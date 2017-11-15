DHA İSTANBUL -(GENİŞ HABER) TEM OKMEYDANI BAĞLANTI YOLU'NDA KAZA; TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANDI

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL / İstanbul DHA

TEM Okmeydanı bağlantı yolunda ilerleyen kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı; trafik yoğunluğu yaşandı.

Kaza, saat 13:30 sıralarında meydana geldi. TEM bağlantı yolu Okmeydanı istikametinde ilerleyen damacana içme suyu yüklü kapalı kasa kamyonet, sürücü Hüseyin Ustabaş\'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle savrularak yan yattı. Kamyonetten yola düşen damacana sular diğer sürücülere de kaza tehlikesi yaşattı. Yan yatan kamyonetteki sürücü Hüseyin Ustabaş ve yanındaki kişi, çevredekiler tarafından kamyonetten yara almadan çıkarıldı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Uzun süre tek şeritten kontrollü şekilde akan trafik kaza yapan kamyonetin kaldırılması sırasında tamamen durduruldu. Kamyonetteki su damacanalarının ağırlığı nedeniyle ekipler, aracı çekiciye almak için uzun süre uğraştı uğraştı. Yaklaşık 2 saat aksayan trafik kaza yapan aracın kaldırılmasıyla normale döndü.

Görüntü dökümü

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-Kaza yerindeki polis, itfaiye ve sağlık ekipleri

-Kaza yapan kamyonet

-Kaza yapan araçtan yara almadan sürücü ve yanındaki kişi

-Yoğun trafik

-Kaza yapan kamyoneti kaldırma çalışmaları

-Kaza yapan kamyonetten yola savrulan su damacanalarını toplayan belediye çalışanları

-Yolun trafiğe açılması

-Genel ve detay görüntüler

-Fotoğraflar

15.11.2017 - 16.00 Haber Kodu : 171115133

15.11.2017 - 15.02 Haber Kodu : 171115106