DHA İSTANBUL- (GENİŞ HABER) - İSTANBUL TAKSİCİLER ESNAF ODASI BAŞKANI AKSU HAKKINDA SUÇ DUYURUSU



Haber-Kamera: Özden ATİK-Harun UYANIK/İSTANBUL, (DHA)

Çağlayan\'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde yaptığı konuşmasıyla tepki çeken İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu hakkında İstanbul Taksiciler Birliği ve İstanbul Taksi Ulaşım Platformu başkanları suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu sonrasında basın açıklaması yapan İstanbul Taksiciler Birliği Başkanı İrfan Öztürk, Eyüp Aksu\'nun konuşmasını kınadıklarını belirterek \"Bizler gerçek beyefendi taksicileriz. İstanbul\'un yükünü çeken beyefendileriz. Bu amaçla burada bizim adımıza konuşan ama bizden olmayan Eyüp Aksu hakkında cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunmuş bulunuyoruz\" dedi.

İstanbul Taksi Ulaşım Platformu Başkanı Zafer İpek ise \"Bizi sokağa sadece devletimize milletimize karşı gelişebilecek 15 Temmuz türü kalkışmalar sokağa dökebilir. Bunun dışındaki hiçbir güç, biz taksici esnafını sokağa dökemez\" diye konuştu.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu hakkında Uber\'e erişimin engellenmesine yönelik davası sonrasındaki \"Avrupa ülkelerinde taksicilerin eylem yapıp sağı solu yakıp yıktığı gibi biz de burada böyle bir eylem yapmak istemiyoruz. Eğer meclisimiz bu konuda gerekli çalışmayı yapmazsa eğer adalet farklı bir karar verirse taksici esnafının sabrı taşar taksici esnafı ekmeği için emeği için her şeyi yapar\" şeklindeki açıklaması nedeniyle Çağlayan\'daki İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'na suç duyurusunda bulunuldu. İstanbul Taksiciler Birliği Başkanı İrfan Öztürk, İstanbul Taksi Ulaşım Platformu Başkanı Zafer İpek, Platform Başkanvekili Selamettin Uçar ve taksi şoförü Ömer Faruk Gürses, ayrı ayrı dilekçe vererek suç duyurusunda bulunduktan sonra adliye önünde basın açıklaması yaptı.



\"BİZ BEYEFENDİ TAKSİCİLERİZ\"

İstanbul Taksiciler Birliği Başkanı İrfan Öztürk, \"İstenmeyen bir şekilde İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu tarafından siz değerli basın mensuplarına, önünde bulunduğumuz adliyenin savcılarına, hükümete ve diğer kuruluşlara hiç istemediğimiz bir şekilde tehditvari konuşmalar yapılmıştır. Bizler İstanbul Taksiciler Birliği ve İstanbul Taksi Ulaşım Platformu olarak bu konuşmayı kabul etmiyoruz ve kınıyoruz. Bizler gerçek beyefendi taksicileriz. İstanbul\'un yükünü çeken beyefendileriz. Bu amaçla burada bizim adımıza konuşan ama bizden olmayan Eyüp Aksu hakkında cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunmuş bulunuyoruz\" dedi.

\"HİÇBİR GÜÇ BİZ TAKSİCİ ESNAFINI SOKAĞA DÖKEMEZ\"

Daha sonra söz alan İstanbul Taksi Ulaşım Platformu Başkanı Zafer İpek ise taksici-Uberci tartışmasının taksicileri derinden üzdüğünü ifade ederek \"Bizi sokağa sadece devletimize, milletimize karşı gelişebilecek 15 Temmuz türü kalkışmalar sokağa dökebilir. Bunun dışındaki hiçbir güç biz taksici esnafını sokağa dökemez. Biz taksici esnafının yasalara sadakatini kimsenin test etmesi haddine değildir. Taksici esnafına karşı geliştirilen her türlü olumsuz operasyonları reddediyoruz\" diye konuştu.



SORULARI YANITLADILAR

Açıklamaların ardından bir soru üzerine İstanbul Taksiciler Birliği Başkanı İrfan Öztürk, Eyüp Aksu\'nun her tarafa tehdit savurduğunu belirterek \"Büyükşehirin, bakanlığın başbakanlığın ve cumhurbaşkanlığının bizden yana olduğu bir ortamda istenmeyen bir çıkış yaparak bizleri cephe yapmıştır. Bizler onların temsil ettiği kişiler değiliz. Bizler gerçek, beyefendi taksicileriz. Sizleri tehdit bizi tehdittir. Bizi sahaya çekmek istiyorlar. Bizler hiçbir zaman devletimize, milletimize karşı gelen insanlar değiliz\" diye konuştu.

İstanbul Taksi Ulaşım Platformu Başkanı Zafer İpek de taksici esnafının 15 Temmuz\'da gazi ve şehitler verdiğini belirterek ancak sokağa sadece vatana ihanet çerçevesinde sokağa çıkacağını vurguladı .Başkan İrfan Öztürk, başka bir soru üzerine taksicilerin temsil edildiği 23 oda olduğunu belirterek İstanbul Taksiciler Esnaf Odası\'nın üçte birini temsil eden bir kuruluş olduğunu belirtti. Öztürk, açıklamaları sonrasında Eyüp Aksu ile görüştünüz mü?\" şeklindeki soruya \"Görüştük ama güzel bir şekilde görüşmedik\" dedi.

\"MAĞDUR OLDUK\"

Taksi şoförü Ömer Faruk Gürses ise açıklamadan sonra ve basında çıkan açıklamalar sonrasında şoförlerin sigortalarını ödeyemediğini ve evlerine ekmek götüremediklerini belirterek, mağdur oldukları için suç duyurusunda bulunduğunu söyledi. Selamettin Uçar ise açıklamaları kabul etmedikleri için suç duyurusunda bulunduklarını ifade etti.

DİLEKÇEDE SÖZKONUSU AÇIKLAMALARA YER VERİLDİ

Savcılığa sunulan dilekçede, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu\'nun 12 Mart\'ta internet üzerinden taksi hizmeti veren UBER\'e açtıkları davanın ertelenmesinin ardından Çağlayan adliyesi önündeki meydanda yaptığı \"Avrupa ülkelerinde taksicilerin eylem yapıp sağı solu yakıp yıktığı gibi biz de burada böyle bir eylem yapmak istemiyoruz. Eğer meclisimiz bu konuda gerekli çalışmayı yapmazsa eğer adalet farklı bir karar verirse taksici esnafının sabrı taşar taksici esnafı ekmeği için emeği için her şeyi yapar. Namus ne kadar önemliyse ekmeğimiz de o kadar önemlidir\" şeklindeki açıklamaya yer verildi. Dilekçede, Eyüp Aksu\'nun \"Tehdit\", \"Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit\", \"Suç işlemeye tahrik\", \"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama\", \"Kanunlara uymamaya tahrik\", \"Yargı görevi yapanı, bilirkişiyi, tanığı etkilemeye teşebbüs\", \"Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs\" suçlarından hakkında dava açılarak cezalandırılması talep edildi.



Görüntü

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-İrfan Öztürk açıklama

-Zafer İpek açıklama

-Ömer Faruk Gürses açıklama

-Selamettin Uçar açıklama

-Genel ve detaylar

