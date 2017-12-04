T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA İSTANBUL -(GÖRÜNTÜLERLE) ELEKTRİK YÜKLÜ BULUTLAR NEDENİYLE UÇAKLAR YAKIT KRİTİĞİNE GİRDİ

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)  İstanbul'da olumsuz hava koşulları ve CB (kümülonimbus) olarak adlandırılan elektrik yüklü bulutlar nedeniyle uçaklar havada tur atmak zorunda kalırken, bazı uçaklar ise yakıt kritiğine girdi

04 Aralık 2017 19:19

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) 
İstanbul\'da olumsuz hava koşulları ve CB (kümülonimbus) olarak adlandırılan elektrik yüklü bulutlar nedeniyle uçaklar havada tur atmak zorunda kalırken, bazı uçaklar ise yakıt kritiğine girdi. CB (kümülonimbus) olarak adlandırılan, kötü hava koşullarına ve yıldırımlara neden olan elektrik yüklü bulutlara yakalanmak istemeyen pilotlar, Atatürk Havalimanı\'na iniş için yaklaşma yapamadı, havada tur atmak zorunda kalan uçaklarda gecikmeler meydana geldi.

Görüntü Dökümü 
---------------------
Atatürk Havalimanı apronundan görüntüler
Uçakların inişinden görüntüler
Apronda çalışan personelden görüntüler
Detay görüntüler 
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

YILDIZİSTANBUL DHA  İstanbulCBAtatürk HavalimanıGörüntü Dökümü  Atatürk Havalimanı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24