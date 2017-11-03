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DHA İSTANBUL -(Geniş Haber) AVM RESTORANINDA SUÇ ŞEBEKESİNE BASKIN: 8 GÖZALTI

Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK - Murat SOLAK - Çağatay KENARLI - Mehmet  İlkay ÖZER - Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA Bahçelievler'de bulunan bir AVM'nin restoranında, Şirinler çetesi olarak bilinen suç örgütünün lideri Mehmet Sabri Şirin'le birlikte 8 kişi

03 Kasım 2017 02:43

Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK - Murat SOLAK - Çağatay KENARLI - Mehmet  İlkay ÖZER - Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA
Bahçelievler\'de bulunan bir AVM\'nin restoranında, Şirinler çetesi olarak bilinen suç örgütünün lideri Mehmet Sabri Şirin\'le birlikte 8 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saat 18.80 sıralarında Bahçelievler\'de bir AVM\'de bulunan restorana operasyon düzenledi. Boşaltılan alışveriş merkezine Özel Harekat ekiplerinin de katıldığı operasyonda, polis tarafından aranan Mehmet Sabri Şirin\'nin de aralarında bulunduğu 8 kişiyi yere yatırılarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramalarında tabancalar ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 kişi Vatan Caddesi\'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü. Polis ekipleri, AVM\'nin otoparkında bulunan şüphelilere ait araçlarda da aramalar yaptı. Olay yeri inceleme ekipleri, AVM ve otoparkında şüphelilere ait araçlarda detaylı inceleme yaptı. Ele geçirilen malzemeler delil torbasına konularak emniyete götürüldü. 5 saat süren çalışmalar saat 23.30\'da sonlandırıldı.

GÖRGÜ TANIKLARI ANLATTI
Görgü tanıkları, \"Biz spor yapıyorduk, polisler silahlarıyla yukarı çıktı. Anlayamadık ne olduğunu. Panik yaptık. İçeride şüpheli 2-3 kişi var, onları arıyorlarmış. İçeride bizi 1 saat kadar beklettiler, şimdi yeni çıkardılar\" dedi.

OPERASYON ANI KAMERADA
Operasyon anı bir cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Özel harekat polislerinin AVM otoparkının girişinde şüphelilere silah doğrulttuktan sonra bir şüpheliyi gözaltına aldıkları görülüyor.

Görüntü Dökümü:
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-AVM\'deki hareketlilik
-Özel Harekat polisleri
-İçeriden çıkanlar
-Röportajlar
Cep telefonu kamerasından
-Özel harekat polislerinin silah doğrultması
-Şüpheliyi gözaltına almaları 
-Detaylar

02.11.2017 - 21.03 Haber Kodu : 171102252
02.11.2017 - 20.41 Haber Kodu : 171102248
02.11.2017 - 19.34 Haber Kodu : 171102240
02.11.2017 - 19.18 Haber Kodu : 171102238
02.11.2017 - 19.17 Haber Kodu : 171102237
02.11.2017 - 19.10 Haber Kodu : 171102236
02.11.2017 - 18.44 Haber Kodu : 171102230


 

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