünün yola bakmadan üzerine geldiğini belirterek, \"Yolcular dolmuşun diğer kısmına kaçtılar, şans eseri kurtulduk\" dedi.

Görüntü dökümü:

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-Kamyonun görüntüsü

-Hurdaya dönen minibüs

-Yere saçılmış karpuzlar

-Aracın görüntüsü

-Binanın görüntüsü

-Polis ve ambulans ekipleri

-Binanın görüntüsü

-Binanın tabelası

-Genel ve detaylar

24.08.2017 - 18.04 Haber Kodu : 170824196

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2- JAPONYA\'DAN ATATÜRK HAVALİMANI\'NA GELEN PKK\'LI YAKALANDI

Haber: Çağatay KENARLI / İstanbul DHA

İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri bir ihbar üzerine Japonya\'dan İstanbul\'a gelen terör örgütü PKK üyesi bir kişiyi gözaltına aldı.

TEM ekipleri bir ihbar üzerine yaptığı çalışmalarda terör örgütü PKK\'lı şüphelinin 11 Ağustos\'ta Japonya\'dan Atatürk Havalimanı\'na geleceğini tespit etti. Havalimanında önlem alan TEM ekipleri şüpheli Vakkas Dündar\'ı uçaktan indikten sonra yakalayarak gözaltına aldı. Vakkas Dündar\'ın Japonya\'da terör örgütü PKK adına para topladığını ileri sürülürken, polis ekipleri Dündar\'ın üzerinde ve valizinde yaptıkları aramalarda 4 bilezik ve birçok ziynet eşyası, 4 bin 593 dolar, 24 milyon 313 bin Japon yeni ile çok sayıda örgütsel döküman ele geçirdi. Gözaltına alınan Dündar sorgulanmak üzere Vatan Caddesi\'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne getirildi. Emniyetteki işlemleri bugün tamamlanan şüpheli çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Görüntü Dökümü:

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-Vakkas Dündar\'ın fotoğrafları

24.08.2017 - 22.17 Haber Kodu : 170824236

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3- ETRAFA ATEŞ AÇTI; OPERASYONDA BACAĞINDAN VURULARAK YAKALANDI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - İSTANBUL DHA

Beylikdüzü\'nde lüks bir sitenin girişinde bulunan spor merkezinde sinir krizi geçirerek etrafa ateş açan şüpheli, polis ekiplerinin 5 saatlik operasyonu sonucunda bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Olay, Beylikdüzü Barış Mahallesi\'nde gece saat 23:00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Necip Fazıl Kısakürek Sokak\'taki lüks bir sitenin girişinde bulunan spor merkezininin sahibi olduğu ve ismi öğrenilemeyen bir kişi, sinir krizi geçirerek elindeki silahla etrafa ateş açmaya başladı. Çevredeki vatandaşlar silah seslerini duyunca hemen polise haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çift taraflı olarak sokağa şerit çekerek önlem aldı. Bu sırada spor merkezinde bulunan şüpheli ise etrafa ateş etmeye devam etti.

5 SAAT SONRA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Polis ekipleri şüpheliyi ikna edemeyince olay yerine müzakereci polis çağrıldı. Ayrıca olay yerine Özel Harekat polisleri de gelerek sokak başlarında önlem aldığı görüldü. Müzakereci polis ekiplerinin ikna çabalarını karşılıksız bırakan kişi, zaman zaman etrafa rastgele ateş etmeye devam etti. Etrafa ateş açan şüphelinin yakınları da olay yerine gelerek ikna etmeye çalıştı, fakat başarısız oldu. Herhangi bir olumsuzluğa karşı da 112 Sağlık görevlileri olay yerinde hazır bekledi. Yaklaşık 5 saatin sonunda elindeki silahla kapının önüne çıkan şüpheli polislerle konuşmaya başladı. Bu sırada şüphelinin dalgınlığını fırsat bilen Özel harekat polisi, bu kişiyi bacağından vurarak etkisiz hale getiridi. Polis ekipleri şüphelinin silahını alırken, olay yerinde bulunan 112 Sağlık görevlileri de yaralanan şüpheliye ilk müdahaleyi burada yaparak özel bir hastaneye kaldırdı. Spor merkezinin sahibi olduğu öğrenilen kişinin maddi sıkıntılar yaşadığından dolayı sinir krizi geçirdiği ve etrafa bu yüzden ateş ettiği öğrenildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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- Olayın meydana geldiği spor merkezi

- Şüpheli kişinin görüntüsü

- Şüphelinin elindeki silah

- Özel harekat polislerinin önlemi

- Sağlık görevlilerinin beklemesi

- Yaralanan şüphelinin hastaneye kaldırılması

- Genel ve detaylar

25.08.2017 - 06.08 Haber Kodu : 170825005

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4- BARSELONA\'DA YARALANAN EMRE EMİROĞLU TÜRKİYE\'DE

Haber-Kamera: Murat ÇAKIR - Faik KAPTAN İstanbul DHA

İspanya\'nın Barselona kentindeki terör saldırısında yaralanan Türk işadamı Emre Eroğlu, bugün THY\'nin tarifeli seferiyle İstanbul\'a getirildi.

Özel bir sedye ile dün saat 16.20\'de THY\'nin TK 1854 sefer sayılı uçağının arka bölümünde Türkiye\'ye getirilen Emre Eroğlu(33) sağlık durumunun her gün biraz daha iyiye gittiğini belirtti ve \"Çok iyiyim\" dedi. Uçaktan kendisine refakat eden bir arkadaşı ile inen Emre Eroğlu, arkadaşından ambulansa binerken fotoğrafının çekilmesini istedi. Arkadaşı da bu isteği gülerek karşıladı. Daha sonra uçak altına getirilen bir ambülansa bindirilen Emre Emiroğlu havalimanından ayrıldı. Emre Emiroğlu\'nun hastaneden kontrolden geçtikten sonra evine gideceği öğrenildi.

Görüntü dökümü:

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-Uçağın gelişi

-Uçağın altında hazır bekleyen ambulans

-Uçaktan sedyeyle Erdoğan\'ın alınması ve indirilmesi

-Eroğlu\'nun kısa konuşması

-Eroğlu\'nun ambulansa bindirilmesi

24.08.2017 - 18.03 Haber Kodu : 170824195

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5- KADIKÖY\'DE MOTOSİKLET KAZASI: 2 AĞIR YARALI

Haber-Kamera:Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

Kadııköy\'de sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet orta refüje çarparak devrildi. Kazada motosiklet üzerindeki iki kişi ağır yaralandı. Kaza, Acıbadem Mahallesi, Acıbadem Caddesi\'nde saat 04.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre caddeden Çamlıca istikametinde seyir haldeki motosiklet, sürücüsü Berk Adan\'ın motosikletin hakimiyetini kaybedmesi sonucu orta refüje çarptı. Kaza nedeniyle motosiklet sürücüsü Adan ve motosikletin arkasında bulunan Uğur Demirbaş yola savruldu. O sırada yoldan geçen polis ekipleri kazayı görerek yardıma koştu. Polis ekiplerinin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ekipleri geldi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan ağır yaralılar Adan ve Demirtaş\'ı ambulans ile Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırdı.

Bir görgü tanığı ise \"Caddenin köşesinde beklerken polis arabasın önünde seyir halinde ilerleyen motosiklet yolda yalpalayarak gidiyordu. Motosikletin üzerinde iki kişiydi. Düştüler ikisi birden. Biraz da hızlıydı. Arkasında zaten polis arabası gidiyordu. Asfalta düştü. Motosiklet bir tarafta bunlar ise bir tarafta. Durumları ise ağırdı\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Motosikletin görüntüsü

-Sağlık ekipleri yaralılara müdahalesi

-Ambulansa koyulması

-Ambulansın gidişi

-Görgü tanıyla röp

-Polis ve sağlık ekipleri

-Genel ve detay



25.08.2017 - 05.59 Haber Kodu : 170825004



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6- İKİZ ARAÇLAR POLİSİ BİLE ŞAŞIRTTI

Haber-Kamera: Ali AKSOYER İSTANBUL DHA

İstanbul\'da kontrol için durdurulan lüks bir otomobilin hikayesi polisi bile şaşırttı. Aracın plakasının ve ruhsatının sahte olduğunu belirleyen polis ekipleri, kısa süre içinde aynı renk ve modeldeki gerçek otomobile ulaştı. Sahte aracın sahibi olan bir firmanın, işleri kötü gidince aracını hacizden kurtarmak için 4\'te bir fiyatına başka bir şahsa sattığı o kişinin de araca sahte belgelerle satmaya hazırlandığı ortaya çıktı.

Beylikdüzü, Yeşilyurt caddesinde polis içindeki şahıslardan şüphelendiği lüks aracı durdurdu. Yapılan kontrollerde aracın plakasının ve ruhsatının sahte olduğu belirlendi. Bunun üzerine araçta bulunan iki kişi gözaltına alındı. Oto hırsızlık Büro Amirliğine getirilen iki şüpheli olayla ilgili sorgulandı. Yapılan tahkikatta otomobilin bir firma adına kayıtlı olduğu, bu firmanın bir süre önce işleri kötüye gidince araca haciz konulduğu tespit edildi. Firmanın aracı hacizden kurtarmak için, anlaştığı bir kişiye aracı 4\'te bir fiyatına sattığı bu kişinin de otomobile sahte belgeler hazırladığı tespit edildi.

İKİ ARAÇ YANYANA PARK EDİLDİ

Bu arada otomobilin üzerindeki plakanın gerçek sahibi olan lüks otomobil de Bayrampaşa\'da bulundu. İki araç Emniyet Müdürlüğü otoparkına yan yana park edildi. Renginden modeline plakasına kadar aynı olan iki araç meraklı bakışlara hedef oldu.

POLİS SORUŞTURMAYI SÜRDÜRÜYOR

Oto Hırsızlığı Büro amirliği ekiplerince gözaltına alınan iki şüpheli, M.S.D. (55) ile C.U. (42), çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı. Polisin olayla ilgili soruşturmayı sürdürdüğü öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin emniyetten çıkışı

-İki aracın yanyana görüntüsü

24.08.2017 - 17.56 Haber Kodu : 170824189

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7- BÜLENT ULUER\'İ DEV-GENÇ MARŞIYLA UĞURLADILAR

Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: Güven USTA - İstanbul (DHA)

Türk solunun tanınan isimlerinden, 1980 öncesinin Dev Genç Genel Sekreteri ve öğrenci lideri Bülent Uluer, son yolculuğuna uğurlandı. 65 yaşında hayatını kaybeden Uluer için, Karacaahmet Mezarlığı içindeki şehitler camisinde tören düzenlendi. Cenaze törenine katılanlar, Uluer\'in Dev-Genç bayrağına sarılı tabutu önünde saygı nöbeti tuttu.

TAZİYELERİ KIZLARI KABUL ETTİ

Devrimci, sosyalist ve sosyal demokrat siyasetten çok sayıda isim cenaze törenine katıldı. Aile adına taziyeleri, ilk eşi Nihal Uluer, ikinci eşi Belma Uluer ile kızları Ayşe Uluer ve Şermin Karacaoğlu kabul etti.

SOL CENAZEDE BULUŞTU

CHP Milletvekilleri Gürsel Tekin, Barış Yarkadaş ve Sezgin Tanrıkulu, CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat ile Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu cenazeye katıldı. Yine solunun tanınan isimleri, Bozkurt Nuhoğlu, Sarp Kuray, ÖDP Genel Başkanı Alper Taş, HTKP Genel Başkanı Erkan Baş, Ömer Laçiner, Celalettin Can da cenazeye katılan isimler arasındaydı.Cenazeye HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay ile HDP Sözcüsü Osman Baydemir de katıldı. Ünlü oyuncu Cengiz Bozkurt da cenazede ön sırada saf tutanlardandı.

DEV-GENÇ MARŞIYLA UĞURLANDI

Cenaze namazının kılınmasının ardından Bülent Uluer\'in Dev-Genç bayrağına sarılı tabutu omuzlara alındı. Kalabalık Dev-Genç marşını söyleyerek alkışlarla cenazeyi uğurladı. Bülent Uluer\'in cenazesi Karacaahmet Mezarlığından toprağa verildi.

BÜLENT ULUER\'LE İLGİLİ KONUŞTULAR

Cenazeye katılan bazı isimler Bülent Uluer ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. ÖDP Genel Başkanı Alper Taş Uluer için, \" Bizim bir parçamız. Türkiye Sosyalist hareketinin önemli bir ismi, kaybıyla büyük bir parçamızı kaybettik\" dedi.

YAKIN ARKADAŞI ANLATTI

Celalettin Can da, \" Bülent Uluer faşizme karşı direnen kitlelerin kürsülerdeki başlıca sözcülerindendi\" diye konuştu.Uluer\'in üniversite yıllarından beri yakın arkadaşı olan Seyfi Öngider, \" Son nefesini verinceye kadar, inandığı gibi yaşamış ve mücadele etmiş bir arkadaşımızdır\"değerlendirmesinde bulundu.

\"AJİTATÖR BÜLENT\"

Bülent Uluer\'in Türk solunda ajitatör olarak tanındığını hatırlatan Yazar Sezai Sarıoğlu , \" Eskiden tulumbacılar yangın söndürmeye suyla giderlerdi. Ajitatörler de yangın çıkarmaya sözcüklerle giderlerdi. Bülent\'in bu çok özel bir yeteneğiydi. Bir dönemin sesiydi\"dedi.

\"DAYANIŞMASI ASLA UNUTULMAYACAK\"

68 kuşağının yaşayan önemli isimlerinden Bozkurt Nuhoğlu Uluer için \" Bizim jenerasyondan sonra, sol ideolojiyi temsil eden çok önemli bir figürdü. Tanrı rahmet etsin\" şeklinde konuştu. Uluer\'in devrimci hareketin yeniden doğuşunda çok değerli bir rolü olduğunu hatırlatan Ertuğrul Kürkçü,\" 1980\'e kadar ki dönemde eğer Türkiye faşist diktatörlüğün pençesine tam manasıyla düşmediyse, bu kuşağın meydan okuyuşu karşı koyuşuyla bunu önledik\"dedi. HDP Sözcüsü Osman Baydemir de Uluer\'le ilgili, \" O bir Çerkez\'di ben bir Kürdüm. Onun dayanışmasını Kürt halkı asla unutmayacaktır\"diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Dev-Genç bayrağına sarılı tabutun görüntüsü

-Cenazeye katılanlardan detay

-Ailenin taziyeleri kabul etmesi

-Haberdeki sırasıyla röportajlar

-Cenaze namazının kılınması helallik alınması

-Cenazenin marşla ve alkışlarla götürülmesi

-Genel ve detay görüntüler

24.08.2017 - 19.04 Haber Kodu : 170824216

