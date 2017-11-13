DHA İSTANBUL -(GENİŞ) ATATÜRK HAVALİMANI’NDA HAREKETLİ ANLAR

İbrahim YILDIZ-Hüseyin ASLIYÜCE / İstanbul DHA

Atatürk Havalimanı Metro durağı girişinde bulunan şüpheli çanta polisi alarma geçirirken metro seferlerine kısa süreliğine ara verildi. Akşam saatlerinde Atatürk Havalimanı’nda hareketli anlar yaşandı. Metro girişinde bulunan sahipsiz bir çanta nedeniyle polis olay bölgesinde geniş güvenlik önlemi aldı. Yolcuların metroya girişlerine izin verilmezken, olay yerine bomba imha uzmanı geldi. Polis şüpheli çantayı fünye ile patlatırken daha sonra metro seferleri normale döndü.

Görüntü Dökümü:

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-Metro katında bekleyen yolculardan görüntü

-Polislerden görüntüsü

-Bomba uzmanından görüntü

-Kontrollü patlama görüntüsü

-Vatandaşların bekleyiş görüntüsü

-Vatandaşların yürüyüş görüntüsü



