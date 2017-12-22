DHA İSTANBUL- (GENİŞ HABER)  ATATÜRK HAVALİMANI İŞGALİ İDDİANAMESİ TAMAMLANDI 

- İDDİANAMEYE GİREN FOTOĞRAFLARLA

* 15 Temmuz darbe girişiminde 2 kişinin şehit olduğu Atatürk Havaliman\'ının işgal girişimine ilişkin 95\'i tutuklu 159 şüpheli asker hakkındaki soruşturma tamamlandı.

* İddianamede, tüm şüphelilerin \"Anayal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\", \"TBMM\'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs\" ve \"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti\'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs\" suçlarından 3\'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve \"Silahlı terör örgütü\" suçundan da 15\'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

* Bazı şüpheliler hakkında, \"Kasten öldürme\", \"Öldürmeye teşebbüs etme\", \"Kamu kurumu faaliyetini cebir veya tehdit kullanarak engellemek\", \"Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma\", \"Hava ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma\", \"Konut dokunulmazlığının ihlali\",

\"Silahla tehdit\", \"Kasten yaralama\", \"Mala zarar verme\" suçlarından ise 15\'er yıldan 1\'er kez ağırlaştırılmış müebbet arasında değişen oranda hapis cezaları istendi.



Haber: Ümit TÜRK İstanbul / DHA

15 Temmuz darbe girişiminde Atatürk Havalimanı\'nı işgal girişiminde bulunan 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı\'nda ve Hava Harp Okulu Komutanlığı\'nda görevli 159 asker hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcısı Gökhan Yolasığmaz tarafından hazırlanan iddianamede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanlığı ve 65. Hükümet, suçtan zarar gören sıfatıyla yer aldı. Darbecilerin şehit ettiği Mahir Ayabak ile Zekeriya Bitmez isimli iki vatandaş ise \"maktul\" sıfatıyla iddianamede yer aldı. İddianamede 46 kişi \"mağdur\" olarak yer alırken, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü ile Türk Hava Yolları Genel Müdürlüğü\'nün kurum olarak bulunduğu 129 kişi de \"müşteki\" olarak yer aldı.

AYNI GÜN KEŞFE GİTMİŞLER

İddianamede darbecilerin yaptıkları toplantılarda stratejik öneme haiz olan Atatürk Havalimanı\'nı işgal etmeyi planladıkları ve bu konuda Yarbay Serbülent Eken ve Albay Ömer Korkut\'u görevledirdikeri belirtildi. İddianamede bu ikilinin 15 Temmuz günü öğle saatlerinde keşif amaçlı Atatürk Havalimanı\'na gittikleri, burada nereleri kontrol altına alacaklarını öğrendikleri kaydedildi. İddianmede söz konusu keşfe ilişkin şüpheli Yarbay Serbülent Eken\'in de ifadesine; \"Öğlen saatlerinde Ömer albayın sivil aracıyla Atatürk Havalimanı\'na doğru kontrol amaçlı gittik. Amacımız, havalimanını ve güzergahı kontrol etmekti. 18:00 sıralarında da kule emniyetinden ne anlamamız gerektiğini sormak icin gittim Hava Harp Okulu\'na Hüseyin Ergezen albayın yanına gittik. Ergezen bize, uçakların bulunduğu tarafa araçla gitmemizi ve oranın emniyetini almamızı söyledi\" dediği belirtildi.

İddianamede Yarbay Serbülent Eken ve Albay Ömer Korkut komutasında 4 adet tanık, 5 adet GZPT, 4 ZMA,1 land ve 1 Unimog askeri kamyonun Atatürk Havaalanı\'nı işgal etmek icin saat 22:04 sıralarında kışladan çıkış yaptıkları ve 22.44\'de de havalimanına vardıkları anlatıldı. Havalimanın A ve B kapılarını tutan darbecilerin bu kapılara tank ve zırhlı araçları yerleştirerek, çıkışlara izin verdikleri ancak girişleri yasakladıkları belirtildi.

İLK İŞ SMART KULENİN ELE GEÇİRİLMESİ

İddianamede, havalimanında kapıları kontrol altına alan darbecilerin, ilk iş olarak uçuş kontrol kulesini ele geçirdikleri belirtildi. Şüpheli Albay Mustafa Kol komutasında uçuş kontrol kulesine (smart kule) iki motosikletli polis eskortu eşliğinde giden darbeci ekibin, burada görevli sivil personele, \"TSK, yönetime el koydu. Göreviniz şuan itibariyle bitmiştir\" dedikleri anlatıldı. Daha sonra da kulenin kontrolünü alan Binbaşı Yusuf Yenihayat\'ın, 00.15 itibariyle dış hatlar hariç tüm iniş ve çıkılşarı iptal ettiği kaydedildi.

DARBECİLERİN WHATSAAP\'A YANSIYAN ANLAŞMAZLIĞI

Halkın direnişiyle karşılaşan darbecilerin geri çekilme konusunda anlaşmazlığa düştükleri de ortaya çıktı. Darbenin başarısızlıkla sonuçlanacağını anlayan Tugay Komutanı Mehmet Nail Yiğit\'in geri çekilmeleri konusunda emir verdiği ancak Tugay Komutanı yardımcısı Albay Yusuf Sarı\'nın bu emre uymadığı belirtildi. \"Yurtta Sulh Konseyi\" isimli whatsaap grubundaki yazışmada bir darbecinin yazdığı, \"Tabur Komutanı geri çekil emri vermiş??\" sorusuna, Albay Yusuf Sarı\'nın, \"66. Tugay Komutanlığı\'nı devraldım çekilmiyoruz. Allah yardımcınız olsun\" şeklinde cevap verdiği kaydedildi. İddianamede, kalabalıklaşan halkın desteğiyle darbeci askerlerin polisler tarafından gözaltına alındığı belirtildi.

WHATSAAP YAZIŞMALARI...

Darbecilerin Atatürk Havalimanı\'nı işgali sırasında whatsaap grubundaki bazı yazışmaları ise iddianameye şu şekilde girdi;

G-4 Özkan: \"Havalimanı çıkıyor\"

Albay Ömer Korkut: \"Havaalanı ana girişi ve b kapısı ok. İtaat var.\"

Mustafa Kol: \"Buradaki polisler işbirliği yapıyor\"

....................: \"Atatürk havaalanında zırhlı araç var mı, yoksa ivedi gönderelim\"

Mustafa Kol: \"Atatürk havalimani tamam. Havalimanina girişler yasaklandi. Çıkışlar serbest\"

Albay Ömer Korkut: \"Atatürk havalimanı kontrol kulelerine cıkılmak uzere. Sadece inişlere müsade edilecek.\"

Mustafa Kol: \"Atatürk havalimani kuledeyiz. İnişlere izin veriyoruz. Kalkıslar iptal\"

Mustafa Kol: \"İnişlere izin vermiyorum. Teyit edermisiniz\"

Mustafa Kol: \"Doğan 4.4 askeri ucak kalkmak icin bekliyor. Ataturkte. Kalkmaya izin vereyim mi\"

....................: \"Askeri ucak kalksin, inislere izin verin komutanım\"

Mustafa Kol: \"Atatürk inişler serbest. Askeri uçak kalkıyor.\"

Ömer Korkut: \"Havaalanı b kapisi nda gosteriye havaya atış yapılıyor\"

Ömer Korkut: \"Atatükte direniş var.\"

Ömer Korkut: \"Takviye gerek\"



\"BUGÜN O GÜNDÜR... CUMHURBAŞKANI DA OLSA ALACAKSINIZ...\"

İddianamede Atatürk Havalimanı\'nın işgal girişiminde yer alan başka bir birimin de Hava Harp Okulunda görevli askerler olduğu vurgulandı. Bu grubun başında yer alan Hava Harp Okulu Destek Grup Komutanı Albay Yusuf Özdemir\'in 23.30\'da topladığı askerlere, \"Bu gün o gündür. Atatürk havalimanında teröristler var. Onlara müdahale edeceğiz. Gelen Cumhurbaşkanı da olsa Başbakan da olsa, ananız babanız da olsa alacaksınız\" dediği belirtildi.



DARBECİLERİN APRONDA ATEŞ AÇMASI SONUCU ŞEHİT OLDU

Hava Harp Okulu\'ndan giden darbecilerin de iki gruba ayrıldıkları, Albay Yusuf Özdemir\'in pasaport kontrol noktasına gittiği, Albay Barbaros Akça komutasındaki grubun da dış hatlar apron kısmına intikal ettikleri anlatıldı. Burada gelen yolcuları yere yatırarak üst araması yaptıkları belirtilen iddianamede, bu darbecilerin de halkın desteğiyle polisler tarafından gözaltına alındıkları anlatıldı. Bu sırada bazı askerlerin Hava Harp Okulu\'na kaçmaya çalışırken, aprona giren vatandaşlara doğru ateş açılması sonucu Mahir Ayabak isimli vatandaşın şehit olduğu kaydedildi.

SONİKPATLAMA SONUCU YÜKSEKTEN DÜŞEREK ŞEHİT OLDU

İddianamede şehit olan Zekeriya Bitmez\'in ise, darbeciler tarafından İstanbul üzerinde alçak uçuş yapan F16 savaş uçaklarının yarattığı sonik patlama ve oluşan basıncın etkisiyle yüksekten düşerek hayatını kaybettiği kaydedildi.

CUMHURBAŞKANI GELECEĞİNİ SÖYLEYİNCE KONTROL KULESİ YENİDEN ELE GEÇİRİLDİ

İddianamede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın İstanbul\'a geleceğini beyan etmesi üzerine, darbeciler tarafından ele geçirilen uçuş kontrol kulesine operasyon düzenleyen özel harekat ekipleri, kulenin kontrolünü yeniden ele geçirerek Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ı taşıyan uçağın inişinin 03.18\'de sağlandığı anlatıldı.

İDDİANAMEYE GİREN FOTOĞRAFLAR

Atatürk Havalimanı\'nın işgali sırasında darbecilerin tüm hareketleri güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Bu görüntülerden elde edilen fotoğraflarda iddianameye girdi. Fotoğraflarda darbeci askerlerin havalimanına gelmeleri, kuleyi ele geçirmeleri, özel harekatın kuleye operasyon düzenlemesi, vatandaşların kuleye çıkması, darbecilerin sivil kıyafet giydirilerek kuleden çıkarılması, pasaport noktası, apronda yaşananlar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın havalimanına gelişi yer aldı.

Başsavcılıkça onaylanan iddianame İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Görüntü Dökümü:

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-İddianameye giren fotoğraflar

