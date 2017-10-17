DHA İSTANBUL- GAZETECİ OĞUZ GÜVEN'E 12 YIL 9 AYA KADAR HAPİS İSTEMİ

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA

Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper\'in trafik kazasında ölümüne ilişkin Cumhuriyet Gazetesi\'nin resmi twitter hesabındaki paylaşımı nedeniyle yargılanan Cumhuriyet Gazetesi İnternet Sitesi Genel Yayın Yönetmeni Oğuz Güven hakkında savcı mütalaasını verdi. Savcı, Güven\'in \"Terör örgütünün propagandasını yapmak\" ve \"Terör örgütlerinin açıklamalarını yayınlamak\" suçundan 2 yıl 9 aydan 12 yıl 9 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen 2. celseye, tutuksuz yargılanan gazeteci Oğuz Güven ve avukatı Tora Pekin katıldı. Duruşmada Savcı Orhan Uzun, esas hakkındaki görüşünü açıkladı. Mütalaasında Fetullahçı Terör Örgütü ve terör örgütü propagandası kavramlarını irdeleyen savcı, sanık hakkında FETÖ/PDY ve PKK/ KCK terör örgütü üyeliği anlamında suçlama yapılmadığını belirtti. Sanığa isnat olunan suç bakımından söz konusu örgütlerin mensubu veya üyesi olmasının zorunlu olmadığı ifade edilen mütalaada, \"Bir davranışın propaganda olarak kabul edilebilmesi için terör örgütü ile ilgili öğreti, düşünce veya inancı başkalarına tanıtmak, benimsetmek ve yaymak amacıyla yapılmış olması gerekir\" denildi.

\"DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN SINIRLARI AŞILDI\"

Sanığın \"İlk FETÖ iddianamesini hazırlayan Başsavcı Mustafa Alper\'i kamyon biçti\" şeklindeki paylaşımına ilişkin yaptığı savunmasında, yanlışlığın acele etmelerinden kaynaklandığını, hemen akabinde düzeltildiği ve suç işleme amacı olmadığını söylediğine yer verildi. Mütalaada, \"Sanık, trafik kazasında şehit olan Başsavcı Mustafa Alper\'i FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile mücadele kapsamında sembol isimlerden olması dolayısıyla kamyon biçtiği, görevi dahilinde yaptıklarının ölümüne sebep olduğunu ifade etmiştir. Örgütle mücadelede görev yapan kamu görevlilerinin uğrayacakları akıbete dikkat çekilmiştir\" denilerek düşünce özgürlüğünün sınırlarının aşıldığı ve örgüt propagandası yapıldığı belirtildi.

PAYLAŞIMLARIN CEBİR VE ŞİDDET İÇERDİĞİ İLERİ SÜRÜLDÜ

Mütalaada sanığın facebook ve twitter hesaplarının incelendiği de anlatılarak \"Ya Apo Kandil\'e, Ya Biz İmralı\'ya. Ahmet Şık\'ın Kandil röportajı\" şeklindeki paylaşımı, cebir ve şiddet içermediğinden düşünce özgürlüğü kapsamında değerlendirildi. Ancak söz konusu terör örgütünün tepe yöneticilerinin fotoğrafları kullanılarak 2015 yılındaki \"Kandil\'den sert tepki, silah bırakma beklentisi boş\" ve \"Kandil\'de KCK Eş Başkanı konuştu: Öcalan serbest kalmadan silahlar bırakılmaz\" paylaşımlarının basın özgürlüğü kapsamını aştığı, paylaşımların cebir ve şiddet içerdiği ileri sürüldü.

SAVUNMA YAPMALARI İÇİN DURUŞMA ERTELENDİ

Mütalaada, sanık \"İlk FETÖ iddianamesini hazırlayan Başsavcı Mustafa Alper\'i kamyon biçti\" paylaşımı ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu\'nun silahlı terör örgütünün eylemlerini meşru gösterilme, teşvik edilme, özendirilmesi suretiyle silahlı terör örgütü propagandası yapmak suçunu işlediği belirtildi. Ayrıca Güven\'in \"Kandil\'den sert tepki, silah bırakma beklentisi boş\" ve \"Kandil\'de KCK Eş Başkanı konuştu:Öcalan serbest kalmadan silahlar bırakılmaz\" paylaşımlarıyla atılı terör örgütlerinin yayınlarını ve açıklamalarını yayınlamak suçlarını işlediği gerekçesiyle 2 yıl 9 aydan 12 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Sanık Oğuz Güven\'in avukatı mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talep etti. Talebi kabul eden mahkeme, duruşmayı 21 Kasım\'a erteledi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Cumhuriyet Gazetesi\'nin internet sitesinde, \"İlk FETÖ iddianamesini hazırlayan Başsavcı Mustafa Alper\'i kamyon biçti\" şeklinde atılan tweet nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Oğuz Güven, 15 Mayıs\'ta tutuklanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı Basın Bürosu\'nca hazırlanna iddianamede, meydana gelen trafik kazasına ilişkin haberin aktarılmasında \"ilk FETÖ İddianamesi\", \"biçti\" şeklinde ibarelere yer verilerek FETÖ silahlı terör örgütünün eylemleri meşru gösterilip övüldüğü ve teşvik edildiği ileri sürüldü. Ayrıca \"facebook ve twitter hesapları üzerinden terör örgütü PKK/KCK\'nin lideri kadrosuna ait tehdit, şiddet içerikli açıklamaların paylaşılarak örgütün eylemlerinin meşru gösterilmek istendiği, bu şekilde şüphelinin yaptığı paylaşımların basın özgürlüğü kapsamında kalmadığının anlaşıldığı\" öne sürüldü. Oğuz Güven hakkındaki iddianameyi kabul eden İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi, 14 Haziran\'da tahliyesine karar vermişti.

Görüntü Dökümü:

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-Güven\'in adliyedeki görüntüsü



