T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA İSTANBUL -(GENİŞ HABER) TEM OKMEYDANI BAĞLANTI YOLU'NDA KAZA; TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANDI

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL / İstanbul DHA TEM Okmeydanı bağlantı yolunda ilerleyen kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı

15 Kasım 2017 19:07

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL / İstanbul DHA
TEM Okmeydanı bağlantı yolunda ilerleyen kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı; trafik yoğunluğu yaşandı. 
Kaza, saat 13:30 sıralarında meydana geldi. TEM bağlantı yolu Okmeydanı istikametinde ilerleyen damacana içme suyu yüklü kapalı kasa kamyonet, sürücü Hüseyin Ustabaş\'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle savrularak yan yattı. Kamyonetten yola düşen damacana sular diğer sürücülere de kaza tehlikesi yaşattı. Yan yatan kamyonetteki sürücü Hüseyin Ustabaş ve yanındaki kişi, çevredekiler tarafından kamyonetten yara almadan çıkarıldı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Uzun süre tek şeritten kontrollü şekilde akan trafik kaza yapan kamyonetin kaldırılması sırasında tamamen durduruldu. Kamyonetteki su damacanalarının ağırlığı nedeniyle ekipler, aracı çekiciye almak için uzun süre uğraştı uğraştı. Yaklaşık 2 saat aksayan trafik kaza yapan aracın kaldırılmasıyla normale döndü.

Görüntü dökümü
---------------------
-Kaza yerindeki polis, itfaiye ve sağlık ekipleri
-Kaza yapan kamyonet
-Kaza yapan araçtan yara almadan sürücü ve yanındaki kişi
-Yoğun trafik
-Kaza yapan kamyoneti kaldırma çalışmaları
-Kaza yapan kamyonetten yola savrulan su damacanalarını toplayan belediye çalışanları
-Yolun trafiğe açılması
-Genel ve detay görüntüler
-Fotoğraflar

15.11.2017 - 16.00  Haber Kodu : 171115133
15.11.2017 - 15.02  Haber Kodu : 171115106

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HaberKamera Zeki GÜNALDHA TEM OkmeydanıKazaTEMOkmeydanıHüseyin UstabaşKamyonettenYanOlayUzunKamyonettekiYaklaşıkGörüntüKodu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24