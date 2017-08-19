DHA İSTANBUL- (GENİŞ HABER) ESENYURT'TA BİSİKLETLİ İKİ ÇOCUK HAFRİYAT KAMYONUNA ÇARPTI: 1'İ AĞIR 2 YARALI

Haber-Kamera: Ersan SAN - Ali KEREM BENGİ İstanbul DHA

Esenyurt\'da aynı bisiklette bulunan 2 çocuk ara sokaktan caddeye çıkarken hafriyat kamyonu ile çarpıştı. Çocuklardan 1\'inin ağır yaralandığı kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kaza, Talatpaşa Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde saat 16.20\'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ara sokaktan bisikletle ana caddeye çıkan Fatih Evren (10) ile arkadaşı Diyar Demiray (11) o sırada seyir halinde olan 34 DV 8077 plakalı hafriyat kamyonun ön sağa tarafına çarptı. Vatandaşların ikazı üzerine şöforü T.S (45) aracını durdurdu. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan çocuklara ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Kazada yaralanan Evren ve Demiray sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Fatih Evren\'in bilinçinin açık ve hayatı tehlikesi bulunmadığı, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde tedavi altına alınan Diyar Demiray\'ın ise durumun ağır olduğunu öğrenildi.



KAZA ANI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Öte yandan kaza anı ve sonrası çevredeki işyeri güvenlik kameraları ve vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüde iki çocuğun bisikletle ara sokaktan hızla caddeye çıkarak kamyonla çarpıştığı görülüyor. Vatandaşların tarafından cep telefonuyla ile çekilen görüntülerdeyse yaralanan çocuklara müdahale edildiği görülüyor.

Kazadan sonra gözaltına alınan kamyon şöforü T.S ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Görüntü Dökümü

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-Güvenlik kamerası görüntüsü

-Aktüel görüntüler

-Vatandaşlarla röp.

-Cadde ve sokaktan detaylar

-Bisiklet görüntü

-Bisikletli çocukların kamyonla çarpışması

-Olay yeri

-Kalabalıktan görüntü

-Bisikletin görüntüsü

-Yaralıya müdahale

-Cesedin görüntüsü

-Genel ve detaylar