DHA İSTANBUL- GAYRETTEPE TÜRK TELEKOM'U İŞGAL GİRİŞİMİ DAVASINDA KARAR…

Haber: Serpil KIRKESER / İstanbul, DHA

Fetullahçı Terör Örgütü\'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Gayrettepe\'deki Türk Telekom binasını ele geçirmeye teşebbüs eden 6\'sı tutuklu 13 askerin yargılandığı dava karara bağlandı. Sanıklardan eski albay Nurullah Zeki Atmaca ve eski yarbay Birol Keskinkılıç\'ı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, eski yarbay Cem Doygun ve eski uzman çavuşlar Serdar Uzel, Muhammed Mustafa Çelik ve Murat Karataş\'ı ise müebbet hapis cezası verdi. 7 erin ise beraatlerine karar verildi.



6. DURUŞMADA KARAR ÇIKTI

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Nurullah Zeki Atmaca, Birol Keskinkılıç, Muhammet Mustafa Çelik, Serdar Uzel, Cem Doygun ve Murat Karataş hazır bulundu. Şikayetçi taraf olarak Başbakanlık, TBMM Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı\'nı ise avukatları temsil etti.

İKİ SANIK AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti sanıklar Nurullah Zeki Atmaca ve Birol Keskinkılıç\'ın “Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası\'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanıkların atılı suç nedeni ile bir pişmanlıklarının bulunmayışını da dikkate alan mahkeme heyeti, 2 sanığa iyi hal indirimi uygulamadı.

4 SANIĞA MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ

Sanıklar Serdar Uzel, Muhammed Mustafa Çelik, Murat Karataş ve Cem Doygun\'un “Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası\'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, 4 sanığın duruşmadaki tavır ve davranışları, verilen hapis cezasının gelecekleri üzerindeki olası etkileri nazara alınarak cezayı müebbet hapis cezasına indirdi.

7 SANIĞA BERAAT KARARI

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık erler Uğur Alpay, Cengiz Taşhan, Emre Aslan, Fatih Özbek, İzzet Uğur Alp, Kadir Kars ve Sinan Arslan\'ın suç işleme kastları olmadığı gerekçesiyle ayrı ayrı beraatlerine karar verdi.

6 SANIĞIN TUTUKLULUK HALLERİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti, Nurullah Zeki Atmaca, Birol Keskinkılıç, Serdar Uzel, Muhammed Mustafa Çelik, Murat Karataş ve Cem Doygun\'un tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

ÜYE HAKİMDEN MUHALEFET ŞERHİ

Üye hakim Çağlayan Özbay, sanıklar Serdar Uzel ve Muhammed Mustafa Çelik yönünde karara muhalefet şerhi koydu. Hakim Özbay muhalefet şerhinde şunları belirtti: Sanıklar Serdar Uzel ve Muhammed Mustafa Çelik\'İn 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin başlangıcından bitişine kadar geçen sürede gerçekleştirdikleri hareket ve eylemleri dikkate alındığında adı geçen her iki sanığın suç işleme kast, saik ve darbe teşebbüs eylemlerine iştirak iradelerinin bulunmadığı, beraatlerine ve tahliyelerine karar verilmesi kanaatinde olduğumdan aksi yöndeki sayın çoğunluğun görüşüne katılmıyorum.



