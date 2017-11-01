T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA İSTANBUL- GRİ LİSTEDE ARANAN TERÖRİST YAKALANDI

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA  İstanbul'da, terörle arananlar sayfasında gri listede yer alan F

01 Kasım 2017 20:56

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA 
İstanbul\'da, terörle arananlar sayfasında gri listede yer alan F.B.\'nin de aralarında bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, terör örgütü PKK\'dan kaydı bulunan ve İçişleri Bakanlığı\'nın Terör Arananlar sayfasındaki gri listede yer alan F.B\'.nin yasadışı yollardan İstanbul\'a girdiğini belirledi. TEM ekipleri yaptığı çalışmalarla, F.B.\'nin A.E. isimli bir şüphelinin evinde kaldığını belirleyerek operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda F.B., A.E. ve M.E.Ö. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 kişi sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.   
 
Görüntü dökümü:
----------------------
-Şüphelinin fotoğrafı

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KENARLIDHA  İstanbulTerörle MücadeleMüdürlüğü TEMPKKBakanlığı Terör ArananlarTEMYapılanEmniyetteki

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24