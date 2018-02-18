DHA İSTANBUL (Geniş Haber) CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 15 TEMMUZ GAZİSİNİ ZİYARET ETTİ

Haber: Gülseli KENARLI / Kamera: İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'nde yaralanan Gazi Sabri Gündüz\'ü dün akşam ziyaret etti. Evdeki çocuklara isimlerini tek tek soran Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklara oyuncak hediye etti.

15 Temmuz günü yaşadıklarını anlatan Gazi Gündüz, kendi sağlığı hakkında bilgi vererek, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a ameliyat olduğu bacağını gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Gazi Gündüz arasında sigara diyaloğu evdekileri güldürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gündüz\'e sigarayı bırakmasını tavsiye etti. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın ziyaretine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da eşlik etti.

Görüntü Dökümü:

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Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan görüntü

Gazi Gündüz\'den görüntü

Gündüz\'ün konuşması

Genel ve detaylar

18.02.2018 - 14.08 Haber Kodu : 180218065