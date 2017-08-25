DHA İSTANBUL- FETÖ'NÜN MÜLKİYE YAPILANMASI DAVASINDA ARA KARAR VERİLDİ 

*Fetullahçı Terör Örgütü\'nün (FETÖ) \"mülkiye\" yapılanmasına yönelik davada yargılanan 14\'ü tutuklu 15 eski vali ve kaymakam hakkında mahkeme ara kararını açıkladı. Mahkeme, Eski Kadıköy Kaymakamı Birol Kurubal, Eski Mülkiye Başmüfettişi Gürkan Polat ile Eski Pendik Kaymakamı Osman Tunç hakkında tahliye kararı verdi.

Haber: Ümit TÜRK-Serpil KIRKESER İstanbul / DHA

15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ\'nün “mülkiye yapılanmasıöna yönelik aralarında Eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ile Eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın\'ın da bulunduğu 14\'ü tutuklu 15 sanığın yargılandığı davanın 3\'üncü duruşması sona erdi.

SAVCI TÜM SANIKLARIN TUTUKLULUĞUNUN DEVAMINI İSTEDİ

30. Ağır Ceza Mahkemesi\'nce, Silivri Ceza ve İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısında bulunan binada görülen davanın üçüncü oturumunun sonunda firari sanık Eski Denizli Valisi Abdulkadir Demir\'in dışında tüm sanıkların savunmaları tamamlandı. Sanık avukatları da tahliye taleplerine ilişkin beyanlarda bulunduktan sonra, duruşma savcısı; delillerin henüz toplanmamış olması, atılı suçun vasıf ve mahiyeti ile mevcut delil durumunun dikkate alınarak tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

ARA KARAR AÇIKLANDI

Talepleri alan İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, açıkladığı ara kararında sanıklar Eski Kadıköy Kaymakamı Birol Kurubal, Eski Mülkiye Başmüfettişi Gürkan Polat ile Eski Pendik Kaymakamı Osman Tunç hakkında tahliye kararı verdi.

MAHKEMENİN BİR ÜYESİ ÇAPKIN İLE MUTLU\'NUN TAHLİYESİ YÖNÜNDE OY KULLANDI

Mahkeme başkanı Eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ile Eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın\'ın da aralarında bulunduğu 4 sanığın tahliye edilmesi yönünde karşı oy bulunduğunu belirtti. Duruşma 18 Aralık\'a ertelendi. Karar açıklanırken mahkeme heyeti davayı takip eden basın mensuplarını duruşma salonuna almadı.

İSTENEN CEZALAR

Tüm sanıklar hakkında, \"Anayasayı ihlal\", \"Hükümeti devirmeye teşebbüs\" ve \"TBMM\'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs\" suçlarından 3\'er kez ağırlaştırılmış hapis cezası ile, \"Silahlı terör örgütü üyeliği\" ve \"Terörizmin finansmanının önlenmesi kanununa muhalefet\" suçlarından da 7,5 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.



sanıklar;

1-Eski Kadıköy Kaymakamı Birol Kurubal

2-Eski Bağcılar Kaymakamı Erdal çakır

3-Eski Muğla Valisi Fatih Şahin

4-Eski Sancaktepe Kaymakamı Feyzullah Özcan

5-Eski Mülkiye Başmüfettişi Gürkan Polat

6-Eski İstanbul Vali Yardımcısı Haluk Nadir

7-Eski İstanbul Emniyet müdürü Hüseyin Çapkın

8-Eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu

9-Eski Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Mürteza Balcı

10-Eski Artvin ve Hakkari Valisi Necmettin Kalkan

11-Eski Rize ve Çorum Valisi Nurullah Çakır

12-Eski Pendik Kaymakamı Osman Tunç

13-Eski Mülikye Başmüffettişi ve İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Genel Sekreteri Yılmaz Kurt

14-Eski Şanlıurfa Valisi Yusuf Yavaşcan

15-Eski Denizli Valisi Abdülkadir Demir



