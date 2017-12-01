DHA İSTANBUL -(GENİŞ HABER) KASIMPAŞA'DA İŞYERİ ALEV ALEV YANDI; CADDEYİ DUMAN KAPLADI

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Zeki GÜNAL / İSTANBUL DHA

Beyoğlu\'nda 4 katlı işyerinin çatı katında izolasyon çalışası sırasında yangın çıktı. Yangını görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Alev alev yanan çatı olay yerine gelen ekipler tarafından yaklaşık yarım saatlik çalışma sonrası kontrol altına alındı.

Yangın, Beyoğlu Kasımpaşa Dörtkuyu Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı işyerinin çatı katında saat 15.30 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, işyerinin çatısında izolasyon çalışması sırasında çıkan kıvılcımdan kaynaklı yangın çıktı. İşçiler yangına müdahale etmesine rağmen söndüremeyince durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede tüm caddeyi saran dumanlar nedeniyle görüş mesafesi düştü. Olay yerine Beyoğlu, Şişli ve Fatih itfaiye ekipleri sevk edildi. Cadde üzerine park eden araçlar nedeniyle itfaiye ekipleri yangına ulaşmakta zorlandı. Çevredekiler, itfaiye ekiplerine yol açmak için büyük çaba sarf etti. Olay yerine gelen ekipler, alev alev yanan çatıya su ve köpük sıkarak müdahale etti. Müdahale sırasında itfaiye ekiplerinin köpük hortumu patlayınca kısa süreli panik yaşandı. Çevrede toplananların üzerine köpük geldi.

Yangın itfaiye ekiplerinin iki taraftan yaptığı müdahale ile yangın yaklaşık yarım saatte kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle Dereboyu Caddesi yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kaldı.

YANGINA MÜDAHALE EDEN ESNAF DUMANDAN ETKİLENDİ

Komşusunda çıkan yangına müdahale eden esnaf ta dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İTFAİYE YANGINA MÜDAHALE EDERKEN VATANDAŞ TA CEP TELEFONU İLE KAYIT YAPTI

İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışırken çevrede toplananlar kalabalık oluşturdu. Vatandaşlar alev alev yanan çatıdan görüntü alma telaşına düştü. Cep telefonları ile o anları kayıt etmek için büyük çapa sarf ettiler.

Görüntü Dökümü:

Alev alev yanan çatıdan görüntü

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesi

İtfaiye ekibinin köpük hortumunun patlaması

Çevredekilerin üzerine köpük gelmesi

Çevrede toplanan kalabalık

Cep telefonu ile kayıt yapanlar

Dumandan etkilenen kişinin ambulansa alınması

Yangının yüksekten görüntüsü

Genel ve detaylar





