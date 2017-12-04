DHA İSTANBUL -(GÖRÜNTÜLERLE) ELEKTRİK YÜKLÜ BULUTLAR NEDENİYLE UÇAKLAR YAKIT KRİTİĞİNE GİRDİ

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)

İstanbul\'da olumsuz hava koşulları ve CB (kümülonimbus) olarak adlandırılan elektrik yüklü bulutlar nedeniyle uçaklar havada tur atmak zorunda kalırken, bazı uçaklar ise yakıt kritiğine girdi. CB (kümülonimbus) olarak adlandırılan, kötü hava koşullarına ve yıldırımlara neden olan elektrik yüklü bulutlara yakalanmak istemeyen pilotlar, Atatürk Havalimanı\'na iniş için yaklaşma yapamadı, havada tur atmak zorunda kalan uçaklarda gecikmeler meydana geldi.

Görüntü Dökümü

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Atatürk Havalimanı apronundan görüntüler

Uçakların inişinden görüntüler

Apronda çalışan personelden görüntüler

Detay görüntüler

