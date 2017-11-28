DHA İSTANBUL-(GENİŞ HABER) ATIK SU KANALINDA BEBEK CESEDİ BULUNDU

Haber-Kamera: Ersan SAN / İstanbul DHA

Esenyurt\'ta atık su kanalında bir kız bebeğine ait ceset bulundu. 1 haftalık olduğu tahmin edilen bebeğin kanala atıldıktan sonra ölmüş olabileceği değerlendiriliyor.

Esenyurt Mehter Çeşme Mahallesi\'nde bulunan sitelerin atık su kanalı içerisinde saat 14.00 sıralarında, inşaat işçileri tarafından bir bebek cesedine rastlandı. İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, bir kepçe yardımıyla indikleri kanaldan cesedi çıkardı. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından ceset üzerinde yapılan incelmeyle elde edilen ilk verilere göre kız bebeğe ait cesedin; yaklaşık 1 haftalık olduğu, kanala yeni atıldığı, atıldıktan sonra ölmüş olabileceği, dün akşam yağan yağmur suyunun etkisiyle bulunduğu yere sürüklendiğinin belirlendiği öğrenildi.

Polis olay yeri inceleme ekiplerinin incelmesinin ardından ceset, cenaze aracına konularak otopsi için Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Atık su kanalındaki bebek cesedi

-Genel ve detaylar

-Cesedin kepçe ile çıkarılması

-Polis ekiplerinin çalışmaları

